Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Το να τρώμε ένα καλό γεύμα μαζί με όσους αγαπάμε, μας ενώνει
Cooking 01 Δεκεμβρίου 2025

Το να τρώμε ένα καλό γεύμα μαζί με όσους αγαπάμε, μας ενώνει

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: Γιατί οι άνθρωποι μαζεύονται για να γευματίσουν μαζί;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Είναι μια ιδιαιτερότητα του ανθρώπινου είδους: μας αρέσει να καθόμαστε μαζί για να απολαύσουμε ένα καλό γεύμα.

Γεύματα με φίλους, δείπνα, συγκεντρώσεις για τις γιορτές, όπου συνήθως τρώμε υπερβολικά – το να τρώμε μαζί είναι τόσο συνηθισμένο που σπάνια σχολιάζεται, εκτός αν επικρατήσει η άποψη ότι δεν συμβαίνει αρκετά συχνά.

Ο πανικός για τη μείωση των οικογενειακών γευμάτων, για παράδειγμα, κατέκλυζε τακτικά τα πρωτοσέλιδα. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι τέτοιες ανησυχίες δεν είναι μια σύγχρονη τάση και μπορεί να έχουν τουλάχιστον 100 χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι το να τρώμε μαζί δεν είναι μόνο συνηθισμένο, αλλά και κατά κάποιον τρόπο πολύ ισχυρό. Αλλά γιατί;

Μία παράδοση αιώνων

Η κοινή κατανάλωση φαγητού ως συμπεριφορά πιθανότατα χρονολογείται από πριν την προέλευση του είδους μας, καθώς οι χιμπατζήδες και οι μπονόμπο, δύο από τους πιο κοντινούς μας συγγενείς, επίσης μοιράζονται το φαγητό με τις κοινωνικές τους ομάδες, όπως έχουν παρατηρήσει οι βιολόγοι.

Ωστόσο, το να δίνεις φαγητό σε όσους είναι πιο κοντά σου δεν είναι το ίδιο με το να τρως μαζί τους, επισημαίνει ο κοινωνιολόγος Nicklas Neuman του Πανεπιστημίου της Ουψάλα στη Σουηδία.

«Μπορείς να μοιράσεις φαγητό ως αντικείμενο χωρίς να καθίσεις και να φας πραγματικά με άλλους», λέει. Οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν προσθέσει μια σειρά από πολύπλοκες κοινωνικές διαστάσεις σε αυτή την πράξη.

Το πρώτο κοινό γεύμα μπορεί να έλαβε χώρα γύρω από μια φωτιά.

Κανείς δεν είναι σίγουρος πότε οι άνθρωποι ή οι πρόγονοί τους έμαθαν για πρώτη φορά να μαγειρεύουν – οι εκτιμήσεις ποικίλλουν σημαντικά, με την παλαιότερη προτεινόμενη ημερομηνία να είναι 1,8 εκατομμύρια χρόνια πριν – αλλά όταν κάποιος έχει μπει στον κόπο να κυνηγήσει ή να μαζέψει τροφή, να ανάψει φωτιά και στη συνέχεια να μαγειρέψει πάνω της, αυτό υποδηλώνει ότι μπορεί να έχει μια κοινωνική ομάδα που τον βοηθά στα πολλά στάδια αυτής της διαδικασίας.

Και όταν όλοι κάθονται γύρω από μια ζεστή φωτιά στο σκοτάδι, μπορεί να μείνουν ξύπνιοι μέχρι αργά, υποθέτει ο Robin Dunbar, βιολογικός ανθρωπολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτές οι επιπλέον ώρες της ημέρας μπορεί να ήταν χρυσές ευκαιρίες για κοινωνική σύνδεση γύρω από το φαγητό.

Η χαρά του κοινού γεύματος

Όποια και αν είναι τα λεπτομέρειες της προέλευσής του, το να τρώμε μαζί συνδέεται με μεγαλύτερη ευημερία, διαπίστωσε ο Dunbar σε μια μελέτη του 2017, στην οποία ρώτησε άτομα που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο πόσο συχνά τρώνε μαζί με άλλους.

Το να τρώει κανείς πιο συχνά με άλλους συσχετίζεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και με το να έχει περισσότερους φίλους στους οποίους μπορεί να βασιστεί για υποστήριξη. Ο Dunbar πραγματοποίησε μια στατιστική ανάλυση που υποδηλώνει ότι τα γεύματα προκαλούν τα κοινωνικά αποτελέσματα, αντί να είναι το αποτέλεσμα τους.

«Το φαγητό ενεργοποιεί το σύστημα ενδορφινών του εγκεφάλου, το κύριο φαρμακολογικό υπόβαθρο των δεσμών μεταξύ πρωτευόντων και ανθρώπων», λέει ο Dunbar. «Το να τρώμε μαζί ως ομάδα ενισχύει την επίδραση των ενδορφινών με τον ίδιο τρόπο που το κάνει το να τρέχουμε μαζί. Αυτό συμβαίνει επειδή η συγχρονισμένη δραστηριότητα αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών κατά δύο φορές».

Το γεύμα ως δείγμα εμπιστοσύνης

Το να τρώμε το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή με κάποιον άλλο τον κάνει να φαίνεται πιο αξιόπιστος, όπως διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι Cynthia Graeber και Nicola Twiley όταν ερεύνησαν αυτό το θέμα στο podcast τους Gastropod.

Η Ayelet Fishbach από το Booth School of Business του Πανεπιστημίου του Σικάγου διαπίστωσε ότι σε μια προσομοίωση επένδυσης, οι άνθρωποι έδωσαν περισσότερα χρήματα σε κάποιον με τον οποίο είχαν φάει τα ίδια γλυκά προηγουμένως.

Επίσης, οι άνθρωποι που είχαν φάει τα ίδια σνακ έφτασαν πιο γρήγορα σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις τους σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν είχαν φάει τα ίδια σνακ.

Η Fishbach υποθέτει ότι αυτό είναι ένα είδος κατάλοιπου μιας παλαιότερης εποχής, όταν ίσως το να έχεις παρόμοιες γευστικές προτιμήσεις ήταν ένα πιο σαφές σημάδι κοινών αξιών από ό,τι είναι σήμερα.

Το να τρώμε μαζί δεν είναι μια απλή, σταθερά θετική πράξη

Ωστόσο, το να τρώμε μαζί δεν είναι μια απλή, σταθερά θετική πράξη.

Τα γλέντια, τα γεύματα στα οποία μοιράζεται μια υπερβολική ποσότητα φαγητού, μπορεί να είναι πολύ καλά οργανωμένοι τρόποι για να δείξουμε υποταγή και έλεγχο.

Σκεφτείτε μια παράδοση συγκομιδής, στην οποία ένας γαιοκτήμονας προσφέρει ένα πλούσιο γεύμα στους εργάτες του, ή ένα πάρτι στο γραφείο, όπου η γενναιοδωρία του εργοδότη, ή η έλλειψή της, εξετάζεται από τους παρευρισκόμενους. Και τα τακτικά οικογενειακά γεύματα, όσο και αν επαινούνται, δεν είναι απαραίτητα απαλλαγμένα από τριβές.

«Αν τους ρωτήσετε, οι άνθρωποι θα πουν ότι τους αρέσει να μοιράζονται γεύματα με φίλους και αγαπημένους.

Αλλά μπορεί επίσης να είναι μια φρικτή εμπειρία να τρώτε μαζί με τους αγαπημένους σας», λέει ο Neuman. «Είναι επίσης ένας χώρος ελέγχου και κυριαρχίας».

Τα γεύματα όπου κάποιος άλλος κριτικάρει τακτικά τις αποφάσεις ή το βάρος σας δεν συμβάλλουν καθόλου στην ευημερία.

Εν τέλει, το να τρώμε μαζί αντικατοπτρίζει τόσο την ανθρώπινη ανάγκη για σύνδεση όσο και τις πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις που τη συνοδεύουν.

Πηγή: VITA

Xρηματιστήριο Αθηνών
Vita.gr
Κατασκευές
Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

Εγνατία Οδός: Τέλος εποχής για τον γηρασμένο αυτοκινητόδρομο

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο
Βίντεο σοκ 01.12.25

Λούτσα: Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου – Στον εισαγγελέα ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύνταξη
Ακρίβεια: Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος – «Ξεφεύγει» η κατάσταση
«Θηλιά» για τους καταναλωτές 01.12.25

Χριστούγεννα με ράλι ανόδου στις τιμές του κρέατος - «Ξεφεύγει» η κατάσταση

Ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για καταναλωτές διαμορφώνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με το είδος, την κοπή, την προέλευση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδοπορνογραφικού, κτηνοβατικού και σατανιστικού περιεχομένου
4 συλλήψεις 01.12.25

Ανατριχίλα στην Αυστραλία: Αποκαλύφθηκε διεθνές κύκλωμα μετάδοσης παιδικής πορνογραφίας και σατανιστικού υλικού

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας στην Αυστραλία για την διαδικτυακή διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που περιελάμβανε και τελετουργικά ή σατανιστικά θέματα

Σύνταξη
Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη

Η αναβίωση της «ιερής συμμαχίας» ΝΔ - πρώην συντρόφων της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οφειλόμενες απαντήσεις στους επικριτές της «Ιθάκης» και η επιστροφή στην σκληρή πολιτική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Επιστημονικές ανακαλύψεις: 20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα
Κορυφαίες ανακαλύψεις 01.12.25

20+1 πρωτοποριακές ιδέες του 21ου αιώνα

Οι επιστημονικές ανακαλύψεις που διαμορφώνουν τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια, σύμφωνα με κορυφαίους επιστήμονες - Από την τεχνητή νοημοσύνη έως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
Δυσκολίες στο Μέτωπο 01.12.25

Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση

Καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και το «σχέδιο των 28 σημείων» καταρρέει, η Ουκρανία μπαίνει σε έναν βαρύ χειμώνα με πολιτική αστάθεια, στρατιωτικές ελλείψεις και αβέβαιη αμερικανική στήριξη

Κώστας Ονισένκο
Νάιτζελ Φάρατζ: Ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ
Ακροδεξιά 01.12.25

Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην παρίας που «βλέπει» την Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Φάρατζ αναδεικνύεται σε φαβορί για την πρωθυπουργία εκμεταλλευόμενος την βαθιά κρίση εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά κόμματα και τον θυμό των Βρετανών για οικονομία και μετανάστευση

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική
Τέλεια αφορμή 01.12.25

Ουάσιγκτον: Η επίθεση στους εθνοφρουρούς ανοίγει τον δρόμο για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε την ανάπτυξη ακόμη 500 εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον. Και όλα δείχνουν ότι η επίθεση είναι η αφορμή που χρειαζόταν για σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»
Μια δύσκολη μάχη 01.12.25

Γκαμπριέλ Ζουκμάν: «Η φορολόγηση των δισεκατομμυριούχων δεν είναι ριζοσπαστική ιδέα, αλλά το ελάχιστο δυνατό»

Ο Γκαμπριέλ Ζουκμάν επισημαίνει ότι φόρος 2% στους υπερπλούσιους είναι η πιο μινιμαλιστική εκδοχή φορολογικής δικαιοσύνης. «Έχουμε βρει μια ανωμαλία, πρέπει να τη διορθώσουμε», λέει, με δημοκρατικό τρόπο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Πόνος 01.12.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση - «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει
Ριζωμένες προκαταλήψεις 01.12.25

Ισότητα αμοιβών: Λήγει η διορία για ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ – Το χάσμα ανδρών και γυναικών παραμένει

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη είναι 12%. Τον Ιούνιο του 2026 θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν κάνει νόμο την Οδηγία για την ισότητα αμοιβών. Σχεδόν μηδενική η συμμόρφωση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγρότες: Τα επόμενα βήματα στα μπλόκα – «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»
Τρακτέρ στους δρόμους 01.12.25

Τα επόμενα βήματα των αγροτών στα μπλόκα - «Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης»

Μια «πρώτη νίκη κόντρα στα χημικά και το ξύλο» θεωρούν οι αγρότες τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, με το «καλημέρα». Ξεκινά η οργάνωση του μπλόκου της Νίκαιας. Νέα συνέλευση τις επόμενες ώρες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;
Τα κριτήρια 01.12.25

Πώς μετράει ο κόσμος την ευτυχία;

Η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη διασύνδεσης συχνά φαίνεται να εμποδίζουν την ευτυχία. Αντίθετα, η προσφορά, ακόμη και η βοήθεια σε αγνώστους ενισχύει την αίσθηση ευημερίας των ανθρώπων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Βίντεο 01.12.25

Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της

Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο

Σύνταξη
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο
Λιθουανία 01.12.25

Μπαλόνια κλείνουν... το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του, λόγω ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο, το αεροδρόμιο του Βίλνιους, το οποίο έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές για την ίδια αιτία από τις αρχές Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ο Νίγηρας ανακοινώνει ότι θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Σύγκρουση με Γαλλία 01.12.25

Στη διεθνή αγορά ρίχνει το ουράνιό του ο Νίγηρας

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ουρανίου στον Νίγηρα βρίσκεται ανάμεσα στα ζητήματα για τα οποία συγκρούονται η Γαλλία, η άλλοτε αποικιακή επικυρίαρχη δύναμη, και νιγήριοι στρατιωτικοί.

Σύνταξη
