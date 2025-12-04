newspaper
Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 20:19
Αγρότες έκλεισαν τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
«Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού – Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα
Ελλάδα 04 Δεκεμβρίου 2025 | 20:26

«Μπλακ άουτ» λόγω κακοκαιρίας στην Ερμού – Πολλά καταστήματα χωρίς ρεύμα

Η Ερμού βυθίστηκε στο σκοτάδι από τη νεροποντή, με συναγερμούς να ηχούν και καταστήματα να κατεβάζουν ρολά.

Αντιμέτωπη με ένα καιρικό… «μπλακ άουτ» είναι η Ερμού, και άλλοι δρόμοι του κέντρου, καθώς λόγω της νεροποντής πολλά καταστήματα βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Στην περιοχή ηχούν συναγερμοί, ενώ εργαζόμενοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Κάποια καταστήματα είχαν φροντίσει να κατεβάσουν ρολά την ώρα που κορυφωνόταν η νεροποντή.

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Στη Βλυχάδα το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφονται στην Αττική από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με τους δρόμους σε αρκετά σημεία να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Τα αθροιστικά ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 το απόγευμα, όπως αυτά καταγράφηκαν από 101 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, φανερώνουν το μέγεθος του φαινομένου.

Στη Βλυχάδα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος (97 mm) και ακολούθησαν τα Βίλια (76 mm) και ο Ασπρόπυργος (48 mm). Στο κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι η βροχή έφτασε τα 45 mm.

O μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει ότι αναμένεται να πέσουν έως 90 χιλιοστά βροχής στην Αττική και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, η νύχτα προβλέπεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel, όταν και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, η Αττική δέχθηκε κατά τόπους έως και 50 χιλιοστά βροχής.

Ομόλογα
HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

HSBC: Πλησιάζει η… «τέλεια καταιγίδα» στις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρώπη

Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

Ιταλία: Στο «μάτι του κυκλώνα» 13 εταιρείες μόδας – Τι ψάχνουν οι αρχές

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Τι θα ισχύσει αύριο Παρασκευή για τις δημόσιες υπηρεσίες

Oι υπάλληλοι συνιστάται εντόνως να μετακινηθούν προς τον τόπο εργασίας τους με όρους ασφάλειας - Πώς θα λειτουργήσουν την Παρασκευή (5/12) οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της κακοκαιρίας Byron

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Ελλάδα 04.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική

Έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύνταξη
Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία
EBU 04.12.25

Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η RTVE επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ παραμείνει εντός διαγωνισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ρόστερ
Super League 04.12.25

Η… κλεψύδρα του Μπενίτεθ αδειάζει

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να τον πείσουν, όμως σύντομα θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές

Όλοι οι ρέφερι, οι βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών και κάποιοι της Γ’ Εθνικής έχουν καρδιοσυχνόμετρα, υποστηρίζονται προπονητικά, ενώ οι αγώνες τους καταγράφονται από την ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
