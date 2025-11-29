Κατάρ: Στον Πιάστρι η pole position (pic)

Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την pole position για το Grand Prix του Κατάρ, με τον ομόσταυλό του στη McLaren και πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Λάντο Νόρις, να βρίσκεται δίπλα του στην πρώτη σειρά και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull ακριβώς πίσω τους.

Με τους τρεις διεκδικητές του τίτλου να καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις για τον αγώνα της Κυριακής (30/11) και τη McLaren να «κλειδώνει» ολόκληρη την πρώτη σειρά, ο Τζορτζ Ράσελ συμπλήρωσε την πρώτη τετράδα για τη Mercedes στο φωταγωγημένο σιρκουί του Λουσαΐλ. Ο Πιάστρι είχε νωρίτερα κερδίσει τον αγώνα σπριντ από την pole, μειώνοντας τη διαφορά του από τον Νόρις στους 22 βαθμούς. Ο Φερστάπεν απέχει πλέον 25 βαθμούς από τον Βρετανό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πιάστρι «έκλεψε» στο τέλος την pole position από τον Νόρις και για να το πετύχει χρειάστηκε να κάνει νέο ρεκόρ πίστας στην Ντόχα με χρόνο 1:19.387. Ο αυριανός αγώνας είναι ο προτελευταίος της σεζόν και σε περίπτωση που ο Νόρις τερματίσει πρώτος, θα πάρει και τον τίτλο. Διαφορετικά θα έχουμε παράταση στην αγωνία και όλα θα κριθούν στο τελευταίο Grand Prix.

