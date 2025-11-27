newspaper
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τον πλούσιο κόσμο, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν βάναυσους δημοσιονομικούς συμβιβασμούς που έχουν επιπτώσεις στο κοινωνικό κράτος, καθώς παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος της γήρανσης του πληθυσμού, τις νέες απειλές για την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και τα υψηλότερα επιτόκια.

Απευθυνόμενη στους ψηφοφόρους μετά τη συντριπτική νίκη των Εργατικών στις εκλογές τον Ιούλιο του 2024, η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, υποσχέθηκε να βάλει τέλος στην «στρεψοδικία» και το «χάος» και να διορθώσει τα δημόσια οικονομικά μιας οικονομίας, που ισχυρίστηκε ότι είχε μείνει στη χειρότερη κατάστασή της από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Όταν βρεθεί ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων, όμως, θα έχει οδυνηρή επίγνωση του χάσματος μεταξύ αυτών των πρώιμων υποσχέσεων για αποφασιστική δράση και της μετέπειτα πραγματικότητας, σχολιάζουν οι Financial Times στην ανάλυσή τους. Θα ζητήσει επίσης από τους ψηφοφόρους να καταπιούν ένα πικρό χάπι: αυξήσεις φόρων που θα εξακολουθήσουν να αφήνουν τις δημόσιες υπηρεσίες υποχρηματοδοτημένες, σε μια υποτονική οικονομία όπου η αύξηση της παραγωγικότητας παραμένει άπιαστη.

Τα βρετανικά διλήμματα υπάρχουν και ζσε Γαλλία – Γερμανία

Όμως τα οικονομικά διλήμματα της Βρετανίας δεν είναι μοναδικά. Σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, τα προβλήματα είναι παρεμφερή. Οι ψηφοφόροι έχουν επανειλημμένα δείξει ότι δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν αυτές τις σκληρές επιλογές. Το πολιτικό μέλλον της Ριβς είναι αμφίβολο μετά την ανατροπή δύο βασικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που υποστήριξε: μια σειρά περικοπών κοινωνικής πρόνοιας, που κατέρρευσαν το καλοκαίρι μετά από μια εξέγερση, και ένα σχέδιο αύξησης του φόρου εισοδήματος, που έπεσε σε μεγάλο βαθμό ενόψει του προϋπολογισμού – για να εγκαταλειφθεί βιαστικά.

Στην Γαλλία, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έχει τεθεί σε αναμονή, καθώς ο πέμπτος πρωθυπουργός σε λιγότερο από δύο χρόνια αγωνίζεται να διατηρήσει μια λειτουργική κυβέρνηση στη θέση του (σ.σ. κυρίως λόγω της επιμονής του Εμανουέλ Μακρόν να παραμείνει γαντζωμένος στην εξουσία, παρότι το κόμμα του δεν βγήκε καν πρώτο στις εκλογές).

Τώρα ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, αντιμετωπίζει επίσης μια εξέγερση από την πτέρυγα νεολαίας του κεντροδεξιού κόμματός του, για ένα νομοσχέδιο για τις συντάξεις που θεωρεί υπερβολικά γενναιόδωρο για τη γενιά των μπούμερ.

Οι πιέσεις στις δαπάνες αυξάνονται στην ΕΕ

Εν τω μεταξύ, η αύξηση των επιβαρύνσεων χρέους είναι μια ωρολογιακή βόμβα στις αγορές ομολόγων, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο δύσπιστοι για τις κυβερνητικές υποσχέσεις για μείωση των ελλειμμάτων σε μια διαρκώς υποχωρούμενη μελλοντική ημερομηνία.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τη μέση αύξηση των προβλεπόμενων κρατικών δαπανών σε σχέση με το 2025 (% του ΑΕΠ):

«Κοιτάζοντας τις ανεπτυγμένες οικονομίες, η πρόκληση είναι τεράστια», λέει ο Sebastian Barnes, οικονομολόγος στον ΟΟΣΑ στο Παρίσι. «Απαιτεί σημαντικές προσαρμογές στην πλευρά των δαπανών και των φόρων, κάτι που έχει παρατηρηθεί πολύ σπάνια στο παρελθόν».

Το ΔΝΤ έχει εκδώσει παρόμοιες αυστηρές προειδοποιήσεις. Σε μια νέα ανάλυση αυτό τον μήνα, προβλέπει ότι το μέσο δημόσιο χρέος της ευρωπαϊκής χώρας θα διπλασιαστεί τα επόμενα 15 χρόνια, εάν αποτύχουν να λάβουν «άμεση πολιτική δράση» – οδηγώντας σε ακόμη υψηλότερο κόστος δανεισμού, χαμηλότερη ανάπτυξη και αστάθεια της αγοράς.

«Η σύγχυση», όπως έχουν κάνει πολλές χώρες μέχρι στιγμής, δεν θα ήταν αρκετή, προειδοποίησε το ΔΝΤ. Ακόμα κι αν οι κυβερνήσεις στην ΕΕ προχωρήσουν σε σκληρές μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων και των αγορών εργασίας, θα πρέπει να μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες – και όσοι έχουν υψηλότερα επίπεδα χρέους μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσουν ριζικά το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κράτους και πολιτών.

Το ΔΝΤ χτυπάει… ξανά το κράτος πρόνοιας στην ΕΕ

Η γενναιόδωρη πρόνοια, η καθολική υγειονομική περίθαλψη και η δωρεάν εκπαίδευση ήταν κρίσιμα για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη μεταπολεμική περίοδο, ανέφερε το ΔΝΤ. Τώρα, «μια συζήτηση για το εύρος και τη βιωσιμότητα του ‘ευρωπαϊκού μοντέλου’ φαίνεται αναπόφευκτη».

Η εμπειρία της Βρετανίας Ριβς, που οδήγησε στον δεύτερο προϋπολογισμό ο οποίος αύξησε τους φόρους, ενσωματώνει με πολλούς τρόπους την πολιτική δυσκολία ακόμη και να ανοίξει αυτές τις μεγάλες συζητήσεις. Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αναγκάστηκε φέτος να υποχωρήσει λόγω των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση χρημάτων στο κόστος θέρμανσης των συνταξιούχων και στις περικοπές στα επιδόματα αναπηρίας. Αυτό το μήνα, συνέχισε να εγκαταλείπει τα σχέδια για αύξηση του φόρου εισοδήματος, κάτι που θα ήταν παραβίαση του προεκλογικού της μανιφέστου.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός 10 της Ντάουνινγκ Στριτ οπισθοχώρησε μπροστά στην πίεση των Εργατικών βουλευτών που είναι επιφυλακτικοί να αποξενώσουν ένα εκλογικό σώμα, το οποίο δεν έχει προετοιμαστεί για σκληρές αποφάσεις για τις δημόσιες δαπάνες και τη φορολογία.

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπεται να είναι χαμηλότερο έως το τέλος της δεκαετίας – στο 105,4% του ΑΕΠ – από ό,τι σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ιταλία. Ωστόσο, το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της χώρας παραμένει το υψηλότερο στην G7.

Οι επώδυνες θυσίες σε Ελλάδα και Πορτογαλία έγιναν παράδειγμα προς μίμηση

Σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, το δημόσιο χρέος έφτασε στο 112% του ΑΕΠ στα τέλη του 2024, εκτιμά ο Οργανισμός που εδρεύει στο Παρίσι, σχεδόν 40 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι την παραμονή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2007.

Η υποτονική ανάπτυξη καθιστά εξαιρετικά ​​δύσκολη την αναστροφή αυτής της τάσης. Η ανάλυση 34 επεισοδίων του ΟΟΣΑ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δείχνει ότι όταν οι κυβερνήσεις κατάφεραν να μειώσουν τους δείκτες χρέους, οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες ήταν ο βασικός μοχλός. Οι περικοπές δαπανών – που τώρα θεωρούνται ουσιαστικές – έχουν ιστορικά διαδραματίσει μικρότερο ρόλο.

Η δεξαμενή σκέψης Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες τοποθετεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ομάδα χωρών, μαζί με τις ΗΠΑ, την Γαλλία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ρουμανία, που πρέπει να αυξήσουν τα πρωτογενή δημοσιονομικά τους ισοζύγια (εξαιρουμένων των πληρωμών τόκων) κατά περισσότερες από 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, για να σταθεροποιήσουν τους δείκτες δημόσιου χρέους.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, υπολογίζει ο Bruegel, αυτό θα σήμαινε ότι θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 1,8% του ΑΕΠ έως το 2031, ώστε να έχει καλές πιθανότητες σταθεροποίησης του χρέους εντός 20 ετών.

Το χρέος αυτών των χωρών είναι βιώσιμο «με την έννοια ότι η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται… είναι εφικτή», κρίνει 0 Bruegel. Πράγματι, επισημαίνει, ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που έκαναν παρόμοια επώδυνες περικοπές κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ευρωζώνη, βλέπουν τώρα τα οφέλη (σ.σ. όχι και οι πολίτες τους, πάντως).

Αλλά θα ήταν μια «μεγαλύτερη και πιο παρατεταμένη» προσπάθεια από ό,τι έπρεπε να σκεφτούν ποτέ οι περισσότερες πλούσιες χώρες – και πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στο παρελθόν, γιατί θα σημαίνει αναπόφευκτα την αντιμετώπιση του αυξανόμενου βάρους των συντάξεων στις γηράσκουσες κοινωνίες.

«Είναι πιο δύσκολο να περικοπούν οι δαπάνες σήμερα – είναι αντικειμενικά διαφορετικό από πριν από 10 χρόνια», λέει ο Jeromin Zettelmeyer, διευθυντής του Bruegel.

Το γαλλικό χάος

Το παρατεταμένο κοινοβουλευτικό χάος της Γαλλίας την καθιστά επί του παρόντος εκτεθειμένη πιο έντονα σε ένα ξεπούλημα στην αγορά, εάν οι επενδυτές ομολόγων χάσουν την υπομονή τους. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό της έχει κατακλυστεί από χιλιάδες αντιφατικές τροπολογίες που στοχεύουν στην αύξηση των φόρων για τους πλούσιους.

Ωστόσο, ο Federico Barriga-Salazar, επικεφαλής της κυρίαρχης ομάδας της Δυτικής Ευρώπης στη Fitch Ratings, υποστηρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να βάλει το χρέος της σε βιώσιμες βάσεις είναι η περικοπή των γαλλικών δημόσιων δαπανών, οι οποίες στο 57% του ΑΕΠ ήταν κοντά στο υψηλότερο στον ΟΟΣΑ, το 2024.

Σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου τα κρατικά έσοδα αντιστοιχούν ήδη σε περισσότερο από το 50% του ΑΕΠ, «υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με το πόσα περισσότερα έσοδα μπορούν να αντληθούν», εξηγεί ο Barriga-Salazar, και οι κυβερνητικές υποσχέσεις για τόνωση της ανάπτυξης – στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού – δεν υποστηρίχθηκαν ακόμη από ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα μπορούσαν να την προσφέρουν.

Αυτός και άλλοι οικονομολόγοι βλέπουν την υγειονομική περίθαλψη ως βασικό τομέα όπου οι δαπάνες θα μπορούσαν να υπερβούν τα τρέχοντα σχέδια – και θα πρέπει να είναι δυνατή η εξοικονόμηση πόρων.

Είναι δυνατόν να βρεθούν αποταμιεύσεις αξίας 3 έως 4% του ΑΕΠ σε χώρες όπως η Γαλλία, όπου οι ετήσιες δημόσιες δαπάνες ισοδυναμούν με το ήμισυ της οικονομίας; «Η απάντηση πρέπει να είναι ‘ναι’», λέει ο Guntram Wolff, καθηγητής στο Solvay Brussels School of Economics and Management και προσθέτει: «Ζούμε σε εξαιρετικά ευνοϊκούς καιρούς από την ευρύτερη ιστορική προοπτική – το είδος των παροχών που θα έπρεπε να περιοριστούν είναι παροχές πολυτελείας».

«Οι νεότεροι να αποδεχτούν ότι θα πάρουν μικρότερες συντάξεις»

Υποστηρίζει ότι «ο πυρήνας του ζητήματος του κοινωνικού συμβολαίου είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων», παρά μεταξύ των υπερπλούσιων και των υπολοίπων. Οι μελλοντικές γενιές που θα συνταξιοδοτηθούν θα πρέπει, λέει, να αποδεχτούν ότι οι συντάξεις πρέπει να είναι μικρότερες.

Εν τω μεταξύ, το ΔΝΤ επισημαίνει την Γαλλία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως χώρες όπου οι πλουσιότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να κληθούν να πληρώσουν περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη, την Γερμανία και την Σλοβακία ως χώρες όπου πρέπει να μειωθούν οι ενεργειακές επιδοτήσεις· και τα κράτη της Βαλτικής, ως χώρες όπου οι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προσδοκίες για τις δημόσιες υπηρεσίες και το δίχτυ κοινωνικής ασφάλισης.

Αλλά τέτοιου είδους αλλαγές θα διέλυαν τα βαθιά ριζωμένα εθνικά ταμπού. «Αυτό το επίπεδο ανοίγματος στην αλλαγή του κοινωνικού συμβολαίου είναι πολύ, πολύ απίθανο στη Δυτική Ευρώπη», επισημαίνει ο Barriga-Salazar.

Πότε θα πουν στους ψηφοφόρους την αλήθεια οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις;

Ακόμη και στην Γερμανία, η οποία χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο δημοσιονομικό της περιθώριο για να ξεκινήσει μια προσπάθεια επένδυσης 1 τρις ​​ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας και των υποδομών, εμφανίζονται προβλήματα. Για να διατηρήσει το χρέος της βιώσιμο, η Γερμανία πρέπει να κάνει εξίσου μεγάλες προσαρμογές με τους ομοτίμους της σε άλλους τομείς, σημειώνει ο Zettelmeyer του Bruegel.

Το αποτέλεσμα δεν προκαλεί έκπληξη. Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη αισθάνονται πως έχουν ελάχιστο περιθώριο να πουν στους ψηφοφόρους ότι πρέπει να σφίξουν τη ζώνη τους, καθώς αποκρούουν τις προκλήσεις από τους λαϊκιστές, συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς.

