ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς και «στροφή στην καθημερινότητα» επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει σε πρώτο πλάνο τα διλήμματα της κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί. Η χθεσινή εκδήλωση στο Caravel για τις συγκοινωνίες στην Αττική δεν ήταν μια ακόμη τυπική εκδήλωση. Επί της ουσίας, η Χαριλάου Τρικούπη, με τη σύνθεση των πάνελ, τις παρεμβάσεις των βουλευτών και την ομιλία του προέδρου του κόμματος, εξέπεμψε μηνύματα προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

«Αγωνιζόμαστε για μια “Ελλάδα για Όλους”» σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται «στο πλευρό του συνταξιούχου που σκέφτεται δυο και τρεις φορές τι θα αγοράσει στο σούπερ μάρκετ, του φοιτητή που σκέφτεται τις δυσκολίες να βρει ένα σπίτι με ενοίκιο αξιοπρέπειας, του αγρότη που βλέπει το κόστος παραγωγής να έχει απογειωθεί και που σήμερα αντιδρά». Αναφερθείς δε στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε ότι «δεν εργαλειοποιούμε την κοινωνική αντίδραση στο βωμό των πολιτικών παιχνιδιών, αλλά προτείνουμε λύσεις για να δουν αυτοί οι άνθρωποι μέλλον και προοπτική.

To δίλημμα της κάλπης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν περιόρισε την ομιλία του στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Τουναντίον, έθεσε επί τάπητος το δίλημμα της επόμενης κάλπης. «Το δίλημμα λοιπόν για τον πολίτη δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”. Το δίλημμα για τον πολίτη είναι: απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα. Και η απάντηση σε αυτό το δίλημμα είναι ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Παράταξη, με ένα πρόγραμμα προοδευτικό συγκεκριμένο και υπεύθυνο. Εγγυόμαστε την ελπίδα με λύσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Μπορεί η διεξαγωγή της χθεσινής εκδήλωσης να συμπίπτει με τη διόγκωση των προβλημάτων μετακίνησης των πολιτών στην Αττική, ωστόσο, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη είχε έναν ακόμη διττό στόχο. Αφενός, να δείξει ότι έχει ολοκληρωμένη πρόταση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στην Αττική, αφετέρου να πείσει ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι και ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Άλλωστε, στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντιστρέψουν τα χαμηλά εκλογικά ποσοστά που καταγράφει το κόμμα στην Αττική. Εξού και η έμφαση στις προγραμματικές θέσεις και στα ζητήματα της καθημερινότητας.

Οι παρόντες

Στην εκδήλωση του Caravel, ήταν όλοι εκεί, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και τους «Αττικάρχες» της Βουλής. Από βουλευτές τον λόγο πήραν μεταξύ άλλων η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι μετά το κουρνιαχτό που σηκώθηκε ελέω συνεργασιών, Μανώλης Χριστοδουλάκης και Χάρης Δούκας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τις μετακινήσεις στην Αθήνα και ο Βουλευτής για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον συγκεκριμένο τομέα η Ανατολική Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε από κοινού από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών στο ΤΕΕ, ενώ συμμετείχε πλήθος ακαδημαϊκών, επιστημόνων, συγκοινωνιολόγων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό

Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του κόμματος. Ειδική αναφορά έκανε στα προβλήματα του Κηφισού, μιλώντας για παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, που είναι ωστόσο αποτελεσματικές. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί τεράστια συμφόρηση. Σημειωτέον ότι το 30% της συμφόρησης στον Κηφισό οφείλεται σε ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε στις μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις που απαιτούνται, όπως η αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Π. Ράλλη με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας. Μεταξύ άλλων, στην προγραμματική πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη συμπεριλαμβάνεται η προώθηση του ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού της κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη συντονισμού όλων των φωτεινών σηματοδοτών του Λεκανοπεδίου από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Ακόμη, πρότεινε την θέσπιση, ως προαπαιτούμενων, των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας.

Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται, επίσης, ένα διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού. Τέλος, ανάμεσα στις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεχωρίζουν η μεταφορά δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής και η κατασκευή – μέσω οικονομικών κινήτρων- περιφερειακών, προς το κέντρο, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειων και υπέργειων, με ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρου για πάρκα τσέπης και χώρους πρασίνου.