Τρέχει για να προλάβει η κυβέρνηση τις αντιδράσες με πληρωμές έως το τέλος του έτους

Με κινήσεις που ενέχουν και προεκλογικά χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση επιχειρεί, έστω και στο παρά πέντε, να αντιμετωπίσει τους αγρότες που για μία ακόμα φορά βγαίνουν στον δρόμο, υπό το βάρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εχοντας επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, επιχειρεί έως το τέλος του έτους να έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς οι αντιδράσεις είναι έντονες – και υπό το βάρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκάλεσε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πληρωμές των αγροτών, επισημαίνοντας ότι με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης οι επιδοτήσεις θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχής γενομένης από την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης (ύψους 600 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, με βάση το νέο «σχέδιο δράσης» που ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσει το Μέτρο 23 (180 εκατ.) και, μετά τους απαραίτητους ελέγχους, οι πληρωμές των υπόλοιπων ενισχύσεων από τον Πυλώνα Ι και ΙΙ της ΚΑΠ, καθώς και από μικρότερα προγράμματα, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ (είχαν καθυστερήσει λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως και η εξόφληση του απομένοντος 30% της βασικής ενίσχυσης. Παράλληλα, στην προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις και να μην «κλείσουν» οι δρόμοι, η κυβέρνηση προανήγγειλε και την υιοθέτηση ενός αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, σύμφωνου με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε εφεξής να μην υπάρχουν νέες εμπλοκές στις πληρωμές. Οπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά και αδιαμφισβήτητα δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου, ενώ δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα καθώς όσα περισσέψουν θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά, σε δεύτερο γύρο, στους έντιμους παραγωγούς.

Εκτακτη στήριξη σε κτηνοτρόφους

Ταυτόχρονα, ειδικά για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, ανακοινώθηκε την Τετάρτη πρόσθετη στήριξη, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Αυτή θα έχει ύψος 56 εκατ. ευρώ για όσους έχουν θανατώσει ζώα, ενώ αυξάνεται και η αποζημίωση για τις ζωοτροφές. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός. Ειδικότερα, προβλέπεται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος για θανατωθέντα ζώα ύψους 28,5 εκατ. ευρώ και επέκταση της αποζημίωσης για ζωοτροφές, με επιπλέον καταβολή 50% της αρχικής ενίσχυσης, ήτοι 27,5 εκατ. ευρώ.

Το δε χρονοδιάγραμμα προβλέπει να καταβληθούν στα τέλη του έτους. Μάλιστα, έχουν ήδη μεταφερθεί στις περιφέρειες 48 εκατ. ευρώ για θανατώσεις ζώων με βάση τη μοναδιαία αξία και αναμένεται να μεταφερθούν επιπλέον 20 εκατ. το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχουν καταβληθεί 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές και αναμένεται να καταβληθούν επιπλέον περίπου 10 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ετσι, η συνολική ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων που συνδέεται με την πανώλη και την ευλογιά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ.

Για τα θανατωθέντα ζώα στο διάστημα 2024-25, το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά πρόβατο και αίγα άνω των 6 μηνών και στο 50% του ανωτέρω ποσού για τα υπόλοιπα (ως 6 μηνών, κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 6 μηνών).

Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 2.200, με τη μέση αποζημίωση ανά εκτροφέα να διαμορφώνεται στα 13.000 ευρώ. Ειδικά για τις ζωοτροφές, ήδη έχουν καταβληθεί 14, 6 και 4 ευρώ ανά ζώο ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται η εκμετάλλευση και τον χρόνο που ίσχυσαν οι απαγορεύσεις ανά περιοχή. Με την αύξηση κατά 50% η συνολική αποζημίωση θα ανέλθει σε 21, 9 και 6 ευρώ ανά ζώο ανάλογα με την περιοχή και αναμένεται να καταβληθούν ακόμη περίπου 10 εκατ. σε 34.000 δικαιούχους. Μαζί με τα επιπλέον 27,5 εκατ. ευρώ η συνολική ενίσχυση για ζωοτροφές θα διαμορφωθεί στα 82 εκατ. ευρώ.

Νέο πλαίσιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το σχέδιο νόμου για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ το ίδιο θα γίνει με όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα πληροφοριακά συστήματα, τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τις εκκρεμείς δίκες. Επίσης, το σύνολο του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, χωρίς καμία μεταβολή στη σχέση εργασίας, ενώ θεσπίζεται απαγόρευση συμμετοχής του σε εμπορικές εταιρείες, καθώς και τριετής απαγόρευση μετακινήσεων σε άλλους φορείς ή εντός της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος μηχανισμός πληρωμών θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Τέλος, εκσυγχρονίζονται και αυστηροποιούνται οι διαδικασίες, καθιερώνεται η ψηφιακή κοινοποίηση των σχετικών πράξεων και επικαιροποιούνται οι διαδικασίες βεβαίωσης και συμψηφισμού, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο μοντέλο λειτουργίας της Αρχής.

