Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου

Μετρό και λεωφορεία θα λειτουργήσουν κανονικά απόψε, καθώς τα σωματεία εργαζομένων ανέστειλαν τη μεταμεσονύκτια στάση που είχε προγραμματιστεί.

Η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο σε γραμμές Μετρό, Τραμ και επιλεγμένες νυχτερινές λεωφορειακές διαδρομές συνεχίζεται όπως εφαρμόζεται ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Από το πρώτο κιόλας Σάββατο 24ωρης λειτουργίας, οι επιβάτες που χρησιμοποίησαν μετρό, τραμ και νυχτερινά λεωφορεία ξεπέρασαν τις 50.000, με την κίνηση μετά τις 3 τα ξημερώματα να χαρακτηρίζεται ως πρωτόγνωρη για το αθηναϊκό μετρό.

Σήμερα, τα πιο πρόσφατα συνολικά στοιχεία επικυρώσεων για τη 24ωρη λειτουργία σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, καταγράφουν πλέον 60.000 επικυρώσεις σε ένα Σάββατο, δείχνοντας ότι το επιβατικό κοινό εξοικειώνεται και αξιοποιεί περισσότερο τις νυχτερινές διαδρομές.

Ολοένα και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν πλέον τα ΜΜΜ για μετακινήσεις τη νύχτα του Σαββάτου, είτε για εργασία σε βάρδιες, είτε για διασκέδαση και ασφαλή επιστροφή στο σπίτι χωρίς αυτοκίνητο.

Στη Γραμμή 2 του Μετρό, οι συχνότητες διέλευσης έχουν ως εξής:

▪ Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα.

▪ Από 00:20 έως 05:30 η συχνότητα διαμορφώνεται στα 15 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 07:00 τα δρομολόγια είναι κάθε 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

▪ Από 07:00 έως 10:00 κάθε 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα

Στη γραμμή 3 του Μετρό (Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο):

▪ Από 22:00 έως 00:20 τα δρομολόγια είναι κάθε 9 λεπτά.

▪ Από 00:20 έως 02:00 έως 05:30, η συχνότητα είναι ανά 15 λεπτά.

▪ Από 05:30 έως 07:00 τα τρένα διέρχονται κάθε 10 λεπτά.