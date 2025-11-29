Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
Παρότι βρέθηκε με 10 παίκτες από το 14′, η Μαρκό επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω. Η Καβάλα πήρε το τρίποντο κόντρα στον Νέστο με 1-0. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ Β’ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0.
Η Μαρκό δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Αιγάλεω, καθώς επικράτησε με 3-0, για τη 12η αγωνιστική της Super League 2 στο Μαρκόπουλο. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι βρίσκονταν με παίκτη λιγότερο από το 14ο λεπτό, ωστόσο δεν δέχτηκαν κάποια ιδιαίτερη απειλή καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Η Μαρκό μπήκε δυνατά από την αρχή του παιχνιδιού και βρήκε το γκολ μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Οικονομίδη να κάνει το 1-0. Στο 14′, τα πράγματα δυσκόλεψαν για τους γηπεδούχους, με τον Αντόνι να αποβάλλεται απευθείας, ωστόσο αυτό δεν επιβράδυνε την ομάδα του, καθώς βρήκε άλλα δύο γκολ στο ημίχρονο.
Στο 35′, ο Μιούλερ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, ενώ ακολούθησε ο Κυριακίδης, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 3-0. Το Αιγάλεω δεν κατάφερε να απειλήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αντιθέτως βρέθηκε κοντά στο να δεχτεί και τέταρτο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, και το 3-0 παρέμεινε έως το τέλος του παιχνιδιού.
Στην Καβάλα, η τοπική ομάδα υποδέχτηκε τον Νέστο Χρυσούπολης και πήρε μία σημαντική νίκη με 1-0, που την απομάκρυνε από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Γιάννη Τάτση αναζητούσε το γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 42′ με τον Παπαδόπουλο, ωστόσο ο Μούτσα έσωσε την προσπάθεια και έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Αργοναύτες» βρήκαν γρήγορα το γκολ που αναζητούσαν, καθώς στο 57ο λεπτό ο Σιφναίος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος για να κάνει το 1-0 και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.
Επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟΚ Β’, επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0 στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οι δύο ομάδες είχαν αμφότερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, ωστόσο τα πράγματα δυσκόλεψαν στο 37′ για τους γηπεδούχους, μετά την αποβολή του Γκιτέρσου. Ο ΠΑΣ δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα στο πρώτο μισό και το 0-0 παρέμεινε έως το τέλος.
Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν ιδιαίτερα την αντίπαλη εστία στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, κάτι που κατάφερε να κάνει ο ΠΑΟΚ Β’. Στο 67ο λεπτό, ο Μπαλντέ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή, βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας και κατάφερε να νικήσει τον Σίνα για να κάνει το 1-0. Οι Γιαννιώτες δεν κατάφεραν να αντιδράσουν μετά το γκολ και το σκορ παρέμεινε ως το τέλος, με τον ΠΑΟΚ Β’ να παίρνει μία σημαντική νίκη .
Η βαθμολογία της Super League 2
