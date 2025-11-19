Ολυμπιακός – Ηλιούπολη 22-5: Το «9Χ9» οι ερυθρόλευκες με εμφατικό τρόπο

To αήττητο σερί του συνεχίζει ο Ολυμπιακός, καθώς η ομάδα πόλο γυναικών των Ερυθρόλευκων πήρε ακόμη μία νίκη στη σεζόν, επικρατώντας της Ηλιούπολης στο «Παπαστράτειο» με 22-5, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Water Polo League.

Οι γηπεδούχες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην αναμέτρησης, περνώντας ένα σχετικά εύκολο απόγευμα αφού επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν επέτρεψαν στις αντίπαλες να προσπαθήσουν να πάρουν κάτι περισσότερο από τον αγώνα.

Έτσι η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη έκανε το «εννιά στα εννιά» στο πρωτάθλημα και το «12Χ12» έως τώρα στη σεζόν 2025-26, σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Champions League!

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και «έκλεισε» την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 6-0, με γκολ της Κουρέτα (1:38). Στο δεύτερο οκτάλεπο, τα κορίτσια του Δημήτρη Κραβατρίτη ανέβασαν τη διαφορά στο +10, με την Σέκουλιτς, με το τρίτο της προσωπικό τέρμα (1:32), να διαμορφώνει το 11-1 του ημιχρόνου.

Ανάλογη η εικόνα και στην τρίτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με 18-2 υπέρ των Ερυθρόλευκων, με γκολ της Τορνάρου (0:02). Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε άνετα στο τελικό 22-5, με την Λαναρά να σκοράρει το τελευταίο γκολ του ματς (0:39).

Τα οκτάλεπτα: 6-0, 5-1, 7-1, 4-3

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη 1, Κουρέτα 4, Σάντα 3, Τριχά 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 3, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 3, Λαναρά 2

ΓΣ Ηλιούπολης: Λ. Μαυρωτά, Κύρκου, Ιφ. Μαυρωτά, Γεωργίου, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου 1, Γκίλλα, Υφαντή 1, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη 2, Κρασάκη, Φέλλα, Χαλκίτη, Κελαδίτη