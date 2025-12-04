Τα γρήγορα αντανακλαστικά ενός επιβάτη του λεωφορείου που εξετράπη στην Πτολεμαΐδα, είχε ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο επιβάτης που καθόταν κοντά στον οδηγό, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και πήρε το τιμόνι στα χέρια του, ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Να σημειωθεί ότι ο 56χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγα λεπτά μετά στο νοσοκομείο Κοζάνης.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Κοζάνη με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο.

Η γρήγορη αντίδραση του επιβάτη στο λεωφορείο στην Πτολεμαΐδα

Πρόκειται για έναν από τους 25 εργαζομένους της ΔΕΗ που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο kozan.gr «εγώ καθόμουν στη μέση του λεωφορείου. Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες».

«Ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του. Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ τα πόδια του οδηγού ήταν ακόμη εκεί. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο».

«Αντέδρασα ενστικτωδώς. Δεν έχω εμπειρία, δεν έχω οδηγήσει ποτέ μεγάλα οχήματα» συμπλήρωσε και κατέληξε λέγοντας ότι ο «κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό, αλλά μόλις σταματήσαμε ηρεμήσανε όλοι».