«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!» – Ο Βλάσσης Μπονάτσος όρισε το vibe μιας εποχής

Μια φιγούρα που δεν χρειάστηκε ποτέ να επιδιώξει τίποτα, αρκούσε να εμφανιστεί ο Βλάσσης Μπονάτσος και η ατμόσφαιρα άλλαζε μόνη της, σαν να γύριζε ένας αόρατος διακόπτης.

Σήμερα, 21 χρόνια μετά την απουσία του, η παρουσία του εξακολουθεί να πλανάται πάνω από τη μικρή οθόνη. Ίσως γιατί ο Μπονάτσος δεν υπήρξε απλώς ηθοποιός, παρουσιαστής ή τραγουδιστής. Ήταν μια ιδιοσυγκρασιακή περσόνα, ένας τρόπος να βλέπει κανείς τη ζωή: με αφοπλιστική φυσικότητα, με χιούμορ που έσκαγε από μόνο του, με εκείνο το μισό χαμόγελο που σε έκανε να νιώθεις πως κάτι ετοιμάζει—και συνήθως ετοίμαζε.

«Υπήρχε μια φωτιά»

«Είχε την τρέλα του, μία ένταση με την καλή έννοια. Ήταν πολύ καλός πατέρας όσο τον έζησα, και θα ήθελα να τον ζήσω περισσότερο. Μου τραγουδούσε συνέχεια, μου σφύριζε μελωδίες συνέχεια» θα πει η Ζένια Μπονάτσου πολλά χρόνια αργότερα στην εκπομπή Idols για τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών το 2004, όταν εκείνη ήταν μόλις 7 ετών.

«Ήταν πάντα με μια μελωδία. Και την μαμά μου την αγαπώ παρά πολύ, αλλά με τον πατέρα μου υπήρχε μια φωτιά, δεν ξέρω πως να το εξηγήσω αλλιώς».

Φράσεις που πέρασαν στη λαογραφία της τηλεόρασης

Στους αξεπέραστους Απαράδεκτους ήταν ο τύπος που έμπαινε στο δωμάτιο και έκανε τους πάντες να ξεχνάνε την υπόθεση. Ποιος να δώσει βάση στη δραματική πλοκή όταν ο Βλάσσης πετούσε μια από εκείνες τις ατάκες του—λιτές, απρόβλεπτες, και τόσο δικές του—που έμεναν καρφωμένες στο μυαλό για μέρες; Φράσεις που πέρασαν πια στη λαογραφία της τηλεόρασης.

Στα τηλεπαιχνίδια έβρισκες τον Μπονάτσο στα καλύτερά του. Άλλα Κόλπα. Παρουσιαστής χωρίς να είναι «παρουσιαστής», φυσικός, ο εαυτός του. Μπορούσε να κάνει μια ολόκληρη χώρα να γελάει απλώς με μια γκριμάτσα, με έναν σχηματισμό των φρυδιών, με ένα σχόλιο που ακροβατούσε μεταξύ καλαμπουριού και παράλογου.

«Χαλαρώστε!»

Έσπαγε τον πάγο της σοβαροφάνειας. Σε μια εποχή που η τηλεόραση παλεύει να βρει την αυθεντικότητα, ο Βλάσσης υπενθυμίζει—έστω και απόντας—ότι η προσωπικότητα δεν διδάσκεται. Αναβλύζει.

Ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο κενό που άφησε: όχι ότι λείπει από την οθόνη, αλλά ότι λείπει από τη διάθεση της εποχής. Η ανεμελιά, η παιχνιδιάρικη τρέλα, ο χαβαλές που δεν χρειαζόταν ούτε σκηνοθέτη ούτε μοντάζ. Το βλέμμα του που έλεγε «χαλαρώστε, είμαστε εδώ για να περάσουμε καλά».

Ο Βλάσσης Μπονάτσος μπορεί να λείπει από το πλάνο, αλλά παραμένει στο cut της μνήμης μας.

Ο Βλάσσης Μπονάτσος μέσα από τις ατάκες του

«Φσςςςς» και το μοναδικό «σκάσε!»

Ένας ψίθυρος συμφώνων, σαν επιφώνημα θαυμασμού από τον Βλάσση Μπονάτσο κάθε φορά που μια ελκυστική γυναίκα εμφανιζόταν στο κάδρο των Απαράδεκτων -ένα αλάνθαστο σήμα κατατεθέν της ερμηνείας του. Αλλά και ο μοναδικός τρόπος που έλεγε το «σκάσε!» τόσο χαρακτηριστικά όσο ο Σπύρος Παπαδόπουλος έλεγε «τι έγινε ρε παιδιά;».

«Τρομερό! Φοβερό! Πάρα πολύ ωραίο!»

Μια φράση σαν μάντρα, συνώνυμη της χαράς του Βλάσση Μπονάτσου. Συνοδεύτηκαν από το χαρακτηριστικό τράβηγμα των φωνηέντων στο τέλος και εξελίχθηκαν σε κάτι σαν υπογραφή. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτές οι φράσεις εμφανίστηκαν μαζί στο διαφημιστικό τρέιλερ του τηλεπαιχνιδιού Κόντρες, το οποίο παρουσίαζε το 1993 στο MEGA.

«Καλά με συγχωρείς»

Η πιο αναγνωρίσιμη ατάκα του Βλάσση Μπονάτσου στους Απαράδεκτους. Μπορεί και να ακουγόταν σε κάθε επεισόδιο χωρίς απαραίτητα να υπάρχει λόγος -ήταν ο τρόπος του Βλάσση να ολοκληρώνει κάθε συζήτηση με τους φίλους του γιατί βαριόταν τα πολλά λόγια.