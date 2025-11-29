Ολυμπιακός – Διομήδης Άργους 40-26: Μια καλή προπόνηση για τους Ερυθρόλευκους

Νικηφόρα επέστρεψε στη «μάχη» του πρωταθλήματος, μετά την πρόκριση στη φάση των «16» του EHF European Cup, ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή. Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, οι «ερυθρόλευκοι» πρωταθλητές Ελλάδας νίκησαν με 40-26 τον Διομήδη Αργους στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, σε ένα ματς στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Στην επιστροφή του στο πρωτάθλημα, μετά τις 18/11, ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από την ομάδα της Αργολίδας και κυριάρχησε απόλυτα στο ματς, αφού προηγήθηκε με 23-11 στο πρώτο ημίχρονο και 35-19 στο δεύτερο, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη στην Ηλιούπολη, με πρώτο σκόρερ τον Τζίμπουλα, με επτά γκολ (από πέντε οι Σλίσκοβιτς, Πέσο, Μάνθος).

Σαρωτικός ο Ολυμπιακός

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 17:16, ξέφυγε με +8 (14-6), με σκόρερ τον Πασσιά, ενώ στο 23ο λεπτό, έφτασε σε «double σκορ» (18-9), με γκολ του Σλίσκοβιτς. Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν άφησαν το… πόδι από το «γκάζι» και στο 29:18, με εξαιρετικό τέρμα του Πέσο, προηγήθηκαν με +12, για το 23-11 του πρώτου ημιχρόνου!

Με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησαν και στο δεύτερο μέρος οι «ερυθρόλευκοι», αφού στα 30 δευτερόλεπτα, έφτασαν στο +13 (24-11), με τον Τζίμπουλα, ο οποίος στο 32:06, «έγραψε» και το +15 (26-11). Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Κρέσιτς να δίνει «αέρα» +16 (35-19), στο 49ο λεπτό, ενώ ήταν και αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 40-26, στο 59:29.

Τα πεντάλεπτα: 6-1, 8-6, 12-5, 15-7, 19-10, 23-11 (ημχ.) 28-13, 30-16, 32-18, 35-20, 37-23, 40-26

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 4, Κρέσιτς 3, Βίντα 1, Τζίμπουλας 7, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 1, Πέσο 5, Σούργκιελ 1, Μάνθος 5, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Νικολίνταης

Διομήδης (Γιώργος Ζαραβίνας): Μαξίμοβιτς, Κωστούλας 1, Τσέλιος, Τσαγκαρέλης, Γιαννόπουλος 1, Ζακί 3, Ασβεστάς, Χατζηκωνσταντίνου, Τρούλος 1, Βιέιρα 9, Βλαχοσπύρος, Χατζίδης 3, Ανδριανάκος 2, Κυριακίδης, Ορφανός 3, Μάρτινσεν 3