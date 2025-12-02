Λαρυγγάκης: Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ χωρίς να αναφερόμαστε στην Κύπρο

Την ετοιμότητα του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου (ΑΗΙ) να συνεργαστεί με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε ο πρόεδρος, Νικ Λαρυγγάκης, κατά το χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την συμπλήρωση του ενός έτους από την έναρξη της δεύτερης θητείας της διοίκησης Τραμπ στις ΗΠΑ, τη Δευτέρα.

Περιγράφοντας την Ελλάδα, ο Λαρυγγάκης ξεκίνησε λέγοντας ότι έχει το μέγεθος της Αλαμπάμα, το ΑΕΠ του Τενεσί και πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο από αυτό της πόλης της Νέας Υόρκης. Ωστόσο όπως είπε η σημασία της είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Αθήνας με τη διοίκηση Τραμπ, ο Λαρυγγάκης μίλησε για το στρατηγικό διάλογο που από το 2019 συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και τόνισε ότι ένα βασικό στοιχείο αυτού του διαλόγου ήταν ότι η κυβέρνηση ήθελε τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις δαπάνες τους για το ΝΑΤΟ.

Όταν ήταν μόνο 2%, η Ελλάδα ήταν μία από τις δύο ή τρεις χώρες που δαπανούσαν πάνω από 2%, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι αμυντικοί εξοπλισμοί είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου στις σχέσεις Αθήνας – Ουάσιγκτον.

Όπως είπε η Ελλάδα είναι ένας πιστός, αφοσιωμένος σύμμαχος, στην περιοχή και υπογράμμισε ως κρίσιμο στοιχείο την συμμαχία 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ) τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό το μέρος του κόσμου.

Σημαντικές εμπορικές συναλλαγές, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός και ενέργεια, και ακόμη περισσότερη ενέργεια στο μέλλον, περνούν σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΗΙ αυτή την περιοχή η οποία δεν μπορεί να ευημερεί αν δεν υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα. «Και η Ελλάδα προωθεί και υποστηρίζει αυτή την ειρήνη και σταθερότητα, η οποία βοηθά άμεσα στην προώθηση των γεωστρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ», όπως είπε.

Ο Λαρυγγάκης υπογράμμισε και το γεγονός ότι το ΑΗΙ από την ίδρυση του μετά την συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, είχε πάντα ένα βασικό μήνυμα, ότι «αυτή η οργάνωση υπάρχει για να προωθεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό μέχρι σήμερα, 39 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου σε αυτή την οργάνωση. Αυτή είναι η βασική μας αρχή. Είμαι Αμερικανός πολίτης ελληνικής καταγωγής και είμαι περήφανος που έχω τα πόδια μου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και ότι είναι σταθερά στηριγμένα. Επειδή πιστεύω ακράδαντα σε αυτή τη σχέση».

Όπως σημείωσε η Ελλάδα μέσω των ενεργειών της βοηθά στην προώθηση αυτών των γεωστρατηγικών συμφερόντων της ειρήνης και της σταθερότητας.

Μιλώντας για το 3+1 ο Λαρυγγάκης επέλεξε να αναφερθεί στο Κυπριακό και στο Κράτος Δικαίου. Όπως είπε το ΑΗΙ στο οπλοστάσιο του για την υποστήριξη της σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας έχει πάντα την αναφορά στο κράτος δικαίου. Ωστόσο όπως είπε η αναφορά στο κράτος δικαίου δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.

«Δεν μπορεί να υπάρχει ένα σύνολο αξιών για τη μία χώρα και ένα άλλο σύνολο αξιών για την άλλη. Η εισβολή στο Κουβέιτ ήταν παράνομη και δημιουργήθηκε μια συμμαχία. Η εισβολή στην Ουκρανία ήταν παράνομη και συγκεντρώσαμε όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη για να προσπαθήσουμε να διώξουμε έναν τραμπούκο. Αλλά το ίδιο συνέβη και με την Κύπρο. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα χωρίς να μιλάμε και για την Κύπρο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες» τόνισε ο Λαρυγγάκης.

Σημείωσε δε ότι η θέση αυτής της χώρας συνεχίζει να ενισχύεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορεί να συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο που επιθυμούν οι ΗΠΑ με χιλιάδες οπλισμένους στρατιώτες με αμερικανικά όπλα, κάτι που παραβιάζει τον Νόμο περί Εξωτερικής Βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφερόμενος στα τουρκικά στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο.

«Δεν πρέπει να παραβιάζουμε τους δικούς μας νόμους. Και μιλάω ως Αμερικανός. Και πρέπει να έχουμε πολιτικές τόσο για τους φίλους όσο και για τους εχθρούς» ανέφερε χαρακτηριστικά επικαλούμενος τη ρήση του Άιζενχάουερ.

Ο Λαρυγγάκης έκανε λόγο για μία ώριμη σχέση ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ τονίζοντας ως΄τοσο ότι «πρέπει να γίνει αντιληπτή ως τέτοια και να μην εξεταστεί ποτέ μέσα από το πρίσμα οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά ως διμερής σχέση και όχι μέσω τρίτων μερών». Ξέρουμε για τι μιλάμε είπε, δείχνοντας εμέσως την Τουρκία και επανέλαβε ότι πρέπει να εφαρμοστεί το Δίκαιο, τονίζοντας πως «εειδή η σχέση είναι ισχυρή σήμερα και συνεχίζει να είναι ισχυρή, αυτό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα επαναπαυτούμε και θα αφήσουμε τα πράγματα να απλά να συμβαίνουν».

Ο Λαρυγγάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους χορηγούς της εκδήλωσης, ξεκινώντας από την CAPITAL και τον Πρόεδρο και Ιδρυτή της Capital Maritime & Trading Corp. Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς επίσης και στο PPC.