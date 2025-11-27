MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Η ενέργεια, η υπερπαραγωγή και το χαρακτηριστικό μείγμα μόδας–μουσικής επέστρεψαν δυναμικά στο MadWalk 2025, που φέτος συγκέντρωσε πλήθος celebrities, σχεδιαστών και καλλιτεχνών σε μια βραδιά θεάματος και δημιουργίας.

Από το πρώτο λεπτό, το event έδειξε πως θα κινηθεί σε υψηλές εντάσεις. Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το show, περπατώντας στο catwalk παρέα με τον Σάκη Ρουβά σε μια εντυπωσιακή εισαγωγή που «έστησε» τον τόνο του φετινού MadWalk.

Ο τραγουδιστής παρέμεινε επί σκηνής για την πρεμιέρα του νέου του κομματιού, «Έρωτας Σκοτεινός», ξεσηκώνοντας το κοινό.

Η μουσική γιορτή

Στο μουσικό κομμάτι, η Ρία Ελληνίδου πρότεινε μια νέα, πιο ατμοσφαιρική εκδοχή του «Δεν έχω χρόνο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ενώ η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη αποτέλεσε αναμφίβολα μία από τις πιο έντονες στιγμές της βραδιάς. Με ένα συναισθηματικό performance αφιερωμένο στην Calliope, ο καλλιτέχνης απέδωσε τη «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου, συνδυάζοντας μουσική, μόδα και θεατρικότητα.

Η «εξωκοσμική» παρουσία της Loreen

Η διεθνής λάμψη δεν έλειψε: η Loreen, δις νικήτρια της Eurovision, παρουσίασε live το «Is It Love», καταφέρνοντας –όπως μόνο εκείνη γνωρίζει– να καθηλώσει το κοινό με την επιβλητική σκηνική της παρουσία.

Σε γιορτινό κλίμα η Ήβη Αδάμου

Στις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, η Ήβη Αδάμου έφερε στη σκηνή ένα χριστουγεννιάτικο act, ενώ στο πλευρό της εμφανίστηκε η 7χρονη κόρη της, Ανατολή – Νεφέλη, χαρίζοντας μία από τις πιο τρυφερές εικόνες του MadWalk.

Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν οι Josephine, Anastasia, Ηλίας Μπόγδανος, Lila και Κατερίνα Ντούσκα, σε acts που κινήθηκαν από pop ενέργεια μέχρι emotional performances.

Πότε θα το δούμε

Η μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής θα προβληθεί τηλεοπτικά το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά από τη συχνότητα του MEGA, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει το show στην πιο ολοκληρωμένη του μορφή.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @vickykaya_