Άνοιξε ο Ασκός του Αιόλου στη διαιτησία

Τα πράγματα είναι σοβαρά και είναι πάνω από τις δημόσιες σχέσεις και από την επίδειξη δύναμης του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Ο Γάλλος επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας θέλει οι διαιτητές να έχουν δυναμόμετρο για να βγάλουν κόκκινη κάρτα σε περίπτωση που υπάρχει «σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο».

Ο ντόρος δημιουργήθηκε με αφορμή ότι ο Λανουά στην ανάλυσή του για τα ματς της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έβγαλε στη σέντρα τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) επειδή στο 77’ του αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3 έβγαλε κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ. Απόφαση που σωστά δεν ανακάλεσε παρότι ο Φωτιάς (Πέλλας) τον κάλεσε στο VAR για να βγάλει κίτρινη κάρτα ενώ με την άποψη του Σιδηρόπουλου συμφωνούν όλοι οι διαιτητές που πάγωσαν μόλις άκουσαν τον Λανουά να υποστηρίζει ότι η σωστή απόφαση θα έπρεπε να ήταν η κίτρινη κάρτα. Για αυτό και, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα για να επιβεβαιώσουν αν κατάλαβαν καλά, δεν έλειψαν και τα γέλια, επειδή η εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη γίνεται στα αγγλικά.

Μπορεί να μην ήταν η μοναδική φορά που ο Λανουά έκανε επίδειξη δύναμης, ή δημόσιες σχέσεις με το θέμα της ερμηνείας των κανονισμών, όμως αυτή τη φορά οι διαιτητές έμειναν άφωνοι. «Είναι δυνατόν να ζητάει δυναμόμετρο», αναρωτήθηκαν κάποιοι ρέφερι.

Κι όμως, έτσι ο Λανουά βάζει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των παικτών. Στο ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3 ο Μεϊτέ πήγε με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα του αντιπάλου του. Σε παρόμοια περίπτωση, σε σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο, θα πρέπει να βάλουν δυναμόμετρο ή να καλέσουν τον γιατρό του αγώνα για διάγνωση πριν από την επίδειξη της κόκκινης κάρτας;

Αντιγράφουμε από τον κανονισμό που ο Λανουά έκανε λάστιχο: «Σοβαρό Επικίνδυνο Παίξιμο: Ένα τάκλιν ή ένα μαρκάρισμα για τη μπάλα που διακινδυνεύει τη σωματική ακεραιότητα ενός αντιπάλου ή χρησιμοποιεί υπερβολική δύναμη ή βαναυσότητα · τιμωρείται με αποβολή [κόκκινη κάρτα]».

Και μόνο ότι ο Μεϊτέ πήγε με τις τάπες στον αχίλλειο τένοντα του Κωστή υπάρχει επικίνδυνο παίξιμο και σωστά τον απέβαλε ο Σιδηρόπουλος. Ο Λανουά δεν έπρεπε καν να σχολιάσει την απόφαση του διεθνή ρέφερι. Αν οι διαιτητές ανέχονται τέτοια μαρκαρίσματα θα υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των παικτών.