27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
«Μίνι κεραυνοί» ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στον Άρη – Κίνδυνος για τους μελλοντικούς αστροναύτες;
Διάστημα 27 Νοεμβρίου 2025 | 11:39

«Μίνι κεραυνοί» ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στον Άρη – Κίνδυνος για τους μελλοντικούς αστροναύτες;

Το μικρόφωνο του ρομπόυ Perseverance κατέγραψε τους ήχους ηλεκτρικών εκκενώσεων. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται ηλεκτρική δραστηριότητα στην επιφάνεια του Άρη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το ρομπότ Perseverance της NASA ανίχνευσε τις πρώτες ενδείξεις ηλεκτρικής δραστηριότητας στην ατμόσφαιρα στον Άρη, εκκενώσεις σαν  «μίνι κεραυνούς», ένα φαινόμενο που σύμφωνα με τους ερευνητές θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για τους μελλοντικούς αστροναύτες στον πλανήτη.

Το εξάτροχο ρομπότ, το οποίο εξερευνά τον κρατήρα Τζέζερο του βόρειου ημισφαιρίου από το 2021, δεν ανίχνευσε άμεσα τις εκκενώσεις, κατέγραψε όμως τους ήχους τους με το μικρόφωνο που βρίσκεται στην κορυφή του ιστού του.

Δεν πρόκειται για κεραυνούς όπως αυτούς που γνωρίζουμε στη Γη, αλλά μικρά ηλεκτρικά τόξα, μήκους μερικών χιλιοστών ή εκατοστών, τα οποία οφείλονται στα ηλεκτροστατικά φορτία της αιωρούμενης σκόνης, αναφέρουν οι ερευνητές στο περιοδικό Nature.

Το φαινόμενο δείχνει μάλιστα να συνδέεται με τις αμμοθύελλες και τους τους αμμοστρόβιλους που σχηματίζονται συχνά στην αρειανή έρημο.

«Οι εκκενώσεις αυτές αποτελούν μείζονα ανακάλυψη με άμεσες συνέπειες για τη χημεία της ατμόσφαιρας του Άρη, το κλίμα του πλανήτη, την κατοικησιμότητά του και το μέλλον της ρομποτικής και ανθρώπινης εξερεύνησης» ο Μπατίστ Σιντ του γαλλικού Ερευνητικού Ινστιτούτου Αστροφυσικής και Πλανητολογίας, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

«Τα ηλεκτρικά φορτία που απαιτούνται για αυτές τις εκκενώσεις είναι πιθανό να επηρεάζουν τη μεταφορά σκόνης στον Άρη, μια θεμελιώδη διαδικασία για το κλίμα του πλανήτη, η οποία ακόμα δεν είναι καλά κατανοητή».

«Επιπλέον, οι ηλεκτροστατικές εκκενώσεις θα μπορούσαν να απειλήσουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των σημερινών ρομποτικών αποστολών, ή ακόμα και τους αστροναύτες που μια μέρα θα εξερευνήσουν τον Κόκκινο Πλανήτη» είπε ο Σιντ.

Ο ερευνητής και οι συνεργάτες του ανίχνευσαν 55 εκκενώσεις αναλύοντας ηχογραφήσεις συνολικής διάρκειας 28 ωρών, τις οποίες συνέλεξε το Perseverance στη διάρκεια δύο αρειανών ετών.

«Ακούγεται σαν σπίθα ή κρότος από μαστίγιο» είπε ο Ραλφ Ρόρενζ του Πανεπιστημίου «Τζονς Χόπκινς», μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Συνολικά 16 από τις 55 εκκενώσεις ηχογραφήθηκαν κοντά σε αμμοστρόβιλους, ένα συχνό φαινόμενο στον Άρη.

Μελέτη του Οκτωβρίου που εξέταζε τα μοτίβα κίνησης των στροβίλων αποκάλυπτε ότι ο αρειανός άνεμος μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φτάνουν σε ταχύτητα τα 158 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Αμμοστρόβιλος που καταγράφξηκε στον Άρη από τον δορυφόρο MRO της NASA. Το ύψος του εκτιμάται στα 800 μέτρα (NASA/JPL-Caltech/U of Arizona)

Αμμοστρόβιλος που καταγράφξηκε στον Άρη από τον δορυφόρο MRO της NASA. Το ύψος του εκτιμάται στα 800 μέτρα (NASA/JPL-Caltech/U of Arizona)

Τριβοηλεκτρισμός

Οι εκκενώσεις οφείλονται στη συμπεριφορά της αιωρούμενης σκόνης, είπαν οι ερευνητές.

«Θα τις αποκαλούσα ‘μίνι κεραυνούς’» δήλωσε ο Σιντ. «Το φαινόμενο οφείλεται στην τριβή που ασκείται μεταξύ μικροσκοπικών κόκκων άμμου όταν τρίβονται μεταξύ τους, κάτι που συσσωρεύει ηλεκτρόνια και μετά απελευθερώνει το φορτίο τους ως ηλεκτρικό τόξο μήκους μερικών εκατοστών, συνοδευόμενο από ωστικά κύματα που γίνονται ακουστά» ανέφερε.

Το φαινόμενο ονομάζεται τριβοηλεκτρισμός.

«Σκεφτείτε μια ηλιόλουστη, ξηρή μέρα, όταν περπατάτε σε ένα χαλί ή μια λαστιχένια επιφάνεια και φέρνετε το χέρι κοντά στο πόμολο της πόρτας. Η μικρή σπίθα που παράγεται είναι το ίδιο είδος ηλεκτροστατικής εκκένωσης που ανιχνεύσαμε με το Perseverance» δήλωσε ο Φρανκ Μονμεσόν του γαλλικού ερευνητικού οργανισμού CNRS.

Ο Άρης γίνεται έτσι ο τέταρτος πλανήτης όπου καταγράφεται ηλεκτρική ατμοσφαιρική δραστηριότητα, αν και παρόμοια φαινόμενα δεν αποκλείεται να συμβαίνουν στον Ουρανό ή τον δορυφόρο του Κρόνου Τιτάνα, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Στις ερήμους της Γης, η συσσώρευση ηλεκτρικών φορτίων στην άμμο ή τη σκόνη είναι καλά τεκμηριωμένη, σπάνια όμως οδηγεί σε ηλεκτρικές εκκενώσεις. Στον Άρη, αντίθετα, η αραιή αμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα καθιστά αυτό το φαινόμενο πολύ πιο πιθανό, καιώς το φορτίο που απαιτείται για την παραγωγή σπίθας είναι πολύ μικρότερο από ό,τι στη Γη» επισήμανε ο Σιντ.

Το όργανο SuperCam του Perseverance κατέγραψε τους πρώτους ήχους στον Άρη λίγο μετά την προσεδάφιση του ρομπότ το 2021.

«Έκτοτε, ακούει καθημερινά την ατμόσφαιρα και έχει δημιουργήσει ένα playlist με πάνω από 30 ώρες ήχων του Κόκκινου Πλανήτη: το ουρλιαχτό του ανέμου, τον βόμβο από τις λεπίδες του ελικοπτέρου Ingenuity [που απελευθέρωσε το ρομπότ] και τώρα, ένα νέο κομμάτι: ηλεκτροστατικές εκκενώσεις» είπε ο Σιντ.

googlenews

Vita.gr
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
