Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Ανακοινώθηκε παράταση για οφειλές που έπρεπε να πληρωθούν χθες Παρασκευή
Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου η προθεσμία για πληρωμή σε οφειλές που έληγαν χθες, Παρασκευή.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ο λόγος είναι τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε συστήματα πληρωμών τραπεζών χθες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καταληκτική ημερομηνία πληρωμής φορολογικών οφειλών, με αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των καταβολών από τους πολίτες.
Οι προσαυξήσεις, που έχουν υπολογιστεί ή τυχόν υπολογιστούν από το κλείσιμο της χθεσινής ημέρας μέχρι και τη Δευτέρα 1/12, διαγράφονται.
