Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Ρόδου παρακολουθεί τις εξελίξεις στη δυσώδη υπόθεση φερόμενης ασέλγειας σε βάρος δίδυμων ανήλικων παιδιών από γυναίκα του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το χρονικό

Η καταγγελία της δασκάλας των παιδιών, ήταν εκείνη που ξετύλιξε το κουβάρι. Όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός, παρατήρησε μία περίεργη συμπεριφορά εκ μέρους των παιδιών (αγόρι και κορίτσι) η οποία την προβλημάτισε. Η καταγγελία έγινε το 2022 και η δικαιοσύνη ξεκίνησε την έρευνα. Τα ανήλικα τέκνα εξετάσθηκαν από ειδικούς παιδοψυχιάτρους ενώ υποβλήθηκαν και σε ιατροδικαστές εξετάσεις, από τις οποίες δεν προέκυψαν ευρήματα. Οι γνωματεύσεις των παιδοψυχολόγων όμως αναφέρουν πως πράγματι τα παιδιά ομολόγησαν πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος τους εκ μέρους της 55χρονης.

Συγκεκριμένα η 55χρονη κατηγορήθηκε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε παιδιά κάτω των δώδεκα ετών η οποία καταγράφεται σε δύο κομβικά επεισόδια. Συγκεκριμένα, κατηγορήθηκε ότι τοποθέτησε καυτή άμμο και πέτρες στα μαγιό των παιδιών ενώ σε δεύτερο χρόνο τα παιδιά ανέφεραν πως όταν βρέθηκαν στο σπίτι της κατηγορούμενης στο πλαίσιο φιλικής επίσκεψης, εκείνη τους αφαίρεσε τα ρούχα και τα έβαλε να παρακολουθήσουν ταινίες ερωτικού περιεχομένου, ενώ στον ίδιο χώρο υπήρχε και ένας άλλος άγνωστος άνδρας.

Το οικογενειακό περιβάλλον

Η μητέρα των ανήλικων παιδιών απεβίωσε προ διετίας, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο, ενώ ο πατέρας τους βαρύνεται με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος τους.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη Λευκορωσίδα και της επέβαλλε ποινή φυλάκισης 66 μηνών (5μιση χρόνων) με την 55χρονη να αφήνεται ελεύθερη, λόγω του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης.

Στη νονά η επιμέλεια των παιδιών

Την ώρα που το δικαστήριο έχει δώσει την επιμέλεια των παιδιών στην πνευματική τους μητέρα, η 55χρονη αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της και κάνει λόγο για εργαλειοποίηση σε βάρος της από την νονά των παιδιών για να πάρει η ίδια την επιμέλειά τους.

«Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι είναι σοκαριστικές. Ποτέ δε θα μπορούσα να τις έχω τελέσει. Εξακολουθώ να έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη πως αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα λάμψει και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου» τονίζει μιλώντας στο in η 55χρονη Λευκορωσίδα.

Ο συνήγορος της κατηγορούμενης Στυλιανός Αλεξανδρής, ανέφερε στο in: «Ήταν μία ψυχοφθόρα διαδικασία. Όσον αφορά την ανάκριση υπήρξε διαφωνία ανακριτή – εισαγγελέα. Κατά την άποψη της υπεράσπισης τα στοιχεία τα οποία την παραπέμπουν δεν μπορούν να σταθούν σε ένα ακροατήριο ΜΟΔ. Για αυτό και αποφασίστηκε να μείνει εκτός φυλακής μέχρι τη δίκη. Από την πρώτη στιγμή με τις προανακριτικές καταθέσεις μέχρι και σήμερα, ακολουθεί μία συνέπεια. Μιλά για τα πραγματικά περιστατικά και επικαλείται σωρεία μαρτύρων για να αποκαλύψει το αυτονόητο: ότι δηλαδή όχι μόνο δεν κακοποίησε τα παιδιά με κανένα τρόπο αλλά αντιθέτως η ίδια χρησιμοποιήθηκε προκειμένου κάποια άλλοι να ωφεληθούν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν έχει ακλόνητα στοιχεία που παραπέμπουν στην ενοχή, είναι κρίμα να τον υποβάλλεις σε τέτοια βάσανα στα οποία έχει υποβληθεί η εντολέας μου μέχρι το ακροατήριο. Είναι και αυτή μητέρα ενός παιδιού και πρέπει να τη σεβαστούμε. Σε ηθικό επίπεδο το συμβούλιο που την άφησε ελεύθερη, έσωσε την αξιοπρέπεια της ελληνικής δικαιοσύνης».

Τι αναφέρει η πλευρά της νονάς του παιδιού

«Η εντολέας μου έχει αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών γιατί κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη προς την ανατροφή τους από το δικαστήριο. Την απόφαση αυτή την έχει εφεσιβάλλει ο πατέρας τους. Η καταδίκη της 55χρονης μας ικανοποιεί. Εκκρεμεί και μία κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη. Αποκλειστικός μας γνώμονας είναι το συμφέρον των δύο παιδιών που λατρεύει. Όσον αφορά τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί μυθευμάτων εκ μέρους των παιδιών, αποδομήθηκε στη δικαστική αίθουσα. Όσον αφορά τις ιατροδικαστικές όπου δεν βρέθηκαν ευρήματα όμως δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί με ιατρικά ευρήματα γιατί αυτές οι εξετάσεις έγιναν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξης. Το αποδεικτικό υλικό που εισφέρθηκε ήταν τέτοιο που καταδεικνύει ότι οι πράξεις τελέστηκαν. Προκαλεί θυμηδία ο ισχυρισμός ότι όλο αυτό είναι ένα μύθευμα της εντολέως μου για να πάρει την επιμέλεια των παιδιών καθώς και η ίδια η κατηγορούμενη είχε πει ότι δεν ενδιαφερόταν ποτέ για την επιμέλεια. Άρα γιατί να στραφεί η εντολέας μου απέναντι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως αντιδικία;» τονίζει μιλώντας στο in ο συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας κος Στυλιανός Κιούρτζης.

Το in επικοινώνησε και με την ασκούσα την επιμέλεια των παιδιών η οποία δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση και αρκέστηκε στην τοποθέτηση του συνηγόρου της.