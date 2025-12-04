Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ – Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός
Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Συναγερμός ξέσπασε σήμερα Πέμπτη το πρωί, στην Πτολεμαΐδα, όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 25 εργαζόμενοι στη ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.
Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το kozan.gr, ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
Οι διασώστες έφτασαν άμεσα και οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, αλλά ο οδηγός, που είχε υποστεί ανακοπή, δεν τα κατάφερε.
Πώς συνέβη το τροχαίο στην Πτολεμαΐδα
Το λεωφορείο που ανήκει σε ιδιώτη, σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 40 εργαζόμενοι προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.
Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.
Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο .
