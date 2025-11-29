Νάταλι Γουντ – Η ανομολόγητη αλήθεια για τον μυστηριώδη πνιγμό της, 44 χρόνια μετά

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Επαναστάτης χωρίς Αιτία» πέθανε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με σκάφος στο νησί Καταλίνα της Καλιφόρνιας τον Νοέμβριο του 1981. Το Σαββατοκύριακο της Ημέρας των Ευχαριστιών εκείνης της χρονιάς, η Νάταλι Γουντ και ο Ρόμπερτ Βάγκνερ απέπλευσαν με το 19μετρο γιοτ τους, το Splendour, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Γουντ στην ταινία «Brainstorm», Κρίστοφερ Γουόκεν, και τον μακροχρόνιο καπετάνιο τους, Ντένις Ντέιβερν.

Αν και ο θάνατος της ηθοποιού αρχικά κρίθηκε «τυχαίος πνιγμός», η υπόθεση συνέχισε να προκαλεί αντιπαραθέσεις. Το 2011, ο Ντέιβερν προσέγγισε τις αρχές με πληροφορίες σχετικά με έναν καβγά μεταξύ της Γουντ και του Bάγκνερ λίγα λεπτά πριν από το θάνατό της — λεπτομέρειες που είχε προηγουμένως αποκρύψει — και η έρευνα ξανανοίχθηκε επίσημα.

«Ανοιχτή και ανεξιχνίαστη»

Σε κάποιο σημείο, ο Bάγκνερ ονομάστηκε «περισσότερο πρόσωπο ενδιαφέροντος» σε σχέση με το θάνατο της Γουντ. Ωστόσο, τον Μάιο του 2022, ο ηθοποιός αθωώθηκε από την εμπλοκή του από το Τμήμα Σερίφη του Λος Άντζελες.

«Όλες οι μαρτυρίες στην υπόθεση της Νάταλι Γουντ έχουν εξαντληθεί και η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ανεξιχνίαστη», δήλωσε ο υπολοχαγός Χούγκο Ρεϊνάγκα στο Page Six εκείνη την εποχή. «Εάν στο μέλλον προκύψουν επιπλέον μαρτυρίες που δεν έχουν ήδη διερευνηθεί, η υπόθεση θα ανατεθεί σε έναν ντετέκτιβ για να διερευνήσει την εξέλιξη».

Την ημέρα του θανάτου της

Μετά το θάνατο της Γουντ το 1981, ο ιατροδικαστής του Λος Άντζελες, Δρ Τόμας Νογκούτσι, αρχικά αποφάνθηκε ότι πέθανε λόγω «τυχαίου πνιγμού».

Την ημέρα του θανάτου της, η Γουντ, ο Γουάγκνερ και ο Γουόκεν πήραν ένα δείπνο και ήπιαν ποτά στην ξηρά και επέστρεψαν στο γιοτ γύρω στις 10 μ.μ., σύμφωνα με το βιβλίο αναμνήσεων του Βάγκνερ του 2008, Pieces of My Heart. Λίγο μετά, ο Βάγκνερ φέρεται να είχε μια αντιπαράθεση με τον Γουόκεν, αφού αυτός έκανε σχόλια για την καριέρα της Γουντ. Ενώ υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για τις τελευταίες στιγμές της Γουντ, ο Βάγκνερ είπε ότι ήταν κατά τη διάρκεια εκείνης της χρονικής περιόδου που η ηθοποιός εξαφανίστηκε.

Στο βιβλίο του ο Βάγκνερ έγραψε ότι είχε δει τη Γουντ να πηγαίνει για ύπνο πριν από τον καβγά. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στο υπνοδωμάτιό τους αργότερα εκείνο το βράδυ, δεν την βρήκε πουθενά και σύντομα ανακάλυψε ότι έλειπε και η λέμβος του γιοτ. Αν και δεν ήταν στο χαρακτήρα της Γουντ να βγάλει τη λέμβο τόσο αργά το βράδυ, ο Βάγκνερ έγραψε ότι αρχικά σκέφτηκε ότι είχε πάει στην ξηρά για να γλιτώσει από τον καβγά.

Στο βιβλίο Pieces of My Heart, ο Βάγκνερ έγραψε ότι ειδοποίησε τον Ντέιβερν και στη συνέχεια κάλεσε το σκάφος της ακτής για να τον μεταφέρει στο νησί. Όταν ο Βάγκνερ δεν βρήκε τη Γουντ ή τη λέμβο κοντά στην αποβάθρα, ο Ντέιβερν ζήτησε βοήθεια μέσω ασυρμάτου από μια ιδιωτική εταιρία σεκιούριτι, γύρω στις 1:30 π.μ. Δύο ώρες αργότερα, ο Βάγκνερ κάλεσε την Ακτοφυλακή.

Μώλωπες στα χέρια και τα πόδια

Μετά από εκτενή έρευνα του σκάφους, η ακτοφυλακή ξεκίνησε την έρευνα και τη διάσωση. Μετά από ώρες αναζήτησης, η βάρκα βρέθηκε στις 5:30 π.μ. σε έναν απομονωμένο όρμο. Το σκάφος ήταν σε ουδέτερη θέση και σβηστό — και η Γουντ δεν ήταν πάνω του.

Δύο ώρες αργότερα, το πτώμα της Γουντ ανακαλύφθηκε. Φορούσε ένα κόκκινο μπουφάν πάνω από ένα νυχτικό και είχε μώλωπες στα χέρια και τα πόδια της, καθώς και μια εκδορά στο μάγουλό της. Επίσης, είχε αλκοόλ στο αίμα της σε ποσοστό 0,14%.

Σε συνέντευξη τύπου, ο Δρ. Νογκούτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μετά την τυχαία πτώση της στο νερό, η Γουντ είχε προσπαθήσει να επιβιβαστεί στη λέμβο, σύμφωνα με το Vanity Fair.

Με βάση τα σημάδια από νύχια στο πλάι του φουσκωτού σκάφους, πίστευε ότι είχε πιαστεί από το πλάι του, αλλά βάρυνε από το μπουφάν της που είχε γεμίσει νερό και δεν μπόρεσε να αναρριχηθεί. Έμεινε στην επιφάνεια όσο το δυνατόν περισσότερο μέχρι που, όπως θεωρεί ο Νογκούτσι, εξαντλημένη και υποθερμική, πνίγηκε.

Πολύ νέα

Η Γουντ ήταν 43 ετών όταν το πτώμα της ανακαλύφθηκε το πρωί της 29ης Νοεμβρίου 1981. Βρισκόταν σε έναν όρμο στα ανοικτά της ακτής του νησιού Καταλίνα της Καλιφόρνια, περίπου ένα μίλι μακριά από το γιοτ της.

Αν και η ηθοποιός είχε αποσυρθεί εν μέρει το 1981, συνέχισε να αναλαμβάνει μικρότερους ρόλους, συνεργαζόμενη συχνά με τον Βάγκνερ. Το ζευγάρι έπαιξε μαζί στις ταινίες Switch και Hart to Hart τα χρόνια πριν από το θάνατό της.

Όταν η Γουντ πέθανε, βρισκόταν κοντά στο τέλος των γυρισμάτων της ταινίας επιστημονικής φαντασίας Brainstorm. Μετά το θάνατό της, το τέλος της ταινίας ξαναγράφηκε και η μικρότερη αδελφή της Γουντ, Λάνα, αντικατέστησε την ηθοποιό σε μερικές από τις τελευταίες της σκηνές.

Η ταινία Brainstorm βγήκε δύο χρόνια μετά το θάνατο της Γουντ και ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της.

Τι συνέβη στις τελευταίες στιγμές της ζωής της Νάταλι Γουντ;

Λίγες ώρες πριν από το θάνατό της, μάρτυρες ανέφεραν ότι η παρέα ήταν μεθυσμένη κατά τη διάρκεια του δείπνου στο νησί, οπότε ο διευθυντής του εστιατορίου ειδοποίησε τον λιμενάρχη, σύμφωνα με το CBS News. Αργά το βράδυ, ο Βάγκνερ έγραψε στο βιβλίο του ότι έσπασε ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στον Γουόκεν κατά τη διάρκεια ενός καυγά.

Συγκλονισμένη, η Γουντ φέρεται να αποσύρθηκε στο δωμάτιό τους, και ο Βάγκνερ την ακολούθησε, ξεκινώντας έναν καυγά μεταξύ του ζευγαριού.

Η Μέριλιν Γουέιν, μια γυναίκα που μίλησε το 2011, βρισκόταν σε ένα σκάφος με τον φίλο της και τον γιο της, 15 μέτρα μακριά από το Splendour. Είπε στους ντετέκτιβ ότι είχε ακούσει τον καυγά και μια γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Η Γουέιν ισχυρίστηκε ότι κάλεσε το λιμενικό, αλλά κανείς δεν απάντησε.

«Βοηθήστε με, κάποιος να με βοηθήσει, πνίγομαι, ακούγαμε επανειλημμένα. Ανήσυχη, φώναξα τον γιο μου, ο οποίος άκουσε επίσης τις κραυγές, και κοίταξα το καινούργιο ψηφιακό ρολόι του: ήταν λίγα λεπτά μετά τις 11:00 μ.μ.» ισχυρίστηκε η Γουέιν, προσθέτοντας ότι αργότερα άκουσε «μια ανδρική φωνή να λέει με δυσκολία και σε έντονο τόνο κάτι σαν “περίμενε, ερχόμαστε να σε πάρουμε”. Λίγο μετά, οι κραυγές για βοήθεια σταμάτησαν, αλλά τις ακούγαμε για 15 λεπτά».

Ο ρόλος του Ρόμπερτ Βάγκνερ

Στα απομνημονεύματά του, ο Βάγκνερ έγραψε ότι σκεφτόταν τις τελευταίες στιγμές της ζωής της Γουντ για δεκαετίες. Πιστεύει ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα και ότι γλίστρησε από το σκάφος ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί ή να δέσει τη λέμβο.

Εξήγησε ότι, ενώ συζητούσε με τον Γουόκεν, η Γουντ μπορεί να άκουσε τη βάρκα να χτυπάει στο σκάφος έξω από το παράθυρό της. Πιστεύει ότι βγήκε έξω με την ελπίδα να τη δέσει πιο σφιχτά για να σταματήσει ο θόρυβος, αλλά γλίστρησε κατά λάθος στο σκαλοπάτι, χτύπησε το κεφάλι της και έπεσε αναίσθητη πριν καταλήξει στο νερό.

«Αλλά όλα αυτά είναι εικασίες. Κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν μόνο δύο πιθανότητες: είτε προσπαθούσε να ξεφύγει από τον καυγά, είτε προσπαθούσε να δέσει τη βάρκα. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι συνέβη» σχολίασε ο Βάγκνερ.

Αν και ο Γουόκεν δε μιλάει συχνά για εκείνη τη νύχτα, το 1986 δήλωσε στο People ότι πιστεύει ότι ο θάνατος της Γουντ ήταν ατύχημα. «Δεν ξέρω τι συνέβη. Γλίστρησε και έπεσε στο νερό. Εγώ ήμουν στο κρεβάτι τότε. Ήταν τρομερό», είπε.

Εν τω μεταξύ, παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του Ντέιβερν ότι ο θάνατος της Γουντ ήταν ατύχημα, ο καπετάνιος ισχυρίστηκε αργότερα στο βιβλίο του του 2006, Goodbye Natalie, Goodbye Splendour, ότι πίστευε ότι ο Βάγκνερ ήταν εμπλεκόμενος στον θάνατο της Γουντ.

«Είπα ψέματα»

Αν και η αρχική έρευνα για τον θάνατο του Γουντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ατύχημα, με την πάροδο των ετών ο Ντέιβερν προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει τις αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεση.

Τον Νοέμβριο του 2011, η υπόθεση ξανανοίχθηκε αφού ο Ντέιβερν παρουσίασε πληροφορίες που είχε αποκαλύψει στο βιβλίο του, αλλά είχε προηγουμένως αποκρύψει από τους ερευνητές.

«Πήρα κάποιες τρομερές αποφάσεις και έκανα λάθη. Πράγματι, είπα ψέματα σε μια αναφορά πριν από αρκετά χρόνια. Έκανα λάθη, καθώς δεν είπα την αλήθεια σε μια αστυνομική αναφορά», ισχυρίστηκε ο Ντέιβερν στο Today.

Τους επόμενους μήνες, οι αρχές ταξίδεψαν για να επιθεωρήσουν το Splendour και να μιλήσουν με μάρτυρες. Τον Αύγουστο του 2012, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την επανέναρξη της έρευνας, το γραφείο του ιατροδικαστή αποφάσισε να τροποποιήσει το πιστοποιητικό θανάτου του Γουντ.

Η αιτία θανάτου άλλαξε από τυχαίο πνιγμό σε «πνιγμό και άλλους ακαθόριστους παράγοντες», σημειώνοντας ότι οι συνθήκες που οδήγησαν την Γουντ στο νερό «δεν έχουν αποσαφηνιστεί».

Έρευνα για ύποπτο θάνατο

Στη συνέχεια, το 2013, η έκθεση του ιατροδικαστή ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι σωματικές βλάβες της Γουντ ενδέχεται να είχαν προκληθεί πριν από τον πνιγμό της.

Το 2018, δύο νέα άτομα εμφανίστηκαν ισχυριζόμενοι ότι ήταν μάρτυρες και ότι είχαν δει τον Βάγκνερ και τη Γουντ στο πίσω μέρος του γιοτ τη νύχτα του θανάτου της. Λίγο μετά, ο υπολοχαγός Τζον Κορίνα του Τμήματος Σερίφη του Λος Άντζελες δήλωσε στο πρόγραμμα «48 Hours» του CBS ότι ο Βάγκνερ ήταν «ισχυρό πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην υπόθεση.

«Πρόκειται για έρευνα για ύποπτο θάνατο. Δεν είναι έρευνα για φόνο» δήλωσε ο Κορίνα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Έχουμε πάρει καταθέσεις από πολλούς νέους μάρτυρες — κοντά στο νησί, κοντά στο σκάφος, άτομα που γνώριζαν το ζευγάρι και τα γεγονότα εκείνου του Σαββατοκύριακου. Είμαστε πιο κοντά στο να κατανοήσουμε τι συνέβη».

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Βάγκνερ αθωώθηκε από την εμπλοκή του στην υπόθεση από το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες. Από την αρχή αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στο θάνατό της.

Τι πιστεύει η κόρη της

Η κόρη της Γουντ, Νατάσα, την οποία απέκτησε με τον παραγωγό ταινιών Ρίτσαρντ Γκρέγκσον και την οποία μεγάλωσε ο Βάγκνερ, πιστεύει ότι ο θάνατος της μητέρας της ήταν ατύχημα.

«Ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο σκάφος. Την αγκάλιασα και της είπα ότι την αγαπούσα και να έχει ένα υπέροχο ταξίδι. Φορούσε ένα πουλόβερ από ανγκόρα και ήταν πολύ απαλό. Αυτή είναι η τελευταία μου ανάμνηση από αυτήν» είπε η Νατάσα στο People το 2016.

Στο ντοκιμαντέρ της του 2020 Natalie Wood: What Remains Behind, η Νατάσα μοιράζεται τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι ο Bάγκνερ δεν είχε καμία σχέση με το θάνατο της μητέρας της.

«Είναι εξωφρενικό και εντελώς απαράδεκτο το γεγονός ότι άλλοι έχουν δημιουργήσει αυτή την αφήγηση για τον πατέρα μου και τη νύχτα που πέθανε η μητέρα μου» είπε η Νατάσα. «Ξέρω ότι αν η μαμά μου βρισκόταν σε οποιαδήποτε κατάσταση κινδύνου, θα είχε δώσει τη ζωή του για εκείνη. Το ξέρω αυτό τόσο καλά όσο ξέρω το όνομά μου».

«Θέλω ο Βάγκνερ να πει την αλήθεια»

Η μικρότερη κόρη της Γουντ και του Βάγκνερ, Κόρτνι, έχει εκφράσει παρόμοια συναισθήματα για τον πατέρα της, λέγοντας στο People ότι τα «φοβερά πράγματα» που λέγονται για τον Βάγκνερ είναι πολύ ενοχλητικά.

«Ήμουν εξοργισμένη με τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, το θεώρησα εξαιρετικά ασεβές», δήλωσε τον Απρίλιο του 2020. «Τον αγαπώ τόσο βαθιά και αυτό συνεχίζεται εδώ και τόσο καιρό που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφουν τέτοια ψέματα».

Ωστόσο, η αδελφή της Γουντ, Λάνα, άλλαξε στάση πιστεύοντας εδώ και καιρό ότι ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα. Το 2021 εξέδωσε το βιβλίο της Little Sister: My Investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood (Μικρή αδελφή: Η έρευνά μου για τον μυστηριώδη θάνατο της Νάταλι Γουντ).

«Θέλω ο Βάγκνερ να πει την αλήθεια», δήλωσε η Λάνα στο Megyn Kelly Today τον Ιούλιο του 2018. «Θέλω να φερθεί σαν άντρας, να αναλάβει την ευθύνη για ό,τι συνέβη και να είναι αρκετά δυνατός για να το κάνει».

«Την ημέρα που πέθανε η μαμά μου»

Παρόλο που η Γουντ είχε μια πολυτάραχη καριέρα στο Χόλιγουντ, μεγάλο μέρος της κληρονομιάς της έχει «επισκιάσει» το μυστήριο που περιβάλλει τον θάνατό της, σύμφωνα με τη Νατάσα. Γι’ αυτό και δημιούργησε το ντοκιμαντέρ του 2020 Natalie Wood: What Remains Behind.

«Την ημέρα που πέθανε η μαμά μου, ολόκληρος ο κόσμος μου κατέρρευσε. Από τότε, έχει δοθεί τόσο μεγάλη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο πέθανε, που έχει επισκιάσει το ποια ήταν ως άνθρωπος» λέει η Νατάσα στην ταινία.

Τόσο στο ντοκιμαντέρ όσο και στο βιβλίο της με τις αναμνήσεις της More Than Love, η Νατάσα χαρακτήρισε τη μητέρα της ως κάποια που ήθελε να είναι κάτι περισσότερο από μια σταρ του κινηματογράφου, λέγοντας: «Ήταν άνθρωπος, ήταν μια καλλιτέχνιδα που αγωνιζόταν, ήταν γενναία και ήταν ευτυχισμένη».

*Με στοιχεία από people.com