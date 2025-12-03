Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία
Οι αστοχίες στην τηλεκριτική του Λανουά αλλοιώνουν τους κανονισμούς. Αν οι διαιτητές ανέχονται μαρκαρίσματα με τάπες υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών
Τα πράγματα είναι σοβαρά και είναι πάνω από τις δημόσιες σχέσεις και από την επίδειξη δύναμης του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Ο Γάλλος επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας θέλει οι διαιτητές να έχουν δυναμόμετρο για να βγάλουν κόκκινη κάρτα σε περίπτωση που υπάρχει «σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο».
Ο ντόρος δημιουργήθηκε με αφορμή ότι ο Λανουά στην ανάλυσή του για τα ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έβγαλε στη σέντρα τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) επειδή στο 77’ του αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3 έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ. Απόφαση που σωστά δεν ανακάλεσε παρότι ο Φωτιάς (Πέλλας) τον κάλεσε στο VAR για να βγάλει κίτρινη κάρτα ενώ με την άποψη του Σιδηρόπουλου συμφωνούν όλοι οι διαιτητές που πάγωσαν μόλις άκουσαν τον Λανουά να υποστηρίζει ότι η σωστή απόφαση θα έπρεπε να ήταν η κίτρινη κάρτα. Για αυτό και, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα για να επιβεβαιώσουν αν κατάλαβαν καλά, δεν έλειψαν και τα γέλια, επειδή η εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη γίνεται στα αγγλικά.
Μπορεί να μην ήταν η μοναδική φορά που ο Λανουά έκανε επίδειξη δύναμης, ή δημόσιες σχέσεις με το θέμα της ερμηνείας των κανονισμών, όμως αυτή τη φορά οι διαιτητές έμειναν άφωνοι. «Είναι δυνατόν να ζητάει δυναμόμετρο», αναρωτήθηκαν κάποιοι ρέφερι.
Κι όμως, έτσι ο Λανουά βάζει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών. Στο ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3 ο Μεϊτέ πήγε με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα του αντιπάλου του. Σε παρόμοια περίπτωση, σε σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο, θα πρέπει να βάλουν δυναμόμετρο ή να καλέσουν τον γιατρό του αγώνα για διάγνωση πριν από την επίδειξη της κόκκινης κάρτας;
Αντιγράφουμε από τον κανονισμό που ο Λανουά έκανε λάστιχο: «Σοβαρό Επικίνδυνο Παίξιμο: Ένα τάκλιν ή ένα μαρκάρισμα για τη μπάλα που διακινδυνεύει τη σωματική ακεραιότητα ενός αντιπάλου ή χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βαναυσότητα · τιμωρείται με αποβολή [κόκκινη κάρτα]».
Και μόνο ότι ο Μεϊτέ πήγε με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα του Κωστή υπάρχει επικίνδυνο παίξιμο και σωστά τον απέβαλε ο Σιδηρόπουλος. Ο Λανουά δεν έπρεπε καν να σχολιάσει την απόφαση του διεθνή ρέφερι. Αν οι διαιτητές ανέχονται τέτοια μαρκαρίσματα θα υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών.
