Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία όταν ένας 19χρονος κατασπαράχθηκε από λιοντάρια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος Gerson Machado, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε ιδρύματα. Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου Arruda Câmara φαίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο και να μπαίνει σε κλουβί με λιοντάρια τα οποία αμέσως του επιτέθηκαν.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 19χρονος αρχικά σκαρφάλωσε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στη συνέχεια πέρασε τα συρματοπλέγματα και τελικά χρησιμοποίησε ένα δέντρο για να κατέβει στο κλουβί με τα λιοντάρια.

Ένα τρομακτικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που λιοντάρι, του επιτέθηκε καθώς πλησίαζε στο έδαφος.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.