Η έκθεση της Ericsson σκιαγραφεί ένα νέο κεφάλαιο για τις τηλεπικοινωνίες, με την 5G να γίνεται πλέον η κυρίαρχη τεχνολογία έως το 2031, την κίνηση δεδομένων να υπερδιπλασιάζεται και την αγορά να προετοιμάζεται ήδη για την έλευση του 6G.

Παράλληλα, η σταθερή άνοδος του Fixed Wireless Access και οι εμπορικές εφαρμογές διαφοροποιημένης συνδεσιμότητας αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς εσόδων και ανταγωνιστικής διαφοροποίησης για τους παρόχους.​

Το 5G στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνδέσεις 5G αναμένεται να φθάσουν τα 2,9 δισ. μέχρι το τέλος του 2025, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων κινητών συνδέσεων, για να εκτοξευθούν στα 6,4 δισ. το 2031, δηλαδή στα 2/3 του συνόλου. Η Βόρεια Αμερική, η Βορειοανατολική Ασία, η Δυτική Ευρώπη και τα κράτη του Κόλπου θα είναι οι πιο ώριμες αγορές, με διείσδυση 5G πάνω από 90% στο τέλος της δεκαετίας.​

Η Ericsson επισημαίνει ότι περίπου 360 πάροχοι έχουν ήδη λανσάρει εμπορικά δίκτυα 5G, εκ των οποίων πάνω από 90 έχουν προχωρήσει ή ετοιμάζονται για 5G standalone (SA), θέτοντας τις βάσεις για νέες υπηρεσίες με εγγυημένα χαρακτηριστικά ποιότητας. Παράλληλα, η παγκόσμια κάλυψη 5G εκτός Κίνας υπολογίζεται ότι θα φθάσει το 50% του πληθυσμού έως το τέλος του 2025, με την κάλυψη σε mid-band φάσμα να αγγίζει το 45%, αν και με μεγάλες περιφερειακές ανισορροπίες.​

Έκρηξη κίνησης δεδομένων και ρόλος βίντεο

Η κίνηση δεδομένων στα κινητά δίκτυα αυξήθηκε κατά 20% μεταξύ τρίτου τριμήνου 2024 και τρίτου τριμήνου 2025, ελαφρώς πάνω από τις προηγούμενες προβλέψεις της Ericsson. Συνολικά, η μηνιαία παγκόσμια κίνηση έφτασε τα 188 Exabyte (EB), με το βίντεο να αντιπροσωπεύει περίπου το 76% της συνολικής κίνησης στο τέλος του 2025.​

Μέχρι το 2031, η κίνηση mobile data (χωρίς FWA) προβλέπεται να φθάσει τα 310 EB τον μήνα, ενώ αν προστεθεί και η χρήση FWA, το σύνολο της κινητής κίνησης εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 482 EB τον μήνα, σχεδόν 2,4 φορές πάνω από τα σημερινά επίπεδα. Η μέση κίνηση ανά ενεργό smartphone παγκοσμίως διαμορφώνεται στα 21 GB τον μήνα το 2025 και αναμένεται να αυξηθεί στα 39 GB το 2031, με ορισμένες περιοχές, όπως η Ινδία και τα κράτη του Κόλπου, να κινούνται ήδη σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης.​

FWA και δορυφορικό Internet ως τρίτος πυλώνας ευρυζωνικότητας

Το Fixed Wireless Access αναδεικνύεται σε στρατηγικό εργαλείο για τη διεύρυνση της ευρυζωνικής κάλυψης, με τις συνδέσεις FWA να προβλέπεται να αυξηθούν από 185 εκατ. στο τέλος του 2025 σε 350 εκατ. το 2031, εκ των οποίων το 90% πάνω από δίκτυα 5G. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 1,4 δισ. άνθρωποι παγκοσμίως θα εξυπηρετούνται από FWA μέχρι το 2031, σε ένα περιβάλλον όπου η μέση οικογένεια υπολογίζεται στα τέσσερα άτομα.​

Η Ericsson καταγράφει επίσης σημαντική πρόοδο στις ταχύτητα-βασικές χρεώσεις FWA: το ποσοστό των παρόχων που προσφέρουν speed-based τιμολόγηση αυξήθηκε στο 54% από 43% μέσα σε ένα έτος, ενώ στους παρόχους 5G FWA, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 70%. Παράλληλα, οι συνδέσεις δορυφορικής ευρυζωνικότητας αναμένεται να ανέβουν από περίπου 9 εκατ. στο τέλος του 2025 σε 30 εκατ. το 2031, συμπληρώνοντας το μίγμα fiber–FWA–satellite για την κάλυψη των αναγκών έως το τέλος της δεκαετίας.​

Προς την εποχή του 6G και της διαφοροποιημένης συνδεσιμότητας

Οι διαδικασίες τυποποίησης για το 6G έχουν ήδη ξεκινήσει, με βάση το πλαίσιο IMT-2030 της ITU και το 3GPP Release 21, και η Ericsson εκτιμά ότι οι πρώτες εμπορικές υπηρεσίες θα εμφανιστούν σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, οι χώρες του Κόλπου και –με μικρή υστέρηση– η Ευρώπη. Οι συνδέσεις 6G προβλέπεται να φθάσουν τα 180 εκατ. μέχρι το 2031, με την αρχική υιοθέτηση να επικεντρώνεται σε προηγμένα use cases όπως ψηφιακά twins, αυτόνομη κινητικότητα και ευρείας κλίμακας mixed reality.​

Την ίδια στιγμή, η διαφοροποιημένη συνδεσιμότητα (differentiated connectivity) και το network slicing περνούν από τη φάση των δοκιμών στην εμπορική αξιοποίηση, με 65 εμπορικές προσφορές slicing από 56 παρόχους σε 134 αγορές, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση της Ericsson. Κορυφαία παραδείγματα αποτελούν οι λύσεις της Singtel στη Σιγκαπούρη, με τριεπίπεδα 5G πακέτα που «πουλάνε εμπειρία» αντί για GB, και οι συνεργασίες με παρόχους όπως η SoftBank για τη δημιουργία zero-trust, mobile-first εταιρικών αρχιτεκτονικών, καθώς και υβριδικά δημόσια–ιδιωτικά 5G δίκτυα σε διοργανώσεις όπως το SailGP.​

Ψηφιακό αποτύπωμα και ενεργειακή πρόκληση της ICT

Παρά την εκρηκτική αύξηση της κίνησης δεδομένων, η Ericsson εκτιμά ότι το ενεργειακό και κλιματικό αποτύπωμα του κλάδου ΤΠΕ παραμένει σχετικά σταθερό, αν και η πρόοδος μειώνεται. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του ICT το 2024 υπολογίζεται σε περίπου 1.100 TWh, από 940 TWh το 2020, με τα data centers να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης.​

Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του κλάδου εκτιμώνται σε περίπου 750 εκατ. τόνους CO2e το 2024, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το 2020, αλλά χαμηλότερες από τις περσινές προβλέψεις λόγω της πιο αργής στροφής στις ΑΠΕ και των γεωπολιτικών εντάσεων.

Μέχρι το 2030, η Ericsson προβλέπει ότι οι εκπομπές θα συνεχίσουν να υποχωρούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για δίκτυα και data centers θα επιταχυνθούν, ώστε να αντισταθμίσουν την περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης λόγω AI και νέων εφαρμογών.

