Ρακούν-διαρρήκτης λεηλατεί κάβα, λιποθυμάει από το αλκοόλ – «Απερίγραπτο χάος»

Το λιπόθυμο μετά από κατανάλωση αλκοόλ ρακούν κατέληξε, τύφλα στο μεθύσι, στην τουαλέτα του καταστήματος στη Βιρτζίνια αφήνοντας πίσω του σπασμένα μπουκάλια μπέρμπον.

Ο θρασύτατος δράστης αυτής της εισβολής αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες, αφού προηγουμένως κοιμήθηκε για καμπόσες ώρες, μέχρι να ξεμεθύσει.

Το καταφύγιο και κέντρο προστασίας ζώων της κομητείας Χανόβερ, στη Βιρτζίνια, ανέφερε ότι το ρακούν μπήκε σε κάβα της αλυσίδας ABC στην πόλη Άσλαντ, που ήταν κλειστή για τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Οι ιδιοκτήτες κάλεσαν το καταφύγιο το Σάββατο αφού διαπίστωσαν ότι ο «ύποπτος» λεηλάτησε τα ράφια και μετά πήρε έναν υπνάκο στην τουαλέτα.

Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το καταφύγιο φαίνονται σπασμένα μπουκάλια σκόρπια στο πάτωμα και το μικρό θηλαστικό, ξαπλωμένο μπρούμυτα στην τουαλέτα.

«Αφού κοιμήθηκε μερικές ώρες και καθώς δεν υπήρχε κάποια ένδειξη τραυματισμού (αν εξαιρέσουμε ίσως το hangover), αφέθηκε ελεύθερο με ασφάλεια στη φύση. Ας ελπίσουμε ότι κατάλαβε πως η διάρρηξη δεν είναι λύση» έγραψε το καταφύγιο στο Facebook.

Τα ρακούν είναι ενδημικό είδος της Βόρειας Αμερικής, γνωστά για την ευστροφία τους. Είναι νυκτόβια ζώα και συχνά αναζητούν τροφή στους κάδους απορριμάτων.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το ρακούν με αδυναμία στο αλκοόλ, μπήκε στην κάβα αφού έσπασε ένα πλακάκι της ψευδοροφής.

Το viral ρακούν συνεχίζει την ιογενή δημοτικότητα του είδους του. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες ένα βίντεο με άλλα ρωμαλέα σαρκοφάγα θηλαστικά ενθουσίασε το διαδίκτυο.

Όταν ο ένοικος σπιτιού στις Ηνωμένες Πολιτείες άκουσε περίεργους θορύβους από το γκαράζ αποφάσισε να ελέγξει το χώρο. Αυτό που είδε έγινε ένα από τα πιο δηοφιλή κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα ρακούν έμειναν ακίνητα για να μην τα τσακώσουν.

Όταν εντοπίστηκαν, τα ζώα πάγωσαν σε διαφορετικές στάσεις, λες και ο ιδιοκτήτης του γκαράζ δεν θα τα έβλεπε.