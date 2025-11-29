Χανιά – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Πρώτη εντός έδρας νίκη για τους Κρητικούς

Τη νίκη με 1-0 πανηγύρισαν τα Χανιά επί του Ολυμπιακού Β’ στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, ένα ματς που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του νοτίου ομίλου της Super League 2.

Οι Κρητικοί πήραν το πολύτιμο «τρίποντο» που τους ξεκολλάει από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, στην πρώτη τους εντός έδρας νίκη στη σεζόν, πρώτη μετά από 4 σερί ήττες και δεύτερη συνολικά στο πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους, είχαν τις φάσεις για τουλάχιστον ένα γκολ και τον βαθμό της ισοπαλίας, όμως τελικά έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στην τετράδα της βαθμολογίας (σ.σ. έχουν και δύο ματς λιγότερα) μένοντας για τέταρτο ματς μακριά από τις νίκες.

Ο αγώνας συνολικά είχε κακό ρυθμό, με τα Χανιά να έχουν την πρώτη καλή στιγμή στο 6ο λεπτό και τον Ολυμπιακό Β’ να καταγράφει στο 18′ την πρώτη φάση του με σουτ του Κεϊτά στα χέρια του Στογιάκοβιτς. Στο 23′ ο Έξαρχος έπιασε μακρινό σουτ του Ράδου και στο 33′ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μια ακόμη καλή στιγμή, όμως το σουτ του Κουτσογούλα πέρασε ψηλά άουτ.

Γκολ τα Χανιά, απίθανη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Β’

Τρία λεπτά αργότερα ο Φουρλάνος είχε μια ακόμη φάση για τους γηπεδούχους και στο 39′ άνοιξαν τελικά το σκορ. Ο Άοσμαν έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Σπιριντόνοβιτς ελίχθηκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα, με τον Κουτεντάκη να πλασάρει στην κίνηση για το 1-0. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός Β’ έχασε απίθανη ευκαιρία για την ισοφάριση, όταν ο Πνευμονίδης έφυγε στην κόντρα σπάζοντας το τεχνητό οφσάιντ, έδωσε μπαλιά πάρε-βάλε στον Ζούγλη ο οποίος σε κενή εστία πλάσαρε άουτ!

Στο δεύτερο ημίχρονο πια, στο 48′, ο Σπιριντόνοβιτς είχε απευθείας φάουλ στα χέρια του Έξαρχου και στο 60′ ο Ολυμπιακός Β’ απείλησε ξανά, όμως η κεφαλιά του Κουτσίδη πέρασε λίγο άουτ. Στο 73′ τα Χανιά είχαν δοκάρι με τον Ιωαννίδη και στο 77′ ο Έξαρχος μπλόκαρε πλασέ του Άοσμαν από καλή θέση.

Δύο αποβολές στο φινάλε

Για ένα τρίλεπτο από το 77′ ως το 80′ δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο, με τον διαιτητή αρχικά να αποβάλλει τον Ιωαννίδη των Χανίων για διαμαρτυρία (δεύτερη κίτρινη) και αμέσως μετά να δείχνει δύο κίτρινες κάρτες στην ίδια φάση στον Γκοτζαμανίδη του Ολυμπιακού, για φάουλ και διαμαρτυρία. Αφότου η… σκόνη από τις εκατέρωθεν διαμαρτυρίες καταλάγιασε, ο Τανούλης είχε ευκαιρία στο 88′ αλλά η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα άουτ. Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τα Χανιά να κρατούν το πολύτιμο αυτό αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Ρομέν Πιτό): Έξαρχος, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης, Ζούγλης, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κειτά, Αργυρίου, Κουτσίδης.

Χανιά (Σέφκι Κούκι): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Άοσμαν, Κουτεντάκης, Ιωαννίδης, Κουτρουμπής, Σερβιλάκης, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Ράδος, Σπιριντόνοβιτς.

Διαιτητής: Βασίλειος Τσάκαλης (Ηλείας)

Βοηθοί: Νικόλαος Πάγκαλος (Λασιθίου), Αλέξανδρος Βισκαδούρος (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Νικόλαος Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)