Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

«Όσοι, λοιπόν, δουλεύετε άοκνα στα σκοτάδια του παρασκηνίου, να ξέρετε πως όσα “παραπολιτικά” και αν παράξετε, δεν θα σταματήσω και δεν θα σταματήσουμε να λέμε αυτά που πιστεύαμε και πιστεύουμε». Ποια είναι τα «σκοτάδια του παρασκηνίου»; Ποιον «καρφώνει» ο Μανώλης Χριστοδουλάκης;

Η μακροσκελής ανάρτηση του πράσινου Βουλευτή, την οποία ο ίδιος αφηγήθηκε ως «ιστορία»- όπως είπε- σηματοδοτεί μία νέα φάση για το εσωκομματικό τοπίο της Χαριλάου Τρικούπη. Αυτό εκτιμούν άπαντες εντός ΠΑΣΟΚ ανεξαρτήτως απόχρωσης και τοποθέτησης. Για την ακρίβεια, κάποιοι μιλούν για έναν νέο «εμφύλιο» στο εσωτερικό του Κινήματος, αυτή τη φορά, με πρωταγωνιστές τον Βουλευτή Ανατολικής Αττικής και τον Δήμαρχο Αθηναίων. Βέβαια, εάν όντως, η πρόταση Δούκα για διάλογο με το κόμμα Τσίπρα αποτελεί την αιτία της διαφοροποίησης του βουλευτή Ανατολικής Αττικής από το Δήμαρχο Αθηναίων ή είναι απλά η αφορμή, θα φανεί.

Τα 5 σημεία Χριστοδουλάκη

Η «ιστορία» του Μανώλη Χριστοδουλάκη ξεκινά με ειδική αναφορά στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά και στην τιμή που του έκανε να αναλάβει επί ημερών της τη θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ο ίδιος μιλά για την δύσκολη περίοδο που διένυσε το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, με αφορμή τα όσα υποστήριξε για το λεγόμενο «rebranding» Τσίπρα και το γεγονός ότι απέρριψε κάθε ενδεχόμενο διαλόγου και συνεργασίας μαζί του, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι κάποιοι «εντός και εκτός» κόμματος ενοχλήθηκαν, δίνοντας στοχευμένες διαρροές στα μέσα ενημέρωσης εναντίον του. Στο τέλος παραθέτει «5» σημεία, τα οποία, προσομοιάζουν σε πολιτική πλατφόρμα.

Κατ’ αρχάς ξεκαθαρίζει ότι «είναι ΠΑΣΟΚ πρώτα και πάνω απ’ όλα». Δεύτερον, ξεκαθαρίζει ότι στέκεται απέναντι στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ. Τρίτον, υποστηρίζει ότι «για να γίνει το ΠΑΣΟΚ και η παράταξη ξανά μεγάλη, δεν μπορεί να είναι κλεισμένη στο καβούκι της». Τέταρτον, εκτιμά ότι ο δρόμος «για την ομογενοποίηση του προοδευτικού χώρου», που θεωρεί πως μπορεί να συντελεστεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ, «διαμορφώθηκε ουσιαστικά μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Όταν ηττήθηκαν οι νοοτροπίες και τα πρόσωπα που πλήγωσαν και δίχασαν, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά τη χώρα και την αριστερά». Επισημαίνει δε ότι νοοτροπίες που επανακάμπτουν και τα πρόσωπα που επανεμφανίζονται, προσφέρουν το αντίθετο μπροστά «στην ανάγκη σύνθεσης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης». Για το πώς πρέπει να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Χριστοδουλάκης ξεκαθαρίζει ότι θα πει τη γνώμη του στο επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Η αντίδραση των «Δουκικών»

Και αν μέχρι πριν από λίγους μήνες Μανώλης Χριστοδουλάκης και Χάρης Δούκας ήταν εσωκομματικοί συνοδοιπόροι, πλέον, το «σχίσμα» μεταξύ των δύο είναι κάτι περισσότερο από εμφανές. Μάλιστα, στελέχη που ανήκουν στο «μπλοκ» του Χάρη Δούκα, βάλλουν κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Παρά την ανάρτησή του, υποστηρίζουν ότι διάλεξε το δρόμο της συμπόρευσης με το Νίκο Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών έχει μεγαλώσει εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, η τελευταία διαδικτυακή σύσκεψη των 300 και πλέον στελεχών υπό τον Χάρη Δούκα την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν καταλυτικό γεγονός. Κι αυτό γιατί ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αν και προσκλήθηκε, όπως υποστηρίζουν στελέχη που ανήκουν στο «μπλοκ» του Δημάρχου, δεν συμμετείχε. Ταυτόχρονα, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσωπα που ανήκουν στην ομάδα Χριστοδουλάκη, δεν σήκωναν καν τα τηλέφωνά τους σε συνεργάτες του Χάρη Δούκα, προκειμένου να υπάρξει συντονισμός για τη σύσκεψη.

Πλέον, τα ίδια τα στελέχη του Χάρη Δούκα καθιστούν σαφές ότι περιθώριο συνεννόησης με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη δεν υπάρχει και δεν το επιθυμούν. Μάλιστα, εκτιμούν ότι ο πρώην γραμματέας της Παράταξης, παίζει εσωκομματικά παιχνίδια, κοιτώντας τη δική του μελλοντική ισχυροποίηση στο εσωκομματικό πεδίο.

Παρακολουθεί σε απόσταση ο Ανδρουλάκης

Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ υπάρχει η εκτίμηση ότι η συζήτηση περί διαύλων επικοινωνίας με Τσίπρα, ενισχύει τον Νίκο Ανδρουλάκη στην παραδοσιακή βάση του κόμματος, η οποία έχει μένος με τον Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, στελέχη που ανήκουν στο περιβάλλον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η πρόταση του Χάρη Δούκα είναι αντιδημοφιλής ακόμη και σε ένα ακροατήριο Παπανδρεϊκών, που τον στήριξε το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει δε η εκτίμηση ότι για το συγκεκριμένο ακροατήριο η συνεργασία με τα κόμματα της αριστεράς δεν είναι «κόκκινο πανί», κάτι το οποίο δεν ισχύει για την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα.

Πάντως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν αποκλείεται, ενόψει συνεδρίου να είναι περισσότερο φιλικός με όσους ασπάζονται την στρατηγική της αυτόνομης πορείας, δεν θέλουν διάλογο με Τσίπρα και δεν αποκλείουν τους διαύλους επικοινωνίας με την υπόλοιπη αριστερά. Για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη πάντως, αρκετοί, εντός ΠΑΣΟΚ, θεωρούν ότι εκμεταλλεύτηκε τη συζήτηση περί διαλόγου για να διαφοροποιηθεί από τον Χάρη Δούκα και να χαράξει τη δική του πορεία. Το αν έχουν βάση οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί και δεν αποτελούν άλλο ένα κομμάτι στο παζλ της εσωκομματικής ίντριγκας, θα φανεί στο συνέδριο. Άλλωστε, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι εκεί θα τοποθετηθεί αναλυτικά για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και την «πολιτική και οργανωτική επανεκκίνηση της παράταξης», όπως σημείωσε.