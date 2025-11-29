Σε ποια περιοχή της Ελλάδας 2 στους 3 καταναλωτές αγοράζουν online

Χαμηλά παραμένει η Ελλάδα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το ποσοστό των καταναλωτών που προβαίνουν σε Online αγορές μέσω διαδικτύου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat για το 2024.

Οι μισές περιοχές βρίσκονται στην πέμπτη και προτελευταία ζώνη με ποσοστό αγορών 40-50% και οι άλλες μισές στην τέταρτη ζώνη με 50-60%.

Ειδικότερα οι ελληνικές περιφέρειες με το υψηλότερο ποσοστό στις online αγορές είναι αυτές της Κρήτης και των νησιών Αιγαίου με 68,3%, ενώ έπεται η Βόρεια Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος) με 57,3%, η Αττική με 56,3% και τελευταία η Κεντρική Ελλάδα (συμεπριλαμβάνονται Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία και νησιά Ιονίου) με μόλις 40,8%.

Online αγορές σε επίπεδο ΕΕ

Το 2024, υπήρχαν 23 περιφέρειες της ΕΕ (NUTS 2) όπου τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού ηλικίας 16 έως 74 ετών παρήγγειλε αγαθά ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου κατά τους 3 μήνες που προηγήθηκαν της έρευνας.

Περίπου οι μισές από αυτές τις 23 περιφέρειες βρίσκονταν στην Ολλανδία (και οι 12 περιφέρειες της χώρας). Οι υπόλοιπες βρίσκονταν στη Δανία (4 περιφέρειες), την Ιρλανδία (και οι 3 περιφέρειες), τη Σουηδία (3 περιφέρειες) και την περιφέρεια της πρωτεύουσας της Τσεχίας, την Πράγα.

Η κεντρική ολλανδική περιοχή της Ουτρέχτης είχε το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που παρήγγειλαν αγαθά ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (91,5%). Η γειτονική περιοχή της Φλέβολαντ (89,5%) είχε το επόμενο υψηλότερο μερίδιο, ακολουθούμενη από την ιρλανδική περιοχή της Βόρειας και Δυτικής Ιρλανδίας (88,3%).

Σε 21 περιφέρειες της ΕΕ, λιγότερο από το 40% του πληθυσμού παρήγγειλε αγαθά ή υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες βρίσκονται στην ανατολική και νότια ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας (6 περιφέρειες), της Βουλγαρίας (5) και της νότιας Ιταλίας (6). Αυτή η κατηγορία περιελάμβανε επίσης 3 εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Γαλλίας και 1 αυτόνομη περιφέρεια της Πορτογαλίας.

Η νοτιοανατολική βουλγαρική περιφέρεια Γιουγκοϊστότσεν είχε το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που παρήγγειλαν αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (21,7%). Υπήρχαν 2 άλλες περιφέρειες στην ΕΕ με μερίδια κάτω του 25%: η περιφέρεια Γουαδελούπης της Καραϊβικής (24,2%) και η βορειοδυτική βουλγαρική περιφέρεια Σεβεροζαπάντεν (24,9%).

Πηγή: ΟΤ