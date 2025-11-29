Η Γκλαντμπαχ πούλησε το όνομα του γηπέδου και ο κόσμος της εξερράγη

Η Γκλάντμπαχ ανακοίνωσε επίσημα την πώληση των δικαιωμάτων ονομασίας του γηπέδου της, Borussia-Park, μετά από 22 χρόνια. Από την επόμενη σεζόν 2026/27, η έδρα της ομάδας θα φέρει την ονομασία «Ista-Borussia-Park», σηματοδοτώντας για πρώτη φορά την παρουσία χορηγού στο όνομα του σταδίου. Η συμφωνία, που λήγει το 2031, θα φέρει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου, κατατάσσοντάς τον στο ανώτερο μέσο όρο της Bundesliga όσον αφορά τα έσοδα από τα δικαιώματα ονομασίας.

Παρά τα οικονομικά οφέλη, η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα των οπαδών. Το κύριο ζήτημα δεν ήταν τόσο το νέο όνομα όσο η έλλειψη διαλόγου με τη βάση της ομάδας πριν από μια τόσο σημαντική απόφαση. Οι ενεργοί οπαδοί και το Fanprojekt Mönchengladbach εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τον τρόπο που η διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις που επηρεάζουν την ταυτότητα του συλλόγου.

Η αντίδραση της κερκίδας ήταν άμεση. Στην ειδική έκδοση του εντύπου «Blockflöte», οι οπαδοί σημείωσαν ότι η έλλειψη διαβούλευσης με τη βάση ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα από την κακή πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ορισμένοι ανέφεραν ότι η απόφαση αυτή αποτελεί «συναγερμό μεγαλύτερο από τη θέση 18 του συλλόγου».

Το Fanprojekt ζήτησε τη διακοπή της διαδικασίας και την επανεξέταση της με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με γνώμονα τα συμφέροντα της ομάδας και των οπαδών. Στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια, οι οπαδοί συνέχισαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους μέσω πανό και άλλων δράσεων στην κερκίδα.

Η οικονομική κατάσταση του συλλόγου

Παρά τις διαμαρτυρίες, η οικονομική πίεση είναι εμφανής. Από το 2020, η Borussia Mönchengladbach έχει παρουσιάσει ζημίες ύψους 54,2 εκατομμυρίων ευρώ, με την πανδημία να επιβαρύνει τα οικονομικά με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η ομάδα έχασε σημαντικούς παίκτες όπως οι Matthias Ginter, Marcus Thuram και Ramy Bensebaini χωρίς οικονομική αποζημίωση, με συνολική αξία περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ. Αθλητικά, η ομάδα παραμένει στο μέσο επίπεδο: πέντε χρόνια πριν συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν κατάφερε να τερματίσει σε μονοψήφια θέση.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε από 200 σε 185 εκατομμύρια ευρώ, με τις τηλεοπτικές εισπράξεις να μειώνονται κατά περίπου 3,5 εκατομμύρια. Παράλληλα, αυξάνεται η ανάγκη επενδύσεων στην υποδομή του σταδίου, το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση της εγκατάστασης φωτισμού, της οροφής και του συστήματος IT. Το γήπεδο θα είναι πλήρως αποπληρωμένο το 2031.

Η αντίδραση της διοίκησης

Η διοίκηση της ομάδας τόνισε ότι ο στόχος ήταν πάντα να ενημερωθούν έγκαιρα οι οπαδοί. Ο διευθύνων σύμβουλος Markus Aretz δήλωσε ότι υπάρχουν θέματα που δεν μπορούν να συζητηθούν εκ των προτέρων με την ενεργή κοινότητα, ενώ η επικοινωνία σχετικά με τη συμφωνία έχει εξηγηθεί σε διάφορες εκδηλώσεις. Το μέλλον θα δείξει αν η βάση της ομάδας θα αισθανθεί ικανοποιημένη με τον διάλογο ή αν η κατάσταση θα απαιτήσει περαιτέρω συνεννόηση.

Η Borussia Mönchengladbach βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι: μεταξύ οικονομικής επιβίωσης και διατήρησης της ταυτότητας και της εμπιστοσύνης των οπαδών. Η ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο παραγόντων θα καθορίσει την πορεία του ιστορικού γερμανικού συλλόγου τα επόμενα χρόνια.