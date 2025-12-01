newspaper
01.12.2025
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Μακρόν: Κανένα σχέδιο ειρήνης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς Ουκρανία – ΕΕ
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025

Μακρόν: Κανένα σχέδιο ειρήνης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς Ουκρανία – ΕΕ

Ο Μακρόν είπε ότι ετοιμάζεται ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας που θα αφορά κυρίως την ενέργεια και τη ναυτιλία

Spotlight

Η Γαλλία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος τον επισκέφτηκε σήμερα στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως «την ώρα που εμείς μιλάμε εδώ για την ειρήνη, η Ρωσία δεν δείχνει να βιάζεται και κλιμακώνει την επιθετικότητά της».

«Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθούν στο τραπέζι της συμφωνίας οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι»

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε επίσης πως η Ουκρανία είναι η μόνη αρμόδια να συζητήσει για εδαφικά ζητήματα με τη Μόσχα σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της παροχής εγγυήσεων ασφαλείας μετά την επίτευξη ειρήνης αρμόδιες είναι, όπως είπε, η Ουκρανία και η Ευρώπη.

Τούτων δοθέντων δεν υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός σχεδίου συνολικής ειρήνης, είπε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη πως σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας θα υπάρξουν τις επόμενες ημέρες συζητήσεις των Ευρωπαίων με την αμερικανική πλευρά, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται, όπως είπε, ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας που θα αφορά κυρίως την ενέργεια και τη ναυτιλία.

Ερωτηθείς για τα σκάνδαλα διαφθοράς που ταλανίζουν το Κίεβο, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε πως οι αρχές της Ουκρανίας είναι οι μόνες αρμόδιες για να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα και ότι δεν είναι δική του δουλειά να παραδώσει μαθήματα στο Κίεβο.

Συμπλήρωσε ότι στη Ρωσία δεν έχει σημειωθεί ποτέ κανένα σκάνδαλο στον βαθμό που δεν υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή για να το εντοπίσει.

«Η αληθινή δικτατορία είναι στη Ρωσία»

Η αληθινή δικτατορία είναι στη Ρωσία, είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος καταλήγοντας ανέφερε πως για να υπάρξει διαρκής και σταθερή ειρήνη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθούν στο τραπέζι της συμφωνίας οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Γάλλο ομόλογό του και τους Ευρωπαίους για τη συμπαράστασή τους και για τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιθυμούν να προσφέρουν στη χώρα του λέγοντας ταυτόχρονα ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν θα πρέπει να μείνει ατιμώρητη.

Economy
Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Μητσοτάκης: Διαβεβαιώσεις για μεταρρυθμίσεις και κάλπες το 2027

Business
Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Μυτιληναίος: Το μήνυμα για πολιτική σταθερότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 800 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 800 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει
-10% η μετοχή 01.12.25

Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία Airbus ανακοίνωσε ότι «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 «εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε». Έτσι επιβεβαίωσε το πρόβλημα σε μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.
Στην Καλαβρία 01.12.25

Κινηματογραφική ληστεία σε θωρακισμένο φορτηγό: Έκλεισαν δρόμο με ΙΧ, τα πυρπόλησαν, πήραν κοσμήματα €2 εκατ.

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Άγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία, και άρπαξαν χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC
Δηλώσεις Πεσκόφ 01.12.25

Μόσχα: Το απόγευμα της Τρίτης η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ - Καταγγέλλει το πλήγμα στον τερματικό σταθμό CPC

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε για τη συνάντηση Πούτιν και Γουίτκοφ - Η Ρωσία καταγγέλλει την Ουκρανία για σε υποδομή της Κοινοπραξίας του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας (CPC)

Σύνταξη
