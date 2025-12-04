Πάτρα: Άγρια επίθεση σε ντελιβερά από ομάδα αγνώστων – Τον έριξαν από τη μηχανή και τον γρονθοκόπησαν
Προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα από τον 52χρονο διανομέα - Η Αστυνομία στην Πάτρα συνέλαβε δύο νεαρούς ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι δράστες
Άγρια επίθεση δέχτηκε ένας διανομέας στην Πάτρα χθες το βράδυ, εν ώρα εργασίας, όταν ομάδα νεαρών τον ακινητοποίησε και τον ξυλοκόπησε με σκοπό τη ληστεία.
Περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον 52χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ
Ο 52χρονος ντελιβεράς βρισκόταν επάνω στο μηχανάκι του στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, όταν οι νεαροί – σύμφωνα με μαρτυρίες – του επιτέθηκαν στη μέση του δρόμου και τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές.
Μάλιστα, όπως αναφέρει το pelop.gr, τον έριξαν κάτω μαζί με το δίκυκλό του προσπαθώντας να του αφαιρέσουν τα χρήματα που είχε επάνω του καθώς και προσωπικά αντικείμενα.
Πάτρα: Τον βοήθησαν περίοικοι
Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και περίοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους να δουν τι συμβαίνει. Κάποιοι εξ αυτών έσπευσαν να βοηθήσουν τον 52χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.
Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν άνδρες της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην επίθεση διέφυγαν και αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών, που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
Εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών προκειμένου να απολογηθούν.
Σύμφωνα την ίδια πηγή, το τελευταίο διάστημα καταγράφονται πολλά παρόμοια περιστατικά στην Πάτρα, με τους πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους για το επίπεδο ασφαλείας στις γειτονιές τους.
