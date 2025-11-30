newspaper
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Τρέχει για να προλάβει η κυβέρνηση τις αντιδράσες με πληρωμές έως το τέλος του έτους
Οικονομία 30 Νοεμβρίου 2025

Τρέχει για να προλάβει η κυβέρνηση τις αντιδράσες με πληρωμές έως το τέλος του έτους

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τους αγρότες που για μία ακόμα φορά βγαίνουν στον δρόμο

Δήμητρα Σκούφου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Με κινήσεις που ενέχουν και προεκλογικά χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση επιχειρεί, έστω και στο παρά πέντε, να αντιμετωπίσει τους αγρότες που για μία ακόμα φορά βγαίνουν στον δρόμο, υπό το βάρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Εχοντας επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου, επιχειρεί έως το τέλος του έτους να έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος στις πληρωμές των ενισχύσεων, καθώς οι αντιδράσεις είναι έντονες – και υπό το βάρος του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκάλεσε περαιτέρω καθυστερήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις πληρωμές των αγροτών, επισημαίνοντας ότι με την έγκριση της Κομισιόν στο νέο σχέδιο δράσης οι επιδοτήσεις θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχής γενομένης από την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης (ύψους 600 εκατ. ευρώ). Μάλιστα, με βάση το νέο «σχέδιο δράσης» που ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσει το Μέτρο 23 (180 εκατ.) και, μετά τους απαραίτητους ελέγχους, οι πληρωμές των υπόλοιπων ενισχύσεων από τον Πυλώνα Ι και ΙΙ της ΚΑΠ, καθώς και από μικρότερα προγράμματα, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ (είχαν καθυστερήσει λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως και η εξόφληση του απομένοντος 30% της βασικής ενίσχυσης.  Παράλληλα, στην προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις και να μην «κλείσουν» οι δρόμοι, η κυβέρνηση προανήγγειλε και την υιοθέτηση ενός αξιόπιστου και διαφανούς συστήματος διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, σύμφωνου με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε εφεξής να μην υπάρχουν νέες εμπλοκές στις πληρωμές. Οπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά και αδιαμφισβήτητα δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου, ενώ δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα καθώς όσα περισσέψουν θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά, σε δεύτερο γύρο, στους έντιμους παραγωγούς.

Εκτακτη στήριξη σε κτηνοτρόφους

Ταυτόχρονα, ειδικά για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, ανακοινώθηκε την Τετάρτη πρόσθετη στήριξη, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις.  Αυτή θα έχει ύψος 56 εκατ. ευρώ για όσους έχουν θανατώσει ζώα, ενώ αυξάνεται και η αποζημίωση για τις ζωοτροφές. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως είχε προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός.  Ειδικότερα, προβλέπεται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος για θανατωθέντα ζώα ύψους 28,5 εκατ. ευρώ και επέκταση της αποζημίωσης για ζωοτροφές, με επιπλέον καταβολή 50% της αρχικής ενίσχυσης, ήτοι 27,5 εκατ. ευρώ.

Το δε χρονοδιάγραμμα προβλέπει να καταβληθούν στα τέλη του έτους.  Μάλιστα, έχουν ήδη μεταφερθεί στις περιφέρειες 48 εκατ. ευρώ για θανατώσεις ζώων με βάση τη μοναδιαία αξία και αναμένεται να μεταφερθούν επιπλέον 20 εκατ. το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχουν καταβληθεί 45 εκατ. ευρώ για ζωοτροφές και αναμένεται να καταβληθούν επιπλέον περίπου 10 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωση των ελέγχων. Ετσι, η συνολική ενίσχυση των κτηνοτροφικών μονάδων που συνδέεται με την πανώλη και την ευλογιά εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 180 εκατ. ευρώ.

Για τα θανατωθέντα ζώα στο διάστημα 2024-25, το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά πρόβατο και αίγα άνω των 6 μηνών και στο 50% του ανωτέρω ποσού για τα υπόλοιπα (ως 6 μηνών, κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 6 μηνών).

Οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 2.200, με τη μέση αποζημίωση ανά εκτροφέα να διαμορφώνεται στα 13.000 ευρώ. Ειδικά για τις ζωοτροφές, ήδη έχουν καταβληθεί 14, 6 και 4 ευρώ ανά ζώο ανάλογα με την περιοχή όπου βρίσκεται η εκμετάλλευση και τον χρόνο που ίσχυσαν οι απαγορεύσεις ανά περιοχή. Με την αύξηση κατά 50% η συνολική αποζημίωση θα ανέλθει σε 21, 9 και 6 ευρώ ανά ζώο ανάλογα με την περιοχή και αναμένεται να καταβληθούν ακόμη περίπου 10 εκατ. σε 34.000 δικαιούχους. Μαζί με τα επιπλέον 27,5 εκατ. ευρώ η συνολική ενίσχυση για ζωοτροφές θα διαμορφωθεί στα 82 εκατ. ευρώ.

Νέο πλαίσιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μεταξύ, την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το σχέδιο νόμου για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών.

Οι βασικές αλλαγές που προβλέπονται είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ το ίδιο θα γίνει με όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα πληροφοριακά συστήματα, τις συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τις εκκρεμείς δίκες. Επίσης, το σύνολο του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, χωρίς καμία μεταβολή στη σχέση εργασίας, ενώ θεσπίζεται απαγόρευση συμμετοχής του σε εμπορικές εταιρείες, καθώς και τριετής απαγόρευση μετακινήσεων σε άλλους φορείς ή εντός της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος μηχανισμός πληρωμών θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά.

Τέλος, εκσυγχρονίζονται και αυστηροποιούνται οι διαδικασίες, καθιερώνεται η ψηφιακή κοινοποίηση των σχετικών πράξεων και επικαιροποιούνται οι διαδικασίες βεβαίωσης και συμψηφισμού, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο μοντέλο λειτουργίας της Αρχής.

Αγρότες: Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο – «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»
Ξεσηκωμός στην ύπαιθρο 30.11.25

Στον κόμβο της Νίκαιας το πρώτο μπλόκο των αγροτών - «Θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

«Βγαίνουμε στα μπλόκα. Μας έχουν φλομώσει στο ψέμα και τις υποσχέσεις. Εμείς θα βγούμε στο δρόμο και θα απαιτήσουμε την επιβίωσή μας», τονίζουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;
Στεγαστικό 30.11.25

Σωρεία καταγγελιών για την επιστροφή ενοικίου: Άλλο ένα επιτελικό φιάσκο Μητσοτάκη ή λανθασμένη πληροφόρηση;

Η επιστροφή ενοικίου σχολιάζεται καυστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί δικαιούχοι είδαν πολύ χαμηλότερα ποσά από αυτά που περίμεναν και διαφήμισε περιχαρής ο πρωθυπουργός. Έγιναν λάθη, παραδέχεται μετά τον σάλο η υπουργός Δ. Μιχαηλίδου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει
Ηγετική θέση 30.11.25

Οι δύο νέοι τομείς στους οποίους η Κίνα ετοιμάζεται να κυριαρχήσει

Η Κίνα κάνει γοργά βήματα ανάπτυξης σε δύο άλλες πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα καταδείξουν τη δύναμη της κινεζικής καινοτομίας, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Economist

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει
Φεύγουν εκτός κέντρου 30.11.25

Παρίσι: Η πόλη που αδειάζει

Πώς η κρίση στέγης αλλάζει το Παρίσι - Η δημογραφική πτώση, η ανατίμηση των ακινήτων και η «γεωγραφία της εκτόπισης» αλλάζoυν τον κοινωνικό χάρτη της γαλλικής πρωτεύουσας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον
Δυστοπία; 30.11.25

Από το προλεταριάτο στο πρεκαριάτο και το νέο κεφάλαιο στην «Εργασία» – Πώς προδιαγράφεται το μέλλον

Η εργασία γίνεται ατομική υπόθεση, οι συλλογικοί θεσμοί υποχωρούν, οι ευκαιρίες για σταθερή ζωή περιορίζονται και η πίεση για συνεχή προσαρμογή αυξάνεται

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Η επόμενη μέρα 30.11.25

Η ελληνική οικονομία μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Η επιτυχία της οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητά της να υποκαταστήσει τις επενδυτικές δαπάνες του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας) και να κλείσει το κενό σε σύγκριση με την ευρωζώνη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο
Εργασιακή παρενόχληση 30.11.25

Πώς αναγνωρίζουμε το mobbing – Πρακτικές συμβουλές από εργατολόγο

Σε συνέχεια ρεπορτάζ του in για το mobbing, την ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, η εργατολόγος Μαριάννα Κατσιάδα μας δίνει απτά παραδείγματα από τους εργασιακούς χώρους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια
Διεθνής Οικονομία 30.11.25

Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης παραμένει κοντά στο 2% – Σταθερά αναμένονται τα επιτόκια

Με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να αναμένεται να κλείσει κοντά στο 2%, τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα όπως και η στρατηγική της

Σύνταξη
Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
