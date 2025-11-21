Είναι τα ρακούν το επόμενο κατοικίδιο των Αμερικανών; Μία μελέτη πιστεύει πως… ναι

Τα ρακούν μπορεί να είναι πολύ κοντά στο να γίνουν τα επόμενα κατοικίδια των Αμερικανών. Γνωστά ως «πάντα των σκουπιδιών», τα «μασκοφόρα» θηλαστικά που είναι γνωστά για το ότι ψάχνουν στους κάδους απορριμμάτων για εύκολη τροφή, εξελίσσονται με βάση την εγγύτητά τους με τους ανθρώπους, αρχίζοντας μάλιστα να φαίνονται πιο χαριτωμένα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η αξιολόγηση σχεδόν 20.000 φωτογραφιών έδειξε «σαφή μείωση του μήκους του ρύγχους» στα αστικά ρακούν σε σύγκριση με τα αγροτικά συγγενικά τους είδη – μια φυσική αλλαγή που συνάδει με τα πρώτα στάδια εξημέρωσης που παρατηρούνται σε γάτες και σκύλους.

Μερικά από αυτά που έχουν υιοθετηθεί ως κατοικίδια έχουν γίνει διασημότητες στο TikTok. Ένα ιδιαίτερα τολμηρό ρακούν που ψάχνει στα σκουπίδια έτρεξε ακόμη και στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Major League Soccer στη Φιλαδέλφεια πέρυσι.

Τα ρακούν στις ΗΠΑ

Τα συγκεκριμένα θηλαστικά είναι ευρέως διαδεδομένα σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ικανότητά τους να ευδοκιμούν τόσο σε άγρια όσο και σε αστικά περιβάλλοντα τους έχει δώσει μια ασυνήθιστη θέση στην αμερικανική ζωή: αγαπημένα κατοικίδια σε ορισμένες γειτονιές, επίμονα παράσιτα σε άλλες.

Η εγγύτητα με τους ανθρώπους θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα ζώα αυτά αισθάνονται όλο και πιο άνετα κοντά μας ή, από επιστημονική άποψη, ότι η έμφυτη αντίδρασή τους να τρέχουν να κρυφτούν έχει εξασθενήσει, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Zoology, όπως αναφέρει το BBC.

Η εξασθένιση των χαρακτηριστικών τους θα μπορούσε να οφείλεται σε αλλαγές στην αντίδρασή τους να πολεμήσουν ή να τρέξουν να κρυφτούν σε κυτταρικό επίπεδο, αναφέρει η μελέτη.

Αυτή η αστική εξημέρωση ξεκινά με τα σκουπίδια, δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης, Ραφαέλα Λες, από το Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας στο Λιτλ Ροκ, στο Scientific American.

«Τα σκουπίδια είναι πραγματικά το έναυσμα», είπε. «Όπου κι αν πάνε οι άνθρωποι, υπάρχουν σκουπίδια — και τα ζώα λατρεύουν τα σκουπίδια μας».

Αλλά για να επωφεληθούν από αυτό το ατελείωτο μπουφέ, τα άγρια ζώα πρέπει να επιτύχουν μια λεπτή ισορροπία: να είναι αρκετά τολμηρά ώστε να ψάχνουν στους κάδους και να περιπλανιούνται σε ανθρώπινα περιβάλλοντα, αλλά όχι τόσο τολμηρά ώστε να αποτελούν απειλή.

«Αν έχεις ένα ζώο που ζει κοντά στους ανθρώπους, πρέπει να είναι αρκετά καλοσυνάτο», είπε η Λες. «Αυτή η πίεση επιλογής είναι αρκετά έντονη».

Οδεύουν προς εξημέρωση;

Το εύρημα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, συνάδει με τον «φαινότυπο του συνδρόμου εξημέρωσης».

Το σύνδρομο εξημέρωσης – ανατομικές και μορφολογικές αλλαγές όπως σγουρές ουρές, πεσμένα αυτιά, αποχρωματισμός, μικρότεροι εγκέφαλοι και μειωμένοι σκελετοί προσώπου – αναφέρεται συνήθως ως ένα από τα πιο εμφανή χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αυτά τα χαρακτηριστικά παρατηρούνται επίσης σε πιο κοινά κατοικίδια ζώα, όπως τα σκυλιά που εξελίχθηκαν από λύκους.

Οι συγγραφείς της μελέτης υπέθεσαν επίσης ότι η διαδικασία εξημέρωσης θεωρείται λανθασμένα ότι ξεκίνησε από τους ανθρώπους, οι οποίοι στο παρελθόν αιχμαλώτισαν ή εκτρέφουν επιλεκτικά ζώα.

Η διαδικασία μπορεί στην πραγματικότητα να ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα, ανέφεραν, ιδίως όταν τα ζώα εξοικειώθηκαν με το ανθρώπινο περιβάλλον.

«Μόνο τα ζώα με μειωμένη αντίδραση φυγής (ή μάχης) θα είχαν τη μεγαλύτερη επιτυχία», έγραψαν οι συγγραφείς. «Αυτό καθιστά τα αρχικά στάδια της διαδικασίας εξημέρωσης μια διαδικασία καθαρά φυσικής επιλογής».