Η νέα γενιά οδηγεί τις πωλήσεις – Πώς βοηθάει το ΑΙ τις επιχειρήσεις

Σε μια εποχή όπου οι τιμές ανεβαίνουν, οι δασμοί επιστρέφουν και η οικονομική αβεβαιότητα διαπερνά κάθε νοικοκυριό, μια ανατροπή φαίνεται να σώζει την εμπορική αγορά: οι νεαροί καταναλωτές. Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα «μεγάλα βήματα ζωής» μοιάζουν για τους ίδιους πιο μακρινά από ποτέ, παραμένουν δραστήριοι στις αγορές και τροφοδοτούν την επέκταση εταιρειών τόσο στον κλάδο της μόδας όσο και των καταναλωτικών προϊόντων. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε «σιωπηλό συνεργάτη» των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους και απελευθερώνοντας πόρους.

Η νέα γενιά στηρίζει την κατανάλωση

Στη σκηνή του συνεδρίου Reuters NEXT στη Νέα Υόρκη, ένας κοινός παρονομαστής αναδείχθηκε από τους επικεφαλής κορυφαίων brands: η νέα γενιά όχι μόνο αγοράζει, αλλά καθορίζει τάσεις.

Η CEO της Tapestry, Τζοάν Κρεβουαζερά, σημείωσε ότι καταναλωτές κάθε εισοδηματικής βαθμίδας συνεχίζουν να ενισχύουν τις πωλήσεις της τσάντας Coach, με ιδιαίτερη ώθηση να προέρχεται από τη μεσαία τάξη της Κίνας.

Παράλληλα, συγκεκριμένα μοντέλα της Kate Spade γνωρίζουν συνεχή άνοδο στις νεότερες ηλικίες — ακόμη κι αν οι ίδιοι οι νέοι «παγώνουν» σημαντικές αποφάσεις ζωής, όπως η αγορά σπιτιού ή ο γάμος.

Προσαρμογές στην τιμολόγηση λόγω δασμών

Στον χώρο των premium καταναλωτικών προϊόντων, η Honest Company αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των δασμών με μια ειδική ομάδα «tariff tacklers», οι οποίοι διαχειρίζονται τους δασμούς. Η CEO Κάρλα Βέρνον εξήγησε ότι στόχος είναι η απορρόφηση των πιέσεων κόστους χωρίς ακραίες ανατιμήσεις.

Παρότι οι καταναλωτές επιλέγουν μικρότερες συσκευασίες στα βρεφικά προϊόντα, δεν μειώνουν τον συνολικό αριθμό αγορών — μια ένδειξη σταθερής, έστω πιο μετριοπαθούς, ανάπτυξης.

AI: Το νέο εργαλείο αποδοτικότητας

Ο Νιλ Μπλουμενθάλ, co-Ceo της Warby Parker, της δημοφιλούς εταιρείας οπτικών ειδών που προσφέρει και εξετάσεις όρασης (online/στο κατάστημα), ανατρέποντας τα παραδοσιακά οπτικά είδη με ένα μοντέλο απευθείας πώλησης στον καταναλωτή , είπε ότι η εταιρεία δίνει έμφαση στην ενίσχυση των φυσικών καταστημάτων των ΗΠΑ, ιδίως μέσω προσλήψεων οφθαλμιάτρων. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αναλάβει μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας, επιτρέποντας στους γιατρούς να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην εξέταση πελατών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Tapestry προετοιμάζεται για την είσοδο στην αγορά εργασίας της αποκαλούμενης Generation Alpha – της πρώτης γενιάς που είναι απολύτως εξοικειωμένη με την AI.

Πηγή: ΟΤ