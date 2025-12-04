Ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται την Κίνα για τέταρτη φορά από το 2017 όταν και ανέλαβε πρόεδρος της Γαλλίας, με τους στόχους του ταξιδιού του να είναι πολυμερείς και να αφορούν από την Ουκρανία μέχρι το παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Μακρόν προσπαθεί να ασκήσει πίεση στον Σι για να βοηθήσει στην εξασφάλιση εκεχειρίας στην Ουκρανία

Ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Σι Τζιπίνγκ σήμερα Πέμπτη.

Ο Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Σι και τη σύντροφό του Πενγκ Λιγιουάν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, με την τελετή να μεταφέρεται σε εσωτερικό χώρο λόγω του κρύου καιρού, όπως αναφέρει το France24.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο Μακρόν έστελνε φιλιά στα παιδιά που κρατούσαν λουλούδια και τον υποδέχονταν, ενώ μια μπάντα έπαιζε τους εθνικούς ύμνους και των δύο χωρών.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ πριν ταξιδέψει στο Τσενγκντού, όπου πρόσφατα επιστράφηκαν δύο γιγάντια πάντα που είχαν δανειστεί στη Γαλλία.

Σε τι στοχεύει ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να ασκήσει πίεση στον Σι Τζινπίνγκ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση εκεχειρίας στην Ουκρανία, με τον πόλεμο να συνεχίζεται για τέταρτο χειμώνα.

«Βασιζόμαστε στην Κίνα, που όπως και εμείς είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, ώστε η Ρωσία και, ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμφωνήσουν τελικά σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν – Νοέλ Μπαρό.

Η Κίνα ζητά τακτικά ειρηνευτικές συνομιλίες και σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών, αλλά δεν έχει καταδικάσει ποτέ τη Ρωσία για την εισβολή της το 2022, σχολιάζει το France24.

Δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο ότι παρέχει στη Ρωσία κρίσιμη οικονομική υποστήριξη για τον πόλεμο, ιδίως με την προμήθεια στρατιωτικών εξαρτημάτων για την αμυντική βιομηχανία της.

Η γαλλική προεδρία δήλωσε ότι ο Μακρόν θα πει στον Σι ότι η Κίνα πρέπει να «αποφύγει να παρέχει οποιαδήποτε μέσα, με οποιονδήποτε τρόπο, στη Ρωσία για να συνεχίσει τον πόλεμο».

Η τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο ακολουθεί το ταξίδι του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, ο οποίος προέτρεψε την Ευρώπη να σταθεί στο πλευρό του Κιέβου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προωθεί το σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου.

«Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με δίκαιο τρόπο», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας με τον Μακρόν, οι οποίες περιελάμβαναν και τηλεφωνικές επικοινωνίες με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Συνομιλίες για το εμπόριο

Ο Μακρόν αναμένεται επίσης να συζητήσει θέματα εμπορίου με τους Κινέζους οικοδεσπότες του, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα ύψους 357 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την ασιατική οικονομική υπερδύναμη.

«Είναι απαραίτητο η Κίνα να καταναλώνει περισσότερο και να εξάγει λιγότερο και οι Ευρωπαίοι να αποταμιεύουν λιγότερο και να παράγουν περισσότερο», δήλωσε ένας σύμβουλος του Μακρόν.

Ο Μακρόν έχει ζητήσει στο παρελθόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα και να υιοθετήσει μια στρατηγική «ευρωπαϊκής προτίμησης» στον τομέα της τεχνολογίας.

Τον περασμένο μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε σε μια ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής παραγόντων από τον τομέα της τεχνολογίας και υπουργών από όλη την ήπειρο ότι η ΕΕ δεν θέλει να είναι «υποτελής» των αμερικανικών και κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών.

Η επίσκεψη στο Τσενγκντού

Ο Μακρόν θα παραμείνει στην Κίνα μέχρι την Παρασκευή, με τελικό προορισμό το Τσενγκντού, στη νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν.

Την περασμένη εβδομάδα, δύο γιγάντια πάντα που είχε δανείσει η Κίνα στη Γαλλία μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πατρίδα των προγόνων τους για να περάσουν τα τελευταία τους χρόνια σε ένα καταφύγιο ζώων στην πόλη.

Η κινεζική πρεσβεία υποσχέθηκε ότι σύντομα το ζευγάρι των δημοφιλή πάντα θα αντικατασταθεί.

Η επίσκεψη στο Τσενγκντού είναι «αρκετά ξεχωριστή στο κινεζικό πρωτόκολλο», δήλωσε η γαλλική προεδρία, προσθέτοντας ότι «εκτιμήθηκε ως τέτοια» από τον Μακρόν.

Το France24 σχολιάζει ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας του επίσκεψης στην Κίνα, ο Γάλλος πρόεδρος έτυχε υποδοχής που αρμόζει σε ροκ σταρ σε ένα πανεπιστήμιο της νότιας πόλης Γκουάνγκτζου, με φοιτητές να φωνάζουν το όνομά του και να σπρώχνονται για να βγάλουν selfie και να κάνουν high-five.