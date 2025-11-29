science
Οι προειδοποιήσεις της Trend Micro για το κυβερνοέγκλημα – Τι προειδοποιεί για το 2026
Τεχνολογία 29 Νοεμβρίου 2025 | 19:40

Οι προειδοποιήσεις της Trend Micro για το κυβερνοέγκλημα – Τι προειδοποιεί για το 2026

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η αυτοματοποίηση δίνουν πλέον τη δυνατότητα σε κυβερνοεγκληματίες να υλοποιούν ολόκληρες επιθέσεις αυτόνομα

Spotlight

Η Trend Micro δημοσίευσε την ετήσια Έκθεση Προβλέψεων Ασφαλείας για το 2026, προειδοποιώντας ότι η επόμενη χρονιά θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση του κυβερνοεγκλήματος σε πλήρη βιομηχανική κλίμακα.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η αυτοματοποίηση δίνουν πλέον τη δυνατότητα σε κυβερνοεγκληματίες να υλοποιούν ολόκληρες επιθέσεις αυτόνομα – από την αναγνώριση στόχων μέχρι τον εκβιασμό – δημιουργώντας πρωτοφανή ταχύτητα, όγκο και πολυπλοκότητα για τις επιχειρήσεις που αμύνονται.

Ο Ρόμπερτ ΜακΑρντλ, Director of Cybercrime Research στη Trend Micro, δήλωσε: «Το 2026 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που το κυβερνοέγκλημα έπαψε να λειτουργεί ως υπηρεσία και μετατράπηκε σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανία. Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου AI agents θα εντοπίζουν, θα εκμεταλλεύονται και θα αξιοποιούν αδυναμίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η πρόκληση για τους αμυνόμενους δεν είναι πλέον απλώς η ανίχνευση επιθέσεων, αλλά το να συμβαδίζουν με τον ρυθμό των μηχανών».

Η έκθεση δείχνει πώς η γενετική τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα συστήματα αλλάζουν ριζικά την οικονομία του κυβερνοεγκλήματος. Αυτόνομες εισβολές που προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο, πολυμορφικό malware που ξαναγράφει συνεχώς τον κώδικά του και deepfake επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής αναμένεται να αποτελούν καθημερινά εργαλεία επιτιθέμενων. Η ίδια αυτοματοποίηση μπορεί επίσης να κατακλύσει τις επιχειρήσεις με συνθετικό κώδικα, δηλητηριασμένα AI μοντέλα και ελαττωματικές βιβλιοθήκες κρυμμένες σε νόμιμες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού.

Για το 2026, πρωταρχικοί στόχοι αναμένεται να είναι τα υβριδικά cloud περιβάλλοντα, οι αλυσίδες εφοδιασμού λογισμικού και οι AI υποδομές. Κακόβουλα open-source πακέτα, μολυσμένες container images και υπερβολικά προνομιούχες cloud ταυτότητες θα αποτελέσουν συνηθισμένα σημεία εισόδου, ενώ κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες θα εντείνουν στρατηγικές τύπου «συλλογή τώρα, αποκρυπτογράφηση αργότερα» για να εξασφαλίσουν μελλοντική πρόσβαση ενόψει της εξέλιξης της κβαντικής υπολογιστικής.

Το ransomware εξελίσσεται σε ένα οικοσύστημα υποκινούμενο από AI, ικανό να αυτοδιαχειρίζεται πλήρως: να επιλέγει στόχους, να εντοπίζει ευπάθειες και ακόμη και να διαπραγματεύεται μέσω αυτοματοποιημένων «extortion bots». Οι ερευνητές της Trend προβλέπουν ότι αυτές οι καμπάνιες θα γίνουν ταχύτερες, πιο δυσδιάκριτες και πιο επίμονες, βασιζόμενες κυρίως στα δεδομένα και όχι αποκλειστικά στην κρυπτογράφηση.

Η Trend Micro επισημαίνει ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως –συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπου η μεταστροφή σε cloud και AI επιταχύνεται– πρέπει να περάσουν από αντιδραστική άμυνα σε προληπτική ανθεκτικότητα, ενσωματώνοντας την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο υιοθέτησης AI, λειτουργίας cloud και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας λογισμικού. Οι οργανισμοί που θα συνδυάσουν ηθική χρήση AI, προσαρμοστική άμυνα και ανθρώπινη εποπτεία θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον.

Οι προβλέψεις της Trend για το 2026 περιγράφουν έναν οδικό χάρτη βασισμένο στη διαφάνεια, την αυτοματοποίηση με ανθρώπινη επιβεβαίωση και μια πολιτισμική αλλαγή που αντιμετωπίζει την ασφάλεια ως στρατηγική υποδομή. Οι επιχειρήσεις που θα καινοτομήσουν με ασφάλεια –ισορροπώντας την ταχύτητα με τη διακυβέρνηση και τη νοημοσύνη με την ηθική– θα καθορίσουν τα νέα πρότυπα εμπιστοσύνης και ανθεκτικότητας σε έναν ολοένα πιο αυτόνομο ψηφιακό κόσμο.

Πηγή: ot.gr

