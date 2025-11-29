Η Εθνική Ελλάδας «πέταξε» για την Πορτογαλία (vid)

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Ρουμανίας η Εθνική Ελλάδας αναχώρησε για την Πορτογαλία προκειμένου να συνεχίσει το σερί των επικρατήσεων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ΕΟΚ δημοσίευσε το βίντεο από την αναχώρηση, με τους διεθνείς να απεικονίζονται χαμογελαστοί και έτοιμοι να κάνουν το 2/2 μετά τη σπουδαία εμφάνιση και νίκη στη Θεσσαλονίκη κόντρα στη Ρουμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε το βίντεο με την αναχώρηση για το ματς που έχει η Εθνική με την Πορτογαλία

Αναλυτικά, η αποστολή: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης