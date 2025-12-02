Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)

Πώς μια διακοπή ενός αγώνα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να μην εκπληρωθεί ποτέ. Ο λόγος για το παιχνίδι Άγιαξ – Γκρόνιγκεν στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Eredivisie το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την περασμένη Κυριακή (30/11), όμως τελικά ολοκληρώθηκε την Τρίτη (2/12).

Θυμίζουμε ότι περίπου επτά λεπτά μετά τη σέντρα ο αγώνας διεκόπη αρχικά προσωρινά επειδή οι οπαδοί του «Αίαντα» άναψαν δεκάδες καπνογόνα, με αρκετά εξ αυτών να τα ρίχνουν στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι ο διαιτητής αρχικά διέκοψε την αναμέτρηση κι όταν μετά από πάνω από μισή ώρα ο αγωνιστικός χώρος και η ατμόσφαιρα το επέτρεψαν το ματς συνεχίστηκε και πάλι.

Έλα όμως που οπαδοί του Άγιαξ πέταξαν και πάλι καπνογόνα στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του παιχνιδιού και τον ορισμό του για την Τρίτη (2/12) χωρίς την παρουσία θεατών.

Για να είμαστε ακριβείς δεν ήταν ακριβώς κεκλεισμένων αλλά… σχεδόν καθώς ο μοναδικός φίλαθλος που είχε δικαίωμα να παρευρεθεί ήταν ο 84χρονος Πίτερ, ένας φανατικός φίλος του «Αίαντα» που έπασχε από ανίατη ασθένεια και είχε λίγες ημέρες ζωής ακόμη.

Ως τελευταία επιθυμία είχε ζητήσει να παρακολουθήσει από κοντά ένα παιχνίδι του Άγιαξ. Όντως ο Πίτερ βρέθηκε Γιόχαν Κρόιφ Αρέν την Κυριακή για να δει τον αγώνα με τη Γκρόνιγκεν το οποίο όμως διεκόπη λόγω των καπνογόνων όπως αναφέρουμε και πιο πάνω.

Ο Πίτερ επρόκειτο να μεταφερθεί και την Τρίτη στην έδρα του «Αίαντα» για να καταφέρει επιτέλους να εκπληρώσει την τελευταία του επιθυμία. Όπως όμως γράφουν τα ολλανδικά ΜΜΕ, η κατάσταση της υγείας του 84χρονου άνδρα επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα η μεταφορά του στο γήπεδο να μην είναι εφικτή πλέον…

Να αναφέρουμε ότι ο Πίτερ εκτός από πιστός οπαδός του Άγιαξ εδώ και χρόνια, έπαιζε πολύ ποδόσφαιρο και ο ίδιος και επίσης ήταν και διαιτητής.

Vuurwerkacties Ajax-fans kosten zieke fan zijn laatste wens: ‘Situatie verslechterd’ https://t.co/mXvCBkKczP — NUsport (@NUsport) December 2, 2025

