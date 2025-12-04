newspaper
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
Πάτρα: Άγρια επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα αγνώστων – Τον έριξαν από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησαν
Ελλάδα 04 Δεκεμβρίου 2025 | 08:40

Πάτρα: Άγρια επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα αγνώστων – Τον έριξαν από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησαν

Προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από τον 52χρονο διανομέα - Η Αστυνομία στην Πάτρα συνέλαβε δύο νεαρούς ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες

Spotlight

Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας διανομέας στην Πάτρα χθες το βράδυ, εν ώρα εργασίας, όταν ομάδα νεαρών τον ακινητοποίησε και τον ξυλοκόπησε με σκοπό τη ληστεία.

Περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον 52χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ

Ο 52χρονος ντελιβεράς βρισκόταν επάνω στο μηχανάκι του στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, όταν οι νεαροί – σύμφωνα με μαρτυρίες – του επιτέθηκαν στη μέση του δρόμου και τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το pelop.gr, τον έριξαν κάτω μαζί με το δίκυκλό του προσπαθώντας να του αφαιρέσουν τα χρήματα που είχε επάνω του καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Πάτρα: Τον βοήθησαν περίοικοι

Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και περίοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους να δουν τι συμβαίνει. Κάποιοι εξ αυτών έσπευσαν να βοηθήσουν τον 52χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν άνδρες της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην επίθεση διέφυγαν και αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών, που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα την ίδια πηγή, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται πολλά παρόμοια περιστατικά στην Πάτρα, με τους πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για το επίπεδο ασφαλείας στις γειτονιές τους.

Business
HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

HELLENiQ ENERGY: Σε επαναλειτουργία ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

Πολιτική
Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Τσίπρας: Ανακοίνωσε το κόμμα – Στόχος η διακυβέρνηση με ή χωρίς τους πρώην συντρόφους από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ – Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 09:46

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ - Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το «plan b» για τα μπλόκα
Ελλάδα 04.12.25

Το «plan b» για τα μπλόκα

Η σύσκεψη στο Μαξίμου, οι οδηγίες της Κατεχάκη και οι φόβοι της ΕΛ.ΑΣ.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
Σφοδρές βροχοπτώσεις 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Σφοδρή κακοκαιρία θα προκαλέσει το καιρικό σύστημα Byron την Παρασκευή. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Δελτίο Έκτακτων Καιρικών Φαινομένων, στο επίκεντρο θα βρεθεί η ανατολική χώρα.

Σύνταξη
Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο
Ελλάδα 03.12.25

Σέρρες: ΕΔΕ για τον ασυνείδητο οδηγό κλούβας των ΜΑΤ που εμβόλισε αγροτικό μπλόκο

Η αστυνομία διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για οδηγό κλούβας των ΜΑΤ, που «γκάζωσε» για να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα για κλοπές και εμπορία ανθρώπων
Ελλάδα 03.12.25

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Πάτρα για κλοπές και εμπορία ανθρώπων

Μια εγκληματική οργάνωση 9 ή περισσότερων ατόμων στην Πάτρα χρησιμοποιούσε ανήλικα παιδιά, 10 έως 15 ετών, τα οποία στρατολογούσε και εκπαίδευε για την διάπραξη παράνομων πράξεων.

Σύνταξη
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)
Μπάσκετ 04.12.25

Τυχερός στην ατυχία του ο Αντετοκούνμπο, γλίτωσε τα χειρότερα (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς των Μπακς και ανησύχησε τον μπασκετικό κόσμο, όμως σύμφωνα με τον προπονητή του, Ντοκ Ρίβερς, δεν έχει υποστεί ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Σύνταξη
Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ – Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 09:46

Τραγωδία στην Πτολεμαΐδα: Εκτροπή λεωφορείου με εργαζόμενους στη ΔΕΗ - Νεκρός από ανακοπή ο οδηγός

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από την Πτολεμαΐδα με προορισμό τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, όταν ο οδηγός αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Σύνταξη
Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα – Νέες επιθέσεις των IDF
Επτά νεκροί 04.12.25

Ισραήλ: Αναγνωρίστηκαν τα λείψανα του προτελευταίου ομήρου που παρέμενε στη Γάζα - Νέες επιθέσεις των IDF

Το Ισραήλ σκότωσε επτά ανθρώπους σε νέα πλήγματα στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Τα λείψανα που παραδόθηκαν ανήκαν στον όμηρο Σουντίσακ Ρινταλάκ από την Ταϊλάνδη

Σύνταξη
Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες
«Αγώνας επιβίωσης» 04.12.25

Εξαπλώνονται τα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους – Συγκέντρωση στη Λάρισα για τους συλληφθέντες αγρότες

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς, αποκλεισμοί δρόμων και Τελωνείων, συγκεντρώσεις και πολύμορφες δράσεις - Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»
Πόνος 04.12.25

«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»

Η μητέρα και ο πατριός του Μάθιου Πέρι, Σούζαν και Κιθ Μόρισον, καθώς και ο πατέρας και η μητριά του, Τζον και Ντέμπι Πέρι, εξέδωσαν επιστολές πριν από την έκδοση της ποινής του Dr. Ρ. για την εγκληματική του δράση και τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό.

Σύνταξη
Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 04.12.25

Μεγάλη «μάχη» στο ΣΕΦ: Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 21:15 τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της διοργάνωσης

Σύνταξη
Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 04.12.25

Μπακς – Πίστονς 113-109: Σπουδαία νίκη για το Μιλγουόκι, μεγάλη αγωνία για τον Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια προκαλώντας συναγερμό στους Μιλγουόκι Μπακς, στη νίκη τους με 113-109 επί των Ντιτρόιτ Πίστονς

Σύνταξη
REC 'N' PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες
Low Bap 04.12.25

REC ‘N’ PLAY: Το νέο project του Μιχάλη Μυτακίδη ακούγεται δυνατά στις σκοτεινές αίθουσες

Ο Κώστας Καραπαπάς και ο Νίκος Παπαϊωάννου συναντούν τον ιδρυτή των Active Member Μιχάλη Μυτακίδη για μια φιλική κουβέντα με αφορμή το φιλμ REC 'N' PLAY - μια αυτοβιογραφική ραψωδία που βγαίνει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα
Γιατί αναρωτιούνται; 04.12.25

Γιατί Ουκρανοί και Ρώσοι θα κάνουν, δυστυχώς, Χριστούγεννα στα χαρακώματα

Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα εμφανίστηκαν 3 σχέδια για την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία. Ακόμα, όμως και το πιο «φιλορωσικό» εξ αυτών δεν θα τερματίσει τον πόλεμο, λόγω... πιθανών ρωσικών αντιδράσεων που δεν καμφθούν μέχρι τα Χριστούγεννα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη
Οικογενειακή υπόθεση 04.12.25

Άνοια: «Αόρατοι» ασθενείς οι φροντιστές που εξίσου χρειάζονται στήριξη

12 παράγοντες κινδύνου για άνοια μπορούν να αλλάξουν, αλλάζοντας μαζί τους και την πορεία της νόσου - Άσκηση, διατροφή και εκπαίδευση προφυλάσσουν από την άνοια

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
