IDEA FACTORY: Οι ιδέες που αλλάζουν το παιχνίδι
Τα Νέα της Αγοράς 27 Νοεμβρίου 2025 | 14:00

IDEA FACTORY: Οι ιδέες που αλλάζουν το παιχνίδι

Γνωρίστε το πιο ενδιαφέρον εργοστάσιο της Αθήνας: 11 ομάδες φοιτητών σχεδιάζουν εφαρμογές για έναν καλύτερο κόσμο σε μόλις 7 μέρες.

Ναταλία Κάππα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Spotlight

Το σύγχρονο Πανεπιστήμιο έχει αλλάξει τόσο που κάνει ακόμα και τους παλαιότερους από εμάς να φλερτάρουμε με την ιδέα να συνεχίσουμε τις σπουδές μας ή ακόμα καλύτερα να καταπιαστούμε με κάτι διαφορετικό και πιο φρέσκο.

Βρεθήκαμε τις προάλλες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (aka ΑΣΟΕΕ) για να δούμε από κοντά τις 11 ομάδες που διαγωνίσθηκαν στο φετινό IDEA FACTORY. Η εμπειρία ήταν πραγματικά διαφωτιστική και με γέμισε αισιοδοξία για το αύριο, για τη νέα γενιά που σκέφτεται, φαντάζεται και σχεδιάζει την επόμενη ημέρα με όραμα για ένα καλύτερο κόσμο.

Επειδή λοιπόν το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο για διαλέξεις και σημειώσεις, γνωρίστε το IDEA FACTORY, ένα από τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα που τρέχουν μέσα στο χρόνο με στόχο να ενώσει φοιτητές και ερευνητές από κάθε επιστημονικό πεδίο, συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες, έχοντας ως κοινό παρονομαστή το DNA της καινοτομίας.

Τι είναι αυτό το IDEA FACTORY; Είναι ένα πρόγραμμα ή μάλλον ένα ταχύρρυθμο «bootcamp»στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά workshops γύρω από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν εντατικό mentoring και coaching με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών με ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο—τη λεγόμενη purpose-driven innovation.

Ο συντονισμός της δράσης έγινε από τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας – ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΕΑΣΥ Α.Ε. ΑΟΤΑ» του Δήμου Αθηναίων, με την πολύτιμη υποστήριξη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Η δράση ως στόχο είχε επιπλέον την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας και την ανάδειξη του δρόμου στη νέα γενιά επιχειρηματιών.

Το πολύ εντυπωσιακό στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο πολύ λίγος χρόνος που είχαν οι ομάδες για να βρουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την πρότασή τους. Μόλις σε 7 ημέρες, σε διάστημα 2 εβδομάδων, φοιτητές που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, έπρεπε να γίνουν ομάδα και να αναπτύξουν εφαρμογές με στόχο να λύσουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Όλες οι ιδέες ήταν ξεχωριστές, για αυτό και εμείς σας τις παρουσιάζουμε συνολικά, ξεκινώντας με τις πρώτες τρεις που κέρδισαν την κριτική επιτροπή τόσο για την ιδέα και το κοινωνικό αντίκτυπο όσο και για την ετοιμότητα υλοποίησης και εφαρμογής στην πραγματική αγορά.

1ο  βραβείο

LocaLookFind fashion near you: Μια εφαρμογή που αγκαλιάζει τις μικρομεσαίες μπουτίκ που δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Το LocaLook τους δίνει ψηφιακή παρουσία, επιτρέποντας στους καταναλωτές να ανακαλύπτουν εύκολα τι υπάρχει κοντά τους αντί να ψάχνουν μόνο στα μεγάλα e-shops. Είναι η γέφυρα μεταξύ της ψηφιακής εποχής και του τοπικού καταστήματος.

2ο  βραβείο

FRIDGET: Τι να μαγειρέψω σήμερα; Αυτή η ερώτηση βασανίζει πολλούς. Το FRIDGET είναι η απάντηση! Μια εφαρμογή που σε ρωτάει τι έχεις στο ψυγείο σου, τι διατροφή ακολουθείς και σου δίνει εξατομικευμένες προτάσεις συνταγών. Αντιμετωπίζει τη σπατάλη τροφίμων και την έλλειψη ιδεών με τον πιο έξυπνο τρόπο.

3ο βραβείο

EVERYDAY HEROES: Η γονεϊκότητα είναι όμορφη, αλλά συχνά έρχεται με συναισθηματική απομόνωση και… burn out. Το EVERYDAY HEROES είναι μια ψηφιακή κοινότητα υποστήριξης για γονείς. Εκεί, μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό, να συμμετέχουν σε Zoom συναντήσεις με ειδικούς (παιδοψυχολόγους) και να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι.

Οι υπόλοιπες ομάδες που είχαν εξίσου ενδιαφέρον περιεχόμενο, είναι οι παρακάτω:

ERASMUS LIFEGUIDE: Όσοι έχουμε πάει ξέρουμε πόσο χαοτικό είναι να οργανώσεις το ταξίδι σου στο Erasmus—διαμονή, γραφειοκρατία, πού θα βρεις παρέα. Η ομάδα ERASMUS LIFEGUIDE δημιούργησε τον απόλυτο ψηφιακό οδηγό που συγκεντρώνει τα πάντα: από αιτήσεις και μαθήματα μέχρι δραστηριότητες, προσφορές και δίκτυο επικοινωνίας. Είναι ο ψηφιακός σου φίλος που σε ξεναγεί σε μια νέα πόλη.

PROGRAMM AI: Αυτή η ομάδα έρχεται για να κάνει τη ζωή των ατόμων με ΔΕΠΥ (και όσων δυσκολεύονται στην οργάνωση) πολύ πιο εύκολη. Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργούν εξατομικευμένα προγράμματα που εξασφαλίζουν ότι καμία ώρα δεν πάει χαμένη. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό προπονητή οργάνωσης που προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες σου.

VIGORAEnergy That Connects: Το πρόβλημα των γυμναστηρίων είναι η διαχείριση των πελατών και το πώς κρατούν τους αθλούμενους engaged. Το VIGORA έφτιαξε μια εφαρμογή που δίνει τη λύση, ειδικά στα μικρομεσαία γυμναστήρια. Βοηθά τους γυμναστές να παρακολουθούν την πρόοδο των μελών, ενώ παράλληλα, οι αθλούμενοι νιώθουν ότι έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν.

HotelMate: Η ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου είναι συχνά ένα πεδίο μάχης. Το HotelMate φέρνει την επανάσταση με έναν AI Powered Guest Assistant. Αυτή η εφαρμογή προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση 24/7, mobile check-in/key και smart room control. Είναι ο αόρατος βοηθός που κάνει τη διαμονή των επισκεπτών σου ονειρεμένη.

BYTE&BITE: Πόσες φορές έχει χαθεί η μπάλα στην επικοινωνία μεταξύ εστιατορίων και προμηθευτών; Πολλές! Η ομάδα BYTE&BITE δημιούργησε μια ψηφιακή λύση για την απρόσκοπτη επικοινωνία και διαχείριση αποθεμάτων. Προσφέρει στα καταστήματα real-time στατιστικά για να ξέρουν ακριβώς τι χρειάζονται, πότε και πόσο.

TEAM RIDES: Μία ιδέα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Το TEAM RIDES στοχεύει στις εταιρείες, οργανώνοντας ομαδικές μετακινήσεις εργαζομένων που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Μειώνει το καθημερινό στρες του δρόμου, το κόστος μετακίνησης και, φυσικά, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

PharmaFind: Ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα στην Ελλάδα είναι η εύρεση φαρμάκων. Το PharmaFind μπορεί να γίνει η λύση αφού επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίζει άμεσα σε ποιο φαρμακείο είναι διαθέσιμο το φάρμακο που χρειάζεται και να το δεσμεύσει για κάποιες ώρες. Τέρμα η ταλαιπωρία και η αναζήτηση.

SCHEDULUXE: Είναι ο δικός σου ψηφιακός προσωπικός ταξιδιωτικός οδηγός! Η εφαρμογή σου φτιάχνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ταξιδιού με βάση τα γούστα σου, δίνοντάς σου live χάρτες, βελτιστοποιημένες διαδρομές και προτάσεις για φαγητό ή αξιοθέατα, χωρίς να χάνεις ούτε λεπτό.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Βασδέκης, δήλωσε:

«Το IDEA Factory αποτυπώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το όραμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: να προσφέρει στους φοιτητές όχι μόνο γνώση, αλλά και χώρο για δημιουργία, συνεργασία και αυτοπεποίθηση. Μέσα από τη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την πολύτιμη στήριξη των μεντόρων και των συνεργατών μας, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε μια ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπου φοιτητές από όλα τα Πανεπιστήμια της Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για να σχεδιάσουν λύσεις με πραγματικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο.»

Αθηναϊκή Ζυθοποιία και Δήμος Αθηναίων αρωγοί στο φετινό IDEA FACTORY

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε, εκτός των άλλων, και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που συν τοις άλλοις απένειμε το βραβείο της 2ης νικήτριας ομάδας, τονίζοντας τη σημασία της καινοτομίας και ακόμα περισσότερο της ομάδας, ως βασικό στοιχείο επιτυχίας κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας.

Η Λίνα Λεουτσάκου, Sustainability Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, η οποία συμμετείχε στην κριτική επιτροπή, είπε σχετικά: «Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά να δω από κοντά και να αξιολογήσω έντεκα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και επιχειρηματικά βιώσιμες ιδέες από προπτυχιακούς φοιτητές στο IDEA Factory. Η δημιουργικότητα, η ωριμότητα και ο τρόπος με τον οποίο οι ομάδες προσέγγισαν σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες μας εμπνέουν και μας υπενθυμίζουν τη δυναμική της νέας γενιάς. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίζουμε διαχρονικά εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία, την ομαδικότητα και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Παρακολουθώντας νέους ανθρώπους να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πράξη, επιβεβαιώνεται η αξία της επένδυσης στη γνώση, τη συνεργασία και τη δημιουργική σκέψη — θεμέλια για ένα βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον, με προοπτικές εξέλιξης για όλους.»

Εμείς ευχόμαστε κάθε χρόνο, τέτοιες πρωτοβουλίες να εμπνέουν τα νέα παιδιά και να στηρίζονται από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, προκειμένου η καινοτομία και η συνεργασία να βρίσκουν γόνιμο έδαφος για να ανθίζουν.

Markets
Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Vita.gr
Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

Το συνοδευτικό που δίνει το πιο πολύτιμο boost στον οργανισμό

AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνέντευξη Τύπου για τις πληρωμές των αγροτών

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνέντευξη Τύπου για τις πληρωμές των αγροτών

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ engineers του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
