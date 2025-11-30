Ο Τζος Μπρόλιν μιλά για τον παλιό του φίλο, Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι ιδιοφυΐα στο μάρκετινγκ»

Ο Τζος Μπρόλιν θυμάται τι είδους τύπος ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ πριν εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ηθοποιός αναστοχάστηκε τη σχέση με τον Τραμπ και μοιράστηκε τις σκέψεις του για τον Ρεπουμπλικάνο πολιτικό, ο οποίος ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, σε μια νέα συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο The Independent το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ, γιατί παρόλο που λέει ότι θα μείνει για πάντα, αυτό απλά δεν θα συμβεί. Και αν το καταφέρει, τότε θα πάρω θέση. Αλλά έχοντας υπάρξει φίλος του Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος, γνωρίζω έναν διαφορετικό τύπο», είπε ο Μπρόλιν.

Ο Τραμπ έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην πιθανότητα να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη προεδρική θητεία, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό σύνταγμα το απαγορεύει.

Από επιχειρηματίας, πρόεδρος

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους» γνώρισε πριν δεκαπέντε χρόνια τον Τραμπ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Γουόλ Στριτ: Το χρήμα ποτέ δεν πεθαίνει» σε σκηνοθεσία Όλιβερ Στόουν. Ο Τραμπ επρόκειτο να εμφανιστεί στην ταινία, αλλά τελικά η σκηνή του κόπηκε.

Ο Μπρόλιν δήλωσε αργότερα ότι βρήκε «ενδιαφέροντα» τα επιχειρηματικά σχέδια του Τραμπ, επισημαίνοντας την απόφασή του να κατασκευάσει μεγάλα έργα «στη μέση μιας βρωμερής πόλης στα τέλη της δεκαετίας του ’70» – αναφερόμενος στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, σε ότι αφορά την θέση του ως πρόεδρος, θεωρεί ότι έχει «ανεξέλεγκτη» εξουσία.

Πηγή έμπνευσης;

Ο Μπρόλιν προχώρησε και σε κάποια θετικά σχόλια για τον Τραμπ, επισημαίνοντας το γεγονός ότι έχει το χάρισμα να πείθει το πλήθος ότι είναι ο σωτήρας του: «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ιδιοφυΐα από αυτόν στο μάρκετινγκ – εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του γενικού πληθυσμού και τις καλύπτει. Και γι’ αυτό νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι τον έχουν ως μασκότ. Νομίζω ότι έχει να κάνει λιγότερο με τον Τραμπ και περισσότερο με τους ανθρώπους και την ανάγκη τους για επιβεβαίωση».

Ο Μπρόλιν, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στην ταινία μυστηρίου «Knives Out, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery», απάντησε επίσης στις εικασίες ότι ο πιο χαρακτήρας του, ο Μονσινιόρ Τζέφερσον Γουίκς — μια φιλόδοξη και διχαστική θρησκευτική προσωπικότητα — έχει αντλήσει στοιχεία από τον πρόεδρο.

«Θα μπορούσα να πω ότι βασίστηκε σε μια μορφή απληστίας τύπου Τραμπ», είπε, προτού διευκρινίσει ότι ο πρόεδρος δεν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης.

*Με πληροφορίες από: People & Variety