01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
Βραζιλία: 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν – Προσοχή σκληρές εικόνες
Κόσμος 01 Δεκεμβρίου 2025 | 12:14

Βραζιλία: 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 19χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία όταν ένας 19χρονος κατασπαράχθηκε από λιοντάρια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος Gerson Machado, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε ιδρύματα. Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου Arruda Câmara φαίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο και να μπαίνει σε κλουβί με λιοντάρια τα οποία αμέσως του επιτέθηκαν.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 19χρονος αρχικά σκαρφάλωσε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στη συνέχεια πέρασε τα συρματοπλέγματα και τελικά χρησιμοποίησε ένα δέντρο για να κατέβει στο κλουβί με τα λιοντάρια.

Ένα τρομακτικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που λιοντάρι, του επιτέθηκε καθώς πλησίαζε στο έδαφος.

Προσοχή σκληρές εικόνες


Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης
Κόσμος 01.12.25

Νότια Κορέα: Ο δήμαρχος της Σεούλ κατηγορείται για παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης

Ειδικός εισαγγελέας στη Νότια Κορέα κατηγόρησε τον δήμαρχο της Σεούλ, Ο Σε-χουν, για παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης, με επίκεντρο μία δημοσκόπηση

Σύνταξη
Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική
Κόσμος 01.12.25

Ο Τραμπ «θα εξετάσει» πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ερευνήσει διπλό φονικό πλήγμα στην Καραϊβική, για να διαπιστωθεί αν δόθηκε εντολή να μην επιβιώσει κανείς από ύποπτο ταχύπλοο

Σύνταξη
Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 01.12.25

Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» - «Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο «Χασάπης»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αφού έγινε «λαγός» στην Εξεταστική, τώρα απειλεί με «αποκαλύψεις» στις 11 Δεκεμβρίου - «Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης»

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα
Υψηλοί τόνοι 01.12.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

«Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας επιπλέον την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς. Κάλεσε δε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
