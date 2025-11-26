Madwalk 2025: Αποκλειστικά στο MEGA το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Το Madwalk 2025 by Three Cents, το event που ενώνει τη λάμψη της μόδας και τον παλμό της μουσικής, θα μεταδοθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Λίμνη υγρού νερού στον Άρη; Ο ενθουσιασμός εξατμίζεται
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Η λάμψη της μόδας και ο παλμός της μουσικής συναντιούνται για ακόμη μια χρονιά στο απόλυτο τηλεοπτικό show. Το Madwalk 2025 by Three Cents, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project στην Ελλάδα, επιστρέφει με μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και δημιουργικότητα, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.
Στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents, του μοναδικού θεσμού στη χώρα που ενώνει τη μουσική με τη μόδα, το κοινό θα απολαύσει εντυπωσιακά catwalks από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και πρωτότυπα performances από αγαπημένους καλλιτέχνες. Την εκδήλωση παρουσιάζει, και φέτος, η Βίκυ Καγιά.
Στο closing act, η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, ταξιδεύει στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση, προσφέροντας μια μοναδική εμφάνιση που θα συζητηθεί.
Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Maison Faliakos, Melisa Minca, Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ, Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, Dimitris Petrou by Three Cents, Sotiris Georgiou by Colgate, Vrettos Vrettakos, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, New Designers Lab και τα brands: 5226 by Celia Kritharioti, About You, adidas, Bodytalk, Greatness Athens, Pink Woman.
Opening act, ο Σάκης Ρουβάς και στη σκηνή θα βρεθούν οι: Anastasia & Antonis Dimitriadis (AD1), Evangelia, Josephine, Inco, Lila, Lil Koni, Frankie Lluc (Yucatan) & Katerine Duska, Gaia Mercuri, Papazo & Akylas, Tamta, Tso, Yama & Billie Kark, Zaf, Ήβη Αδάμου, Ρία Ελληνίδου, Τάνια Μπρεάζου, Θοδωρής Φέρρης.
Special Guest τoυ fashion & music project είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, για το MadWalk of Fame, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος στο MadWalk 2025 by Three Cents.
Η βραδιά κλείνει με ένα εκρηκτικό πάρτι, όπου ο DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD-1 MUSIC) απογειώνει τη διάθεση με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του οι Playmen.
To MadWalk 2025 by Three Cents θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.
#MegaTV #MadWalk25
MADWALK 2025 BY THREE CENTS
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ MEGA ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
- Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
- Ο οδηγός που έπεσε πάνω στο πλήθος στην… παρέλαση της Λίβερπουλ δήλωσε ένοχος!
- «Πυρά» κομμάτων στην κυβέρνηση για το θανατηφόρο δυστύχημα σε στρατόπεδο στη Ρόδο
- Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
- Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
- Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Ολυμπιακός Κ19: Η 11άδα για το σπουδαίο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις