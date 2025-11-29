newspaper
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 16:00
Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 17:37
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 29 Νοεμβρίου 2025 | 18:56

Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα

Ακόμα και στην Ελλάδα, το να στεγνώσεις τα ρούχα το χειμώνα έχει αρκετές δυσκολίες. Ωστοσο υπάρχουν λύσεις...

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που φημίζονται για τον ήλιο, που ζεσταίνει από ψηλά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, σε αρκετές περιοχές μάλιστα για περισσότερες από 300 ημέρες το χρόνο.

Έτσι, αν δεν κατοικείτε στον Μύρτο της Ιεράπετρας, όπου η ηλιοφάνεια φτάνει στις 320 ημέρες το χρόνο, τότε τους 2-3 μήνες του χειμώνα ενδεχομένως να έχετε πρόβλημα σε καθημερινές εργασίες του σπιτιού, όπως το στέγνωμα των ρούχων.

Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το στέγνωμα των ρούχων, κάνοντας μια διαδικασία που το καλοκαίρι κρατά λίγες ώρες να απαιτείται πάνω από ένα 24ωρο.

Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις για γρήγορο στέγνωμα και οικονομικό, καθώς η εύκολη λύση του στεγνωτηρίου είναι αρκετά δαπανηρή.

Αγοράστε έναν αφυγραντήρα

Ο αφυγραντήρας είναι η πιο αποδοτική μέθοδος για το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι, χωρίς να γίνεται «μούσκεμα» ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αφυγραντήρας αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα, βοηθώντας αρκετά στο στέγνωμα των ρούχων, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο ζεστό περιβάλλον στο εσωτερικό του σπιτιού, αποτρέποντας και τον σχηματισμό μούχλας.

Μάλιστα, τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν και ειδική λειτουργία «Laundry», η οποία μειώνει τον χρόνο στεγνώματος ακόμη και κατά 50%.

Στα θετικά είναι επίσης, εκτός από τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το γεγονός ότι δεν ταλαιπωρεί τα υφάσματα των ρούχων, καθώς δεν έρχονται σε επαφή με υψηλή θερμοκρασία.

Θερμαινόμενη απλώστρα

Μια ακόμα λύση για πιο γρήγορο στέγνωμα των ρούχων σας είναι η θερμαινόμενη απλώστρα.

Η επιλογή αυτή βοηθά σε μικρούς χώρους, ενώ μπορεί να μεταφερθεί εύκολα.

Αν και καταναλώνει λίγο παραπάνω ρεύμα από τον αφυγραντήρα, παραμένει οικονομικότερη λύση από ένα στεγνωτήριο.

Πείτε «όχι» στο καλοριφέρ

Τα παλαιότερα χρόνια ήταν συνήθεια για τις νοικοκυρές να στεγνώνουν ορισμένα ρούχα στο καλοριφέρ. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι συντάκτες της ιστοσελίδας «Which?» είναι κάτι που δεν θα πρέπει να γίνεται.

Όπως εξηγούν, τα υγρά ρούχα λειτουργούν σαν φράγμα στη θερμότητα, καθώς εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του θερμού αέρα στο δωμάτιο.

Αυτό σημαίνει ότι το δωμάτιο αργεί να ζεσταθεί, ο καυστήρας του καλοριφέρ λειτουργεί περισσότερη ώρα, με αποτέλεσμα να γίνεται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, την ώρα που η θερμοκρασία του σπιτιού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320
Παγκόσμια αναστάτωση 29.11.25

Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά

Σύνταξη
Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές
Ανοδική πορεία 29.11.25

Γιατί ο χρυσός θα… λάμπει και το 2026 – Τι προβλέπουν αναλυτές

Οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί ως ο κύριος μοχλός της διαρθρωτικής ζήτησης αλλάζοντας ριζικά τη δυναμική της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης

Τζούλη Καλημέρη
Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
Τα μοντέλα 29.11.25

Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;

Από τη μία πλευρά, αναπτύσσονται μεγάλης κλίμακας greenfield projects. Από την άλλη, ολοένα και περισσότεροι διεθνείς όμιλοι και ελληνικοί όμιλοι, στρέφονται στην άμεση εξαγορά μονάδων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Στεγαστική κρίση: Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία – Ποιες αλλαγές έρχονται
Στεγαστική κρίση 29.11.25

Το νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για προσιτή κατοικία - Ποιες αλλαγές έρχονται

Συνολική παρέμβαση για τη στεγαστική κρίση σχεδιάζει η Κομισιόν - Η κατεύθυνση προς την οποία αναμένεται να κινηθεί η ΕΕ σύμφωνα με τον επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιόργκενσεν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποιά τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
Πρότυπο 29.11.25

Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης

Τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο, μια μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ευρώπης, υποφέρει οικονομικά, η άλλοτε λαβωμένη από την κρίση Ισπανία αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης προς μίμηση για πολλούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγρότες: Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις – Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή
Ξανά στους δρόμους 29.11.25

Έτοιμοι οι αγρότες για δυναμικές κινητοποιήσεις - Προσυγκεντρώσεις και τα πρώτα μπλόκα από την Κυριακή

Αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Καράβωμα Μαγνησίας στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, θα συναντηθούν με άλλες δυνάμεις του Ριζομύλου και από εκεί συντεταγμένα θα κινηθούν προς το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος Τούρκος για ληστεία – Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία σε βάρος του

Η σύλληψη σημειώθηκε από την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη - Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην εισαγγελική Αρχή.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Βόλεϊ 29.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ
Wide Wide Sea 29.11.25

Τον έψησαν μεν, δεν τον έφαγαν δε – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του θαλασσόλυκου Τζέιμς Κουκ

Ο Χάμπτον Σάιντς ανασυνθέτει το τελευταίο ταξίδι του Τζέιμς Κουκ: μια αποστολή που ξεκίνησε ως επιστημονική εξερεύνηση, εκτροχιάστηκε στη Χαβάη και γέννησε μύθους που επιμένουν μέχρι σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
