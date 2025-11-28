Στις 14:30 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, σήμερα Παρασκευή, πρόκειται να συναντηθούν στη Νίκαια της Βιθυνίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων ΙΔ’, 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, στο πλαίσιο της ιστορικής επίσκεψης του Ποντίφικα στην Τουρκία.

Η επίσκεψη του Ποντίφικα στην Άγκυρα εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο

Οι δύο προκαθήμενοι για πρώτη φορά στην ιστορία του Χριστιανισμού θα τιμήσουν μαζί την επέτειο στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Εκεί το 325 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με στόχο την αντιμετώπιση θεολογικών διενέξεων της εποχής.

Η από κοινού παρουσία του Πάπα και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου επιβεβαιώνει ότι η πίστη της Νικαίας, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο αυτή, αποτελούν το κοινό έδαφος και την κοινή εμπειρία σχεδόν όλων των Χριστιανών. Η εικόνα ενότητας για τις δύο Εκκλησίες, παρά τις διαφορές αιώνων, θα επιβεβαιώσει το μήνυμα ότι μπορούν να αποτελέσουν πνευματική πυξίδα σε ταραγμένους καιρούς.

Η επίσκεψη του Ποντίφικα στην Άγκυρα – το πρώτο του ταξίδι μετά την ενθρόνισή του – εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο. Ο ίδιος θα βρεθεί στο Φανάρι όπου θα πραγματοποιηθεί κοινή προσευχή με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον ίδιο σκοπό και τον μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο, πρόσκληση που επανέλαβε στον νέο Πάπα, Λέοντα ΙΔ’, κατά την ενθρόνισή του.

Πάπας Λέων ΙΔ’: Η πρώτη επίσκεψη στην Τουρκία μετά την ενθρόνιση

Μετά την άφιξή του στην Τουρκία, ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε το μαυσωλείο του Κεμάλ Ατατούρκ όπου απέδωσε τιμές και ακολούθως πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο όπου συναντήθηκε με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Πάπα στην Τουρκία από το 1967 και στο αεροδρόμιο τον υποδέχτηκαν υπουργοί της τουρκικής κυβέρνησης. Στο Προεδρικό Μέγαρο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε τον Πάπα με τιμές αρχηγού κράτους, ενώ η συνάντησή τους διήρκεσε μισή ώρα. Παρών στην τελετή υποδοχής ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αύξηση των συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες υδροδοτούνται από τις επικρατούσες στρατηγικές των οικονομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, όπως το είχε αποκαλέσει ο Πάπας Φραγκίσκος ότι είναι σαν κατακερματισμένος τρίτος παγκόσμιων πόλεμος», ανέφερε στην ομιλία του ο Πάπας.

«Η επίσκεψη του αξιότιμου προσκεκλημένου μας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή στο πλαίσιο περιφερειακών και παγκόσμιων γεγονότων. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η επίσκεψη, η οποία έρχεται σε μια εποχή που η αναζήτηση κατεύθυνσης από την ανθρωπότητα επιταχύνεται, οι παγκόσμιες αβεβαιότητες αυξάνονται και οι εντάσεις κλιμακώνονται από την Ασία έως την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική έως την Ανατολική Ευρώπη, να είναι ωφέλιμη για όλη την ανθρωπότητα», σημείωσε ο Ερντογάν.

Το Σάββατο στο Φανάρι

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το «παρών» θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, είναι προγραμματισμένη στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό της εορτής, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή στο Πατριαρχείο, με την παρουσία του Πάπα Λέοντος στη Θεία Λειτουργία, με την αφορμή την πανήγυρη του Πατριαρχείου, ανήμερα του Αποστόλου Ανδρέα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.