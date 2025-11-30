Μεντιλίμπαρ: «Παιχνίδια που σου δίνουν τον τίτλο»
Στο ότι παιχνίδια όπως αυτό με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο δίνουν πρωτάθλημα, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, έπειτα από τη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0.
Παρότι ο Ολυμπιακός δεν έπιασε τα γνωστά στάνταρ απόδοσης, στο Αγρίνιο, κατάφερε να επικρατήσει του Παναιτωλικού με 1-0, για τη 12η αγωνιστική της Super League. Στη συνέντευξη Τύπου ο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι τέτοιες νίκες είναι που δίνουν το πρωτάθλημα.
Όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρόλευκων»:
Ματς στα οποία δεν παίζει καλά η ομάδα και κερδίζει, είναι αυτά τα οποία δίνουν το πρωτάθλημα;
«Έπρεπε να κερδίσουμε και το θέλαμε. Ήρθαμε εδώ για τη νίκη, παρόλα αυτά όμως δεν παίξαμε καλά όσο θα θέλαμε, ο αντίπαλος νομίζω ότι ήταν καλύτερος από εμάς, είχε περισσότερες ευκαιρίες. Εμείς όμως ήμασταν εύστοχοι και σκοράραμε, ενώ ο αντίπαλος δεν είχε ευστοχία. Είναι σημαντικό για εμάς ότι κερδίσαμε παρόλο που δεν ήμασταν καλοί γιατί δεν παίξαμε τόσο καλά όσο έπρεπε για να πάρουμε τη νίκη. Ωστόσο ναι όταν καταφέρεις να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια, είναι παιχνίδια που σου δίνουν τον τίτλο», είπε ο Μεντιλίμπαρ.
