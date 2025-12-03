Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

Κλιμακώνεται η ρητορική ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ, μετά από πρόσφατες ενέργειες δολιοφθοράς σε ευρωπαϊκές περιοχές που έχουν αποδοθεί στη Μόσχα. Αλλά και με αφορμή τη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι «αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη», εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για το Ουκρανικό.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, ποια μέτρα λαμβάνει η Συμμαχία, μετά από ενέργειες όπως η έκρηξη στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, αλλά και την εμφάνιση drones σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις.

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται»

Αυτές οι επιθέσεις είναι «εξαιρετικά απερίσκεπτες και εντελώς απαράδεκτες», απάντησε ο Μαρκ Ρούτε. Πρόσθεσε ότι εναπόκειται στις υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ, καθώς και στην Πολωνία, να μάθουν περισσότερα για αυτές τις επιθέσεις. Επίσης, είπε ότι η Συμμαχία θα «κάνει περισσότερα» με το PURL σε απάντηση σε τέτοιες επιθέσεις.

«Θα ενεργήσουμε με τον τρόπο που επιλέγουμε και θα το νιώσουν», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία, αλλά μην κάνετε λάθος. Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το 1 δισεκατομμύριο λαό μας και να ασφαλίσουμε την επικράτειά μας», πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο, σημειώθηκε έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, την χαρακτήρισε «μια άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς», αποδίδοντάς την στη Ρωσία.

Κούρσα εξοπλισμών

Ο Μαρκ Ρούτε, στη συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε σε περαιτέρω αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη αποφασίσει ότι τα κράτη-μέλη του θα αυξήσουν στο 5% του ΑΕΠ τις αμυντικές τους δαπάνες.

Όταν ρωτήθηκε για τα βήματα που κάνουν οι χώρες για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες. Και αν σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η στρατολόγηση, η παράταση της διάρκειας της θητείας και η ένταξης των γυναικών στα σχέδια κινητοποίησης.

Ο Μαρκ Ρούτε επισήμανε ότι η Ρωσία δαπανά το 40% του κρατικού προϋπολογισμού της για την άμυνα. «Πρέπει να αντιδράσουμε», πρόσθεσε.

Ως αντίδραση στις ρωσικές αμυντικές δαπάνες, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ μίλησε για τη δέσμευση των μελών του στην αύξηση των δαπανών. Επίσης, είπε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποδώσει την απαραίτητη παραγωγή. Αλλά, όσον αφορά της στρατολόγηση και τη στρατιωτική θητεία είπε: «Οι συγκεκριμένες αποφάσεις εξαρτώνται από κάθε χώρα ξεχωριστά».

Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση…

Ο Μαρκ Ρούτε απέφυγε πάντως να σχολιάσει την πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Παρ’ όλα αυτά δεν παρέλειψε να εκθειάσει τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου.

«Η επίτευξη αυτής της ειρήνης, όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε ευθεία γραμμή, μονομιάς. Χρειάζεται μια πρόταση στο τραπέζι. Πρέπει να γίνουν συζητήσεις και είδαμε τις συναντήσεις στη Γενεύη, στο Μαϊάμι, τώρα χθες στη Μόσχα. Θα είναι μια βήμα προς βήμα προσέγγιση», είπε.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι, κάποια στιγμή, η Ρωσία και η Ουκρανία θα καθίσουν και οι δύο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απάντησε:

«Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση στη Ρωσία», είπε, παρόλο που δεν γνωρίζουμε αν η ειρηνευτική διαδικασία θα οδηγήσει σε επιτυχή έκβαση.

Και επανέλαβε ότι αύξηση της πίεσης στη Ρωσία σημαίνει τη συνέχιση της ροής όπλων προς την Ουκρανία, αλλά και οικονομική πίεση. Διότι, υποστήριξε, έτσι θα διασφαλιστεί ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει διέξοδος και ότι θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ είπε επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να «επιβιώσει» από το ΝΑΤΟ, αλλά διαρκής υποστήριξη προς την Ουκρανία αποδεικνύει ότι κάνει «λάθος». «Δεν πάμε πουθενά», πρόσθεσε. Ανέφερε επίσης ότι τα δύο τρίτα των συμμάχων έχουν υπογράψει ένα σχέδιο προμήθειας όπλων για την Ουκρανία.

Τέλος, εξέφρασε την πίστη του στην πρόταση της ΕΕ να χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσει την Ουκρανία.