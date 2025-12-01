Έξαλλος ο Μπάνκι με τη Euroleague και το πρόγραμμα: «Είναι απάνθρωπο…»

«Καρφιά» προς τη Euroleague έριξε στη συνέντευξη Τύπου ο Λούκα Μπάνκι, μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ιταλία και Λιθουανία, για τα προκριματικά του Mundobasket.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «Ατζούρι» στάθηκε στο πρόγραμμα της Euroleague, λέγοντας πως είναι απάνθρωπο και δεν αφήνει χρόνο για ξεκούραση και σωστή προετοιμασία, ενώ στάθηκε και στις παραιτήσεις των Έτορε Μεσίνα και Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς θεωρεί πως ένα τέτοιου είδους καλεντάρι εξαντλεί τους προπονητές και δεν έχουν τον χρόνο για να χτίσουν πάνω στην ομάδα και τους πάικτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπάνκι:

«Έχουν γίνει πέντε αλλαγές προπονητών μέχρι στιγμής. Αυτό το πρόγραμμα είναι απάνθρωπο. Το να παίζεις κάθε βράδυ δεν αφήνει χρόνο για ξεκούραση, ανάρρωση, ή σωστή προετοιμασία.

Αν θέλουμε να μιμηθούμε το NBA με ένα τέτοιο πρόγραμμα, δυστυχώς πρέπει να αποδεχτούμε ότι δημιουργούμε συνθήκες όπου η ήττα γίνεται πιο πιθανή. Η αξία ενός μεμονωμένου αγώνα μειώνεται. Αν κάποιος λέει ότι κάθε αγώνας έχει σημασία, διαφωνώ.

Μιλάμε για προπονητές όπως ο Μεσίνα και ο Ομπράντοβιτς. Χρειάζονται χρόνο για να αφήσουν το στίγμα τους στην ομάδα. Πρέπει να χτίσουν σχέσεις με τους παίκτες, προχωρώντας βήμα-βήμα. Αυτού του είδους το πρόγραμμα εξαντλεί τους προπονητές».