newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03 Δεκεμβρίου 2025 | 10:24

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Spotlight

Προγραμματική ρελάνς και «στροφή στην καθημερινότητα» επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Η χθεσινή εκδήλωση στο Caravel για τις συγκοινωνίες στην Αττική δεν ήταν μια ακόμη τυπική εκδήλωση. Επί της ουσίας, η Χαριλάου Τρικούπη, με τη σύνθεση των πάνελ, τις παρεμβάσεις των βουλευτών και την ομιλία του προέδρου του κόμματος, εξέπεμψε μηνύματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

«Αγωνιζόμαστε για μια “Ελλάδα για Όλους”» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται «στο πλευρό του συνταξιούχου που σκέφτεται δυο και τρεις φορές τι θα αγοράσει στο σούπερ μάρκετ, του φοιτητή που σκέφτεται τις δυσκολίες να βρει ένα σπίτι με ενοίκιο αξιοπρέπειας, του αγρότη που βλέπει το κόστος παραγωγής να έχει απογειωθεί και που σήμερα αντιδρά». Αναφερθείς δε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε ότι «δεν εργαλειοποιούμε την κοινωνική αντίδραση στο βωμό των πολιτικών παιχνιδιών, αλλά προτείνουμε λύσεις για να δουν αυτοί οι άνθρωποι μέλλον και προοπτική.

To δίλημμα της κάλπης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν περιόρισε την ομιλία του στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Τουναντίον, έθεσε επί τάπητος το δίλημμα της επόμενης κάλπης. «Το δίλημμα λοιπόν για τον πολίτη δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”. Το δίλημμα για τον πολίτη είναι: απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα. Και η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Παράταξη, με ένα πρόγραμμα προοδευτικό συγκεκριμένο και υπεύθυνο. Εγγυόμαστε την ελπίδα με λύσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μπορεί η διεξαγωγή της χθεσινής εκδήλωσης να συμπίπτει με τη διόγκωση των προβλημάτων μετακίνησης των πολιτών στην Αττική, ωστόσο, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη είχε έναν ακόμη διττό στόχο. Αφενός, να δείξει ότι έχει ολοκληρωμένη πρόταση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην Αττική, αφετέρου να πείσει ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι και ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Άλλωστε, στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντιστρέψουν τα χαμηλά εκλογικά ποσοστά που καταγράφει το κόμμα στην Αττική. Εξού και η έμφαση στις προγραμματικές θέσεις και στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Οι παρόντες

Στην εκδήλωση του Caravel, ήταν όλοι εκεί, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τους «Αττικάρχες» της Βουλής. Από βουλευτές τον λόγο πήραν μεταξύ άλλων η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης,  η Νάντια Γιαννακοπούλου, και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι μετά το κουρνιαχτό που σηκώθηκε ελέω συνεργασιών, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Χάρης Δούκας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τις μετακινήσεις στην Αθήνα και ο Βουλευτής για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον συγκεκριμένο τομέα η Ανατολική Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών στο ΤΕΕ, ενώ συμμετείχε πλήθος ακαδημαϊκών, επιστημόνων, συγκοινωνιολόγων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό

Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του κόμματος. Ειδική αναφορά έκανε στα προβλήματα του Κηφισού, μιλώντας για παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, που είναι ωστόσο αποτελεσματικές. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί τεράστια συμφόρηση. Σημειωτέον ότι το 30% της συμφόρησης στον Κηφισό οφείλεται σε ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις που απαιτούνται, όπως η αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Π. Ράλλη με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, στην προγραμματική πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη συμπεριλαμβάνεται η προώθηση του ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού της κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη συντονισμού όλων των φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Ακόμη, πρότεινε την θέσπιση, ως  προαπαιτούμενων, των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας.

Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται, επίσης, ένα διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού.  Τέλος, ανάμεσα στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεχωρίζουν η μεταφορά δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής και η κατασκευή – μέσω οικονομικών κινήτρων- περιφερειακών, προς το κέντρο, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειων και υπέργειων, με ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρου για πάρκα τσέπης και χώρους πρασίνου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς
in Confidential 03.12.25

Η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τα μπλόκα μεμιάς, την ώρα που όλοι οι δρόμοι απόψε οδηγούν στο Παλλάς

Μεγάλος ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου για το πως θα εξελιχθεί το θέμα των αγροτών. Η πολιτική με καρότο και μαστίγιο δεν φαίνεται να δουλεύει μέχρι ώρας. Κοσμοσυρροή αναμένεται απόψε στο Παλλάς στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ
Διπλωματία 03.12.25

Η «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» μιλά για τουρκική μειονότητα και καταγγέλλει τον ΟΗΕ

Η λεγόμενη «Ομοσπονδία των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη» επαναφέρει το τουρκικό αφήγημα περί εθνικής και όχι θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη και μέμφεται τον ΟΗΕ για παραποίηση των επιστολών της

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία
Διπλωματία 02.12.25

Τουρκικά ΜΜΕ εναντίον Δένδια (ξανά): Κάνουν λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και αχαριστία

Οι αναφορές Δένδια στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκάλεσε μπαράζ δημοσιευμάτων στα τουρκικά ΜΜΕ που μιλούν για προσπάθεια διατάραξης των ήρεμων νερών και κάλυψης των σκανδάλων με αποπροσανατολισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου για τις υποκλοπές: Όλη η κατάθεση

Ο Παναγιώτης Κούτσιος απέκρυψε ότι ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa το 2023 αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρησή του ένα χρόνο πριν από την εταιρεία. Το δικαστήριο φρόντισε να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί ποια ταξίδια έκανε και που για λογαριασμό της εταιρείας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία
Στεγαστική κρίση 02.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Όταν 4 στους 10 δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς, το μόνο που περισσεύει είναι η κυβερνητική κοροϊδία

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά υποκριτικά για επιτυχίες, την ώρα που τα νοικοκυριά παλεύουν να βγάλουν τον μήνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό
Το μαύρο - άσπρο 02.12.25

Δεν μπορούν να κλείνουν τελωνεία και δρόμοι λέει ο Χρυσοχοΐδης που στη Λάρισα είδε μόνο επίθεση σε αστυνομικό

Μετά την ωμή αστυνομική βία κατά των αγροτών στα μπλόκα, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια και ότι δεν θα ανεχτεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα λαχεία των «τυχερών» μαρτύρων – Έλεγχος ΣΔΟΕ σε «χασάπη», Μαγειρία, Σεμερτζίδου

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από την πρόταση της πλειοψηφίας, που όμως δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αποχώρησαν θεωρώντας κοροϊδία την ακολουθούμενη διαδικασία

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πολιτική στην Ελλάδα είναι η… κυβέρνησή μου

Με την ίδια την έννοια της πολιτικής στην Ελλάδα φτάνει να ταυτίσει την κυβέρνησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος ποντάρει για άλλη μια φορά στο αφήγημα περί σταθερότητας, προσπαθώντας να ανακόψει την κυβερνητική φθορά. Στη δίνη ακρίβειας, διαφθοράς, αγροτικού το Μαξίμου. Γιατί ο πρωθυπουργός θα καταφύγει πάλι στην πόλωση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και στήνουν μπλόκο στο Τελωνείο του Προμαχώνα
Τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται 03.12.25

Αγρότες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και στήνουν μπλόκο στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο