Πτολεμαΐδα: Επιβάτης περιγράφει πώς πήρε το τιμόνι και έσωσε τους υπόλοιπους στο τροχαίο με το λεωφορείο
Να σημειωθεί ότι ο 56χρονος οδηγός του λεωφορείου υπέστη ανακοπή και κατέληξε
- Κουτσούμπας: Επίκαιρη ερώτηση στον Μητσοτάκη για τους βιοπαλαιστές αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι δίκαιος»
- Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις και γονικές παροχές – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τις φοροαπαλλαγές
- Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF
- Με πρόγραμμα απελάσεων αλα Τραμπ ο ακροδεξιός υποψήφιος στη Χιλή
Τα γρήγορα αντανακλαστικά ενός επιβάτη του λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα, είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.
Ο επιβάτης που καθόταν κοντά στον οδηγό, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και πήρε το τιμόνι στα χέρια του, ακινητοποιώντας το λεωφορείο.
Να σημειωθεί ότι ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγα λεπτά μετά στο νοσοκομείο Κοζάνης.
Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Κοζάνη με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.
Η γρήγορη αντίδραση του επιβάτη στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα
Πρόκειται για έναν από τους 25 εργαζομένους της ΔΕΗ που επέβαιναν στο λεωφορείο.
Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.
Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο kozan.gr «εγώ καθόμουν στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες».
«Ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ τα πόδια του οδηγού ήταν ακόμη εκεί. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο».
«Αντέδρασα ενστικτωδώς. Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω οδηγήσει ποτέ μεγάλα οχήματα» συμπλήρωσε και κατέληξε λέγοντας ότι ο «κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό, αλλά μόλις σταματήσαμε ηρεμήσανε όλοι».
- Η Λίβερπουλ δεν ξεχνά τον Ζότα ανήμερα των γενεθλίων του: «Για πάντα το δικό μας νούμερο 20» (pic)
- Επιστολή του ΚΚΕ στην ΕΕ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση και ζητά μέτρα για τους αγρότες
- Δήμος Χίου για τον βανδαλισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου: «Λύπη, στεναχώρια και ένα μεγάλο ‘γιατί;’»
- Κέιτ Γουίνσλετ: Περήφανη για τον γιο της Τζο Άντερς που έγραψε το σενάριο της νέας της ταινίας «Goodbye June»
- Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά
- Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης
- Τουρκία: Ζήτησε από τη Ρωσία και την Ουκρανία «να αφήσουν τις ενεργειακές υποδομές έξω από τον πόλεμο»
- Παναθηναϊκός: Η απάντηση του Μπενίτεθ για τον Ταμπόρδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις