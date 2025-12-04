«Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού – Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα

Αντιμέτωπη με ένα καιρικό… «μπλακ άουτ» είναι η Ερμού, και άλλοι δρόμοι του κέντρου, καθώς λόγω της νεροποντής πολλά καταστήματα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Στην περιοχή ηχούν συναγερμοί, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Κάποια καταστήματα είχαν φροντίσει να κατεβάσουν ρολά την ώρα που κορυφωνόταν η νεροποντή.

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφονται στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, φανερώνουν το μέγεθος του φαινομένου.

Στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

O μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι αναμένεται να πέσουν έως 90 χιλιοστά βροχής στην Αττική και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel, όταν και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, η Αττική δέχθηκε κατά τόπους έως και 50 χιλιοστά βροχής.