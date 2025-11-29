Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα
Ακόμα και στην Ελλάδα, το να στεγνώσεις τα ρούχα το χειμώνα έχει αρκετές δυσκολίες. Ωστοσο υπάρχουν λύσεις...
- Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
- Πώς θα στεγνώσετε εύκολα και οικονομικά τα ρούχα τον χειμώνα
- Γιατί η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως – Πώς ανατρέπονται τα δεδομένα για την Ελλάδα
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που φημίζονται για τον ήλιο, που ζεσταίνει από ψηλά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, σε αρκετές περιοχές μάλιστα για περισσότερες από 300 ημέρες το χρόνο.
Έτσι, αν δεν κατοικείτε στον Μύρτο της Ιεράπετρας, όπου η ηλιοφάνεια φτάνει στις 320 ημέρες το χρόνο, τότε τους 2-3 μήνες του χειμώνα ενδεχομένως να έχετε πρόβλημα σε καθημερινές εργασίες του σπιτιού, όπως το στέγνωμα των ρούχων.
Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν το στέγνωμα των ρούχων, κάνοντας μια διαδικασία που το καλοκαίρι κρατά λίγες ώρες να απαιτείται πάνω από ένα 24ωρο.
Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις για γρήγορο στέγνωμα και οικονομικό, καθώς η εύκολη λύση του στεγνωτηρίου είναι αρκετά δαπανηρή.
Αγοράστε έναν αφυγραντήρα
Ο αφυγραντήρας είναι η πιο αποδοτική μέθοδος για το στέγνωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι, χωρίς να γίνεται «μούσκεμα» ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο αφυγραντήρας αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα, βοηθώντας αρκετά στο στέγνωμα των ρούχων, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο ζεστό περιβάλλον στο εσωτερικό του σπιτιού, αποτρέποντας και τον σχηματισμό μούχλας.
Μάλιστα, τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν και ειδική λειτουργία «Laundry», η οποία μειώνει τον χρόνο στεγνώματος ακόμη και κατά 50%.
Στα θετικά είναι επίσης, εκτός από τη χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, το γεγονός ότι δεν ταλαιπωρεί τα υφάσματα των ρούχων, καθώς δεν έρχονται σε επαφή με υψηλή θερμοκρασία.
Θερμαινόμενη απλώστρα
Μια ακόμα λύση για πιο γρήγορο στέγνωμα των ρούχων σας είναι η θερμαινόμενη απλώστρα.
Η επιλογή αυτή βοηθά σε μικρούς χώρους, ενώ μπορεί να μεταφερθεί εύκολα.
Αν και καταναλώνει λίγο παραπάνω ρεύμα από τον αφυγραντήρα, παραμένει οικονομικότερη λύση από ένα στεγνωτήριο.
Πείτε «όχι» στο καλοριφέρ
Τα παλαιότερα χρόνια ήταν συνήθεια για τις νοικοκυρές να στεγνώνουν ορισμένα ρούχα στο καλοριφέρ. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι συντάκτες της ιστοσελίδας «Which?» είναι κάτι που δεν θα πρέπει να γίνεται.
Όπως εξηγούν, τα υγρά ρούχα λειτουργούν σαν φράγμα στη θερμότητα, καθώς εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του θερμού αέρα στο δωμάτιο.
Αυτό σημαίνει ότι το δωμάτιο αργεί να ζεσταθεί, ο καυστήρας του καλοριφέρ λειτουργεί περισσότερη ώρα, με αποτέλεσμα να γίνεται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, την ώρα που η θερμοκρασία του σπιτιού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
- Μήνυμα ενότητας και συμπόρευσης από πάπα και οικουμενικό πατριάρχη – Η κοινή διακήρυξη και το κοινό Πάσχα
- Βίντεο ντοκουμέντο με τη Lamborghini που έκανε «ράλι» γνωστός επιχειρηματίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης
- Κόντης: «Η ευθύνη είναι δική μου»
- Λαμία: Δραματική διάσωση ηλικιωμένης από το σπίτι της που έπιασε φωτιά – Την απεγκλώβισαν αστυνομικοί
- Στο Χαλέπι ο Άχμαντ αλ Σάρα, έναν χρόνο μετά την επίθεση του συνασπισμού του που έριξε τον αλ Άσαντ
- Οι πέντε κινήσεις που σβήνουν τα τεκμήρια – Οι πιο συνηθισμένες παγίδες
- LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- ΗΠΑ: Στοιχεία δείχνουν σύνδεση θανάτων δέκα παιδιών με εμβόλια κατά της COVID
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις