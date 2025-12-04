Επίκειται επιστολή Ανδρουλάκη προς Φάμελλο και Χαρίτση – Στο επίκεντρο το άρθρο 86 τοu Συντάγματος και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από τα Χριστούγεννα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα στείλει επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης σε σχέση με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

Ήταν κάτι που προανήγγειλε στην πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη (Open).

Κομματικές πηγές τόνιζαν ότι η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά το σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Ωστόσο, στελέχη του κόμματος «ψιθύριζαν» ότι προτεραιότητα έχουν ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης.

Άλλωστε, πολλοί εκτιμούν ότι πάνω σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, απαιτείται η μέγιστη δυνατή συνεννόηση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Πάντως, η πρόταση δεν πέρασε απαρατήρητη για έναν ακόμη λόγο. Η χρονική στιγμή που κατατέθηκε συμπίπτει με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για το δεύτερο «άνοιγμα» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την Κουμουνδούρου και την Πατησίων μετά την εκδήλωση για το περιβάλλον και το κοινό αίτημα των τριών κοινοβουλευτικών ομάδων για ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών για την COP30.

Η επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση

Το προηγούμενο διάστημα, με φόντο την υπόθεση των Τεμπών αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγινε πολύς λόγος για το άρθρο 86. Η πρόσφατη παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη για το ζήτημα δεν είναι τυχαία, με δεδομένο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η διαφθορά καταγράφεται ως ένα από τα κυριότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Τη Δευτέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «ο πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο συντηρούν τη διαφθορά, όχι μόνο ανέχονται τη διαφθορά, όχι μόνο εργαλειοποιούν τη διαφθορά, αλλά τη συγκαλύπτουν κιόλας». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86, έβαλε μπλόκο στη Δικαιοσύνη σε μία σειρά υποθέσεων. «Όταν δεν αφήνεις τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να της απαγορεύσεις να ελέγξει υπουργούς σε αλλεπάλληλες υποθέσεις, προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά» επισήμανε. Ο ίδιος έφερε ως αρνητικό παράδειγμα το τι έγινε με τη σύμβαση 717 στην υπόθεση των Τεμπών, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι δεν επέτρεψε τον έλεγχο του Κώστα Καραμανλή. Αντίστοιχα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι δεν επέτρεψαν τον έλεγχο του Μάκη Βορίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη.

Η εκδήλωση του «Insocial»

Μετά την εκδήλωση για τις συγκοινωνίες, τα βλέμματα του ΠΑΣΟΚ στρέφονται στην… ΕΣΗΕΑ. Στις 11 Δεκεμβρίου, το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία (In Social) πραγματοποιεί εκδήλωση με τίτλο «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ θα συμμετάσχουν ακαδημαϊκοί, νομικοί και στελέχη του κόμματος. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβει ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Η εκδήλωση αυτή συμπίπτει με την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το άρθρο 86. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση δεν θα συζητηθεί μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα. Άλλωστε, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη θέλει να είναι έτοιμη όταν ανοίξει και επισήμως σε πολιτικό επίπεδο η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Στελέχη του Κινήματος επισημαίνουν ότι σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι κρίσιμος και χρήσιμος. Άλλωστε, ουδείς, εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, μπορεί να αμφισβητήσει το επιστημονικό κύρος του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πάντως, ο ίδιος ήδη συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει επιμεληθεί το Επίμετρο στον πρόσφατο συλλογικό τόμο της «Διανέοσις» που περιλαμβάνει «58 εισηγήσεις για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Σύνταγμα».

Η επιτροπή Δουδωνή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, συνταγματολόγος και διδάκτωρ της Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Παναγιώτης Δουδωνής, κατόπιν εντολής του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόκειται να συγκροτήσει μία ολιγομελή ομάδα, που θα επεξεργαστεί τις προτάσεις του κόμματος. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση βρίσκεται και το άρθρο 86, δηλαδή το άρθρο του Συντάγματος που αφορά την ποινική ευθύνη των υπουργών της κυβέρνησης. Σημειωτέον ότι ο περιβόητος νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι αυτός που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της ποινικής διαδικασίας.