Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που φημίζονται για τον ήλιο, που ζεσταίνει από ψηλά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, σε αρκετές περιοχές μάλιστα για περισσότερες από 300 ημέρες το χρόνο.

Έτσι, αν δεν κατοικείτε στον Μύρτο της Ιεράπετρας, όπου η ηλιοφάνεια φτάνει στις 320 ημέρες το χρόνο, τότε τους 2-3 μήνες του χειμώνα ενδεχομένως να έχετε πρόβλημα σε καθημερινές εργασίες του σπιτιού, όπως το στέγνωμα των ρούχων.

Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το στέγνωμα των ρούχων, κάνοντας μια διαδικασία που το καλοκαίρι κρατά λίγες ώρες να απαιτείται πάνω από ένα 24ωρο.

Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις για γρήγορο στέγνωμα και οικονομικό, καθώς η εύκολη λύση του στεγνωτηρίου είναι αρκετά δαπανηρή.

Αγοράστε έναν αφυγραντήρα

Ο αφυγραντήρας είναι η πιο αποδοτική μέθοδος για το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι, χωρίς να γίνεται «μούσκεμα» ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αφυγραντήρας αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα, βοηθώντας αρκετά στο στέγνωμα των ρούχων, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο ζεστό περιβάλλον στο εσωτερικό του σπιτιού, αποτρέποντας και τον σχηματισμό μούχλας.

Μάλιστα, τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν και ειδική λειτουργία «Laundry», η οποία μειώνει τον χρόνο στεγνώματος ακόμη και κατά 50%.

Στα θετικά είναι επίσης, εκτός από τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το γεγονός ότι δεν ταλαιπωρεί τα υφάσματα των ρούχων, καθώς δεν έρχονται σε επαφή με υψηλή θερμοκρασία.

Θερμαινόμενη απλώστρα

Μια ακόμα λύση για πιο γρήγορο στέγνωμα των ρούχων σας είναι η θερμαινόμενη απλώστρα.

Η επιλογή αυτή βοηθά σε μικρούς χώρους, ενώ μπορεί να μεταφερθεί εύκολα.

Αν και καταναλώνει λίγο παραπάνω ρεύμα από τον αφυγραντήρα, παραμένει οικονομικότερη λύση από ένα στεγνωτήριο.

Πείτε «όχι» στο καλοριφέρ

Τα παλαιότερα χρόνια ήταν συνήθεια για τις νοικοκυρές να στεγνώνουν ορισμένα ρούχα στο καλοριφέρ. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι συντάκτες της ιστοσελίδας «Which?» είναι κάτι που δεν θα πρέπει να γίνεται.

Όπως εξηγούν, τα υγρά ρούχα λειτουργούν σαν φράγμα στη θερμότητα, καθώς εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του θερμού αέρα στο δωμάτιο.

Αυτό σημαίνει ότι το δωμάτιο αργεί να ζεσταθεί, ο καυστήρας του καλοριφέρ λειτουργεί περισσότερη ώρα, με αποτέλεσμα να γίνεται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, την ώρα που η θερμοκρασία του σπιτιού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.