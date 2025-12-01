Βραζιλία: 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρια και τον κατασπάραξαν – Προσοχή σκληρές εικόνες
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 19χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο στη Βραζιλία όταν ένας 19χρονος κατασπαράχθηκε από λιοντάρια.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος Gerson Machado, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε ιδρύματα. Σε βίντεο που κατέγραψαν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου Arruda Câmara φαίνεται ο νεαρός να κατεβαίνει από ένα δέντρο και να μπαίνει σε κλουβί με λιοντάρια τα οποία αμέσως του επιτέθηκαν.
Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 19χρονος αρχικά σκαρφάλωσε έναν τοίχο ύψους 6 μέτρων, στη συνέχεια πέρασε τα συρματοπλέγματα και τελικά χρησιμοποίησε ένα δέντρο για να κατέβει στο κλουβί με τα λιοντάρια.
Ένα τρομακτικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που λιοντάρι, του επιτέθηκε καθώς πλησίαζε στο έδαφος.
Προσοχή σκληρές εικόνες
OMG 😳😱. A man dıed after breaking into a lioness enclosure at Arruda Câmara Park (Bica) in João Pessoa, Paraíba. He reportedly had m£ntal health issues and entered the restricted area before being f@tally att@cked.💔🙆🏾♂️
pic.twitter.com/ocF1KjCBff
— Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) December 1, 2025
Μετά το δυστύχημα, ο ζωολογικός κήπος έχει κλείσει με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση εφάρμοζε όλα τα μέτρα ασφαλείας.
