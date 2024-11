Οι τελευταίες ώρες της Natalie Wood – Ο θάνατος που στοιχειώνει το Χόλιγουντ

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 43 χρόνια από τον μυστηριώδη θάνατο της εμβληματικής ηθοποιού του Χόλιγουντ Natalie Wood. Η πορεία προς τη δόξα ξεκίνησε από τα 4 μόλις της χρόνια όταν την ανακάλυψε τυχαία στο σετ ένας σκηνοθέτης. Δεν άργησε να γίνει περιζήτητη ηθοποιός ως παιδί, κερδίζοντας την αναγνώριση για τον ρόλο της στο «Miracle on 34th Street» (1947) ενώ ήταν μόλις οκτώ ετών.

Μεγαλώνοντας απέδειξε την ικανότητα και την ευελιξία της σε ταινίες όπως το «Rebel Without a Cause» (1955) όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον James Dean, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ακολούθησαν ταινίες όπως οι «Splendor in the Grass» (1961) και «Love with the Proper Stranger» (1963), εδραιώνοντας τη φήμη της ως μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της.

Η προσωπική της ζωή ήταν εξίσου συναρπαστική. Στα 19 της χρόνια παντρεύτηκε τον ηθοποιό Robert Wagner, με το ζευγάρι να μαγνητίζει όλα τα βλέμματα στο Χόλιγουντ. Ο γάμος τους διαλύθηκε μετά από τέσσερα μόλις χρόνια, το 1962, και αναζωπυρώθηκε μια δεκαετία αργότερα. Το 1972 παντρεύτηκαν ξανά, δημιουργώντας μια φαινομενικά ειδυλλιακή οικογένεια με τις κόρες τους Natasha και Courtney.

Η Natalie Wood είχε αποκτήσει τη Natasha από τον δεύτερο γάμο της με τον Βρετανό παραγωγό Richard Gregson, την οποία υιοθέτησε αργότερα ο Robert Wagner. Ήταν πλέον και οι δύο πιο ώριμοι και διέθεταν μεγαλύτερη αυτογνωσία.

Ο Robert Wagner θα περιέγραφε τη Natalie Wood ως τον έρωτα της ζωής του, ενώ είχε μιλήσει για τη βαθιά επίδρασή της στη ζωή του. Θα έκανε λόγο για μια σπάνια και αναντικατάστατη παρουσία.

Δείτε σε timeline τις τελευταίες ώρες της Natalie Wood

Η σχέση τους, ωστόσο, φέρεται να ήταν γεμάτη εντάσεις. Φίλοι τους περιέγραφαν τον έρωτά τους ως παθιασμένο και θυελλώδη, δεδομένων των ανασφαλειών της Natalie Wood και των επαγγελματικών απογοητεύσεων του Robert Wagner. Παρά τις δυσκολίες, παρέμειναν ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του Χόλιγουντ μέχρι τον θάνατό της.

Ήταν στις 29 Νοεμβρίου του 1981 που η Natalie Wood θα έβρισκε τραγικό θάνατο στο νησί Καταλίνα της Καλιφόρνιας μετά από μια νύχτα στο σκάφος της οικογένειας «Splendour» με τον Robert Wagner, τον ηθοποιό Christopher Walken και τον καπετάνιο του σκάφους Dennis Davern. H Natalie Wood που ήταν γνωστή για τον φόβο της για το νερό, βρέθηκε να επιπλέει φορώντας το νυχτικό της, κάλτσες και ένα κόκκινο τζάκετ.

Αρχικά, ο θάνατός της καταγράφηκε ως τραγικό δυστύχημα, αλλά πολλά ερωτήματα έμειναν αναπάντητα. Υπήρξαν φήμες για καβγά ανάμεσα στο λαμπερό ζευγάρι το μοιραίο βράδυ, καθώς και αντικρουόμενες μαρτυρίες για το τι συνέβη από τη στιγμή που εξαφανίστηκε η Natalie Wood. Το 2011, η υπόθεση άνοιξε ξανά, ενώ το 2018 ο Robert Wagner χαρακτηρίστηκε «πρόσωπο ενδιαφέροντος», αν και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο θάνατος της Natalie Wood παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Χόλιγουντ. Η ζωή της διακόπηκε τραγικά, αλλά η ιστορία της εξασφαλίζει ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Είτε ως αστέρι της μεγάλης οθόνης είτε ως αντικείμενο διαρκών εικασιών γύρω από τον ξαφνικό θάνατό της, παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του Χόλιγουντ.