Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Δίκη των Αεροπόρων: Στο όνομα της εθνικοφροσύνης
Ιστορικό Αρχείο 28 Νοεμβρίου 2025 | 10:10

Δίκη των Αεροπόρων: Στο όνομα της εθνικοφροσύνης

Ζήτημα ηθικής τάξεως

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Δε χάλασε καρδιές το Αναθεωρητικό. Απόφαση για όλα τα γούστα· για τους αθωωτικούς, για τους καταδικαστικούς, για τους μέσους. Σεβαστές οι αποφάσεις. Αλλά μήπως ανάξιες σεβασμού είναι οι απορίες της κοινής γνώμης; Σκέψεις πολλές που προκαλεί στον κοινό άνθρωπο η απορία της καταπληκτικής αυτής υποθέσεως. Δις εις θάνατον καταδικάστηκε από το προηγούμενο δικαστήριο ο Θεοδωρίδης (σ.σ. υποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, ένας από τους κατηγορουμένους στη λεγόμενη Δίκη των Αεροπόρων). Αθώο τον ανεκήρυξε το σημερινό. Δεν είναι βλέπετε μια διαφορά στον καθορισμό της ποινής. Δεν κρίνει το δεύτερο με λιγώτερη αυστηρότητα από το πρώτο. Δε λέει το ένα θάνατος και το άλλο ισόβια. Ο προδότης για τους πρώτους γίνεται άξιος της πατρίδας του για τους δεύτερους.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 1.12.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Μια άλλη διαπίστωση που βγαίνει από την αθώωση του Θεοδωρίδη: Πόσο έξω από την ηθική τάξη είναι ο νόμος αυτός ο οποίος δεν επιτρέπει ένδικα μέσα, όταν πρόκειται για αδικήματα που στρέφονται εναντίον της ασφαλείας της χώρας. Νόμος άνομος που ψηφίσθηκε σε περίοδο συγχύσεως. Κατηγορείσαι ότι ασκείς κατασκοπεία. Εύκολα σε καταδίκη τα Στρατοδικεία, σε στέλνουν στο εκτελεστικό. Τελεσίδικη η απόφαση. Δε χωρεί αναθεώρηση. Θα εκτελεσθής. Θα είναι αρκετοί εκείνοι που πήγαν τζάμπα, όπως θα πήγαινε και ο Θεοδωρίδης αν, εκτός από την καταδίκη επί κατασκοπεία, δεν είχε εις βάρος του και άλλες καταδίκες για τις οποίες χωρούσε αναθεώρηση. Χάρη σ’ αυτές τις τελευταίες μπόρεσε να προσφύγη στο Αναθεωρητικό και να βγη αθώος. Αλλιώς η σπείρα των κακοποιών θα είχε επιτύχει τους σκοπούς της και ένας γενναίος αξιωματικός θα είχε παραδοθή στο απόσπασμα.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 1.12.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στη ζωή τώρα. Εκείνοι όμως —άλλο θέμα αυτό— που τον έκριναν; Εκείνοι που κινούσαν από την έδρα τους το δάχτυλο και τον ονόμαζαν «υπ’ αριθμόν ένα προδότη»; Εκείνοι που έστειλαν μια ωραία ζωή δυο φορές σε θάνατο; Τίποτα γι’ αυτούς; Είναι αρκετή μια τήβεννος για να κρύβεσαι κάτω απ’ αυτήν και να βρίζης και να καταδικάζης εκ του ασφαλούς, χωρίς να σε περιμένουν κυρώσεις;


Πάμε παρά πέρα, στον Μεταξά (σ.σ. αντισμήναρχος ε.α., ένας από τους κατηγορουμένους στη Δίκη των Αεροπόρων). Επί κεφαλής του κινήματος. Αρχηγός της συνωμοσίας. Τίμημα θάνατος. Αν δεν στείλης στο θάνατο τον προδότη της πατρίδας, για ποιον κρατάς την ποινή; Και όμως, και το προηγούμενο δικαστήριο και αυτό προτίμησαν τη φυλάκιση. Σε θάνατο οι οπαδοί. Σε φυλάκιση ο αρχηγός. Κατά ποια λογική; Από επιείκεια; Ποιος έδωσε στα δικαστήρια το δικαίωμα να φέρωνται με επιείκεια στους προδότες; Πρόκειται όμως για επιείκεια; Ή για εκείνο το άλλο που υποπτεύεται η κοινή γνώμη; Ότι η δικαιοσύνη δε σχημάτισε πεποίθηση για την ενοχή του Μεταξά. Να τον σκοτώση δεν το πηγαίνει η καρδιά της. Να τον αθωώση; Οι αόρατες όμως χείρες διέσπειραν ότι αθώωση του Μεταξά θα εσήμαινε διάλυση της Αεροπορίας. Και, φυσικά, από τη διάλυση προτιμούν να στείλουν σε ισόβια τον αξιωματικό που τίμησε τα Ελληνικά φτερά.


Πέμπτο θέμα, οι βασανιστές. Μη τους είδατε; Μη τους απαντήσατε; Ούτε λέξη γι’ αυτούς. Και είναι ό,τι κυρίως ενδιαφέρει όλο τον Ελληνικό λαό. Ότι έγιναν βασανιστήρια, στον έναν τουλάχιστον από τους κατηγορουμένους, το δέχεται το Δικαστήριο. Γνωστοί οι βασανιστές και ο προϊστάμενός τους. Στις θέσεις τους όλοι. Με τη στολή του αξιωματικού και με το αυτοκίνητο του Δημοσίου ο κ. Αρχηγός της Αεροπορίας και αρχηγός των βασανιστών· με τις μισθοδοσίες τους και με τη στολή τους οι άλλοι, ελεύθεροι να κόβουν βόλτες στους δρόμους της πόλεως. Αν επρόκειτο για κανέναν Δεκεμβριανό έφηβο, θα τον είχαμε λιανίσει. Τώρα που οι βασανιστές φορούν τη μάσκα της εθνικοφροσύνης, τους επιτρέπουμε να λερώνουν τον πολιτισμό της χώρας τους.


Άπειρες ακόμα οι πλευρές. Ποιος έχει κουράγιο να τις εξαντλήση; Σταματήσαμε στα λίγα αυτά σημεία, τα πιο αδρά, τα πιο απτά, όσα υποπίπτουν στην άμεση αντίληψη και προκαλούν τις απορίες του κοινού ανθρώπου. Από κανέναν δεν περιμένουμε να μας τις λύση. Τίποτα περισσότερο από ένα ξέσπασμα. Μια προσωπική τακτοποίηση, αν θέλετε, σ’ ένα ζήτημα ηθικής τάξεως, πάνω στο οποίο, αν δεν ήταν ατροφική η συνείδηση του ελεύθερου πολίτη, όλοι μας, μονάδες και οργανώσεις, θα είχαμε βρη τον τρόπο να πάρουμε μια σαφή θέση.

*Κείμενο-κόλαφος του Παύλου Παλαιολόγου για τη διαβόητη Δίκη των Αεροπόρων. Έφερε τον τίτλο «Απορίες από τη Δίκη» και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Το Βήμα» την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 1953.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 29.11.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, τη νύχτα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 1953, είχε γραφτεί ο επίλογος της πολύκροτης Δίκης των Αεροπόρων, που είχε συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη.


«ΤΟ ΒΗΜΑ», 29.11.1953, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Πιο αναλυτικά, στις 11:15 μ.μ. της 28ης Νοεμβρίου, ύστερα από διάσκεψη 13 ολόκληρων ωρών, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο είχε εκδώσει την απόφασή του για τους έντεκα κατηγορουμένους στη λεγόμενη Δίκη των Αεροπόρων. Την απόφαση είχε αναγνώσει παρουσία πλήθους κόσμου και πολλών δημοσιογράφων ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, ο αρεοπαγίτης Κυριακόπουλος.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφερόταν ότι από τα μέσα του 1950, με εντολή του ΚΚΕ, είχε συγκροτηθεί στη Σχολή της Αεροπορίας οργάνωση που είχε ως σκοπό τη διενέργεια δολιοφθορών και τον προσηλυτισμό άλλων αξιωματικών και σμηνιτών.


Οι κατηγορούμενοι Μεταξάς (αντισμήναρχος ε.α.) και Παναγουλάκης (σμηναγός) είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, οι Θεοδωρίδης (υποσμηναγός) και Χριστοφής (αρχισμηνίας) είχαν κηρυχθεί παμψηφεί αθώοι, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι (ο αρχισμηνίας Παπαντωνίου, ο ανθυποσμηναγός Λεμπέσης, ο ιδιώτης – τέως επισμηνίας Κοντός, ο αρχισμηνίας Κοντογεωργάκης, ο σμηναγός Ζαφειρόπουλος, ο ιδιώτης Ντίνου και ο υποσμηναγός Μαδεμλής) είχαν καταδικαστεί σε ποινές καθείρξεως και φυλακίσεως από είκοσι έως πέντε έτη.


Η απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου επρόκειτο να γνωστοποιηθεί στους καταδικασθέντες (κρατούνταν στις Φυλακές Αβέρωφ) από το Βασιλικό Επίτροπο το πρωί της επομένης, 29ης Νοεμβρίου 1953.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βατερλό με τις πληρωμές – Χιλιάδες αγρότες μένουν χωρίς ούτε ένα ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

Δημογραφικό: Πώς αυξάνει τη φορολογία και μετακυλύει το κόστος στις νεότερες γενιές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Μίμης Ανδρουλάκης: Η Αριστερά δεν μπορεί να ζήσει ως Εκκλησία
Ο παράδεισος είναι για τους νεκρούς 24.11.25

Μίμης Ανδρουλάκης: Ένας άθεος ψάλτης

Στο κομμουνιστικό κίνημα πρώτα θεοποιούσαμε έναν ηγέτη και μετά τον λιθοβολούσαμε όλοι μαζί

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση 28.11.25

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Εκγύμναση 28.11.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
Νέα δήλωση 28.11.25

Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης σημείωσε ότι τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τα όσα είπε για τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ»

Σύνταξη
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων
Επί τάπητος 28.11.25

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η ΚΕΔΕ έθεσε τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων: ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά, σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων της με ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Άλλο κι αυτό 28.11.25

Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο