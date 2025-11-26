Κοπεγχάγη-Καϊράτ 3-2: Με πολλά αμυντικά κενά οι φιλοξενούμενοι, τρόμαξαν στο τέλος τους γηπεδούχους

Σε δύσκολη υπόθεση εξελίχθηκε η νίκη (3-2) της Κοπεγχάγης επί της Καϊράτ. Οι Δανοί προηγήθηκαν 3-0, καθώς η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε με πολλά αμυντικά κενά, στο ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, όμως τρόμαξαν στο τέλος, καθώς δέχθηκαν δυο γκολ, με τον Κοτάρσκι να φέρνει ευθύνη, ειδικά στο πρώτο. Η Κοπεγχάγη έκανε τα εύκολα δύσκολα. Η γηπεδούχος ομάδα θα μπορούσε να καθαρίσει το ματς από το πρώτο 45λεπτο (που έληξε 1-0), όμως ο Αναμπέρκοφ σταμάτησε τους επιθετικούς των γηπεδούχων.

Η Κοπεγχάγη, με τον Χατζηδιάκο να παίζει και στα 90’, έκανε την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση, μετά από τρεις σερί ήττες και μια ισοπαλία. Η Καϊράτ, η οποία έμεινε στον ένα βαθμό, δεν είχε σχέση με την ομάδα που δυσκόλεψε την Ιντερ, από την οποία ηττήθηκε 2-1. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να ισοφαρίσει (1-1) στο 53’, όταν είχε δοκάρι με τον Ταπάλοφ, ενώ έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση, με τα δυο γκολ στο τέλος.

Το σκορ άνοιξε με κεφαλιά του Ντάντασον στο 26’. Σε ηλικία 17 ετών και 149 ημερών, ο Βίκτορ Ντάντασον είναι ο νεότερος παίκτης που σκοράρει σε πολλαπλούς αγώνες στο Champions League, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο Λαμίν Γιαμάλ (17 ετών και 200 ​​ημερών).

Το 2-0 με πέναλτι του Λάρσον στο 59’ και το 3-0 με σουτ του Ρόμπερτ στο 81’. Η Καϊράτ μείωσε στο 81’ με τον Σατπάεφ, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα από τον Κοτάρσκι. Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ φέρει ευθύνη και για το 3-2 στο 90’.

Η Καϊράτ ταξίδεψε ξεκούραστη στη Δανία, καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις στην χώρα της έχουν τελειώσει.

Άφησε χώρο η Καϊράτ

Η Κοπεγχάγη ξεκίνησε επιθετικά, ενώ η Καϊράτ ταμπουρώθηκε και έψαχνε να βρει τρόπο για να απειλήσει. Οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρία με τον Περέιρα στο 12’, ενώ αμέσως απάντησε και η Καϊράτ, με ένα σουτ του Τζορτζίνιο που έφυγε μόλις άουτ, δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Η Κοπεγχάγη συνέχισε να πιέζει, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Στο 24’ ο Λούκας είχε κεφαλιά άουτ αλλά στην αντεπίθεση η Καϊράτ απείλησε με τον Εντμίλσον.

Η Καϊράτ «ξεθάρεψε», πήγε να ανοιχτεί, όμως η Κοπεγχάγη έκανε το 1-0 με κεφαλιά του Ντάντασον στο 26’, αφού, αρχικά, ο Αναμπέρκοφ απέκρουσε σουτ του Ρόμπερτ. Η Κοπεγχάγη συνέχισε να πιέζει και στο 33’ ο τερματοφύλακας της Καϊράτ είπε διπλό «όχι» στους Κλάεσον και Ντάντασον που απείλησαν με διαδοχικά σουτ. Στο 34’ ο Αναμπέρκοφ πρόλαβε τον Ρόμπερτ, πριν από το μπάσιμο, όπως και στο 38’ τον Λάρσον. Μια ακόμη καλή στιγμή για τους Δανούς με τον Ρόμπερτ, που όμως αστόχησε.

Και η Καϊράτ είχε καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Ένα σουτ του Σατπάεφ, σε τετ α τετ, κατέληξε άουτ. Κατοχή μπάλας 58 % είχε η Κοπεγχάγη.

Ξεκίνημα με δοκάρι αλλά…

Στο 53’ η Καϊράτ θα μπορούσε να κάνει το 1-1, όμως ο «κεραυνός» του Ταπάλοφ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Κοτάρσκι. Η διαφορά φαινόταν, απλά δεν είχε αποτυπωθεί στο χορτάρι. Αυτό έγινε στο 59’ με εύστοχο πέναλτι του Λάρσον (2-0), ενώ ακολούθησε και το 3-0 με σουτ του Ρόμπερτ στο 73’, αφού πέρασε τους αμυντικούς που βρήκε μπροστά του.

Η Καϊράτ μείωσε 3-1 στο 81’ με τον Σατπάεφ, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα από τον Κοτάρσκι, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, τον πέρασε και την έστειλε στα δίχτυα. Στο 90’ έκανε το 3-2 με σουτ του Μπάιμπεκ με τον Κοτάρσκι, τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να φέρει ευθύνη και για αυτό το γκολ. Το ματς έληξε με κατοχή μπάλας 54 % για την Κοπεγχάγη.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η πίεση της Κοπεγχάγης. Οι Δανοί δεν εγκατέλειψαν το ματς παρότι προηγήθηκαν 1-0, ενώ ξύπνησαν από το δοκάρι της Καϊράτ και έκαναν το 3-0. Ηταν και τυχερή στο δοκάρι της Καϊράτ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η χαλάρωση των γηπεδούχων. Μετά το 3-0 άφησαν χώρο και παραλίγο να το πληρώσουν στο τέλος.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Κοτάρσκι που το έκανε… ντέρμπι. Ο τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης έχασε τη μπάλα στο 3-1, ενώ δεν κατάφερε να αποκρούσει, ολιγώρησε, και στο σουτ με το οποίο έγινε το 3-2.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σκωτσέζος Γουόλς την πάτησε στο 57’ που δεν έδωσε άμεσα το πέναλτι, καθώς ο Κασαμπουλά έπαιξε τη μπάλα με το χέρι. Δυο λεπτά μετά κλήθηκε σε on field review.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Αγγλος Σαλίσμπουρι στο 1-0 απλά τσέκαρε ότι ο Ντάντασον δεν ήταν οφσάιντ. Με παρέμβαση VAR δόθηκε το πέναλτι στην Κοπεγχάγη στο 59’ σε χέρι του Κασαμπουλά, μετά από γύρισμα του Λάρσον.

ΣΚΟΡΕΡ: 26΄Ντάντασον, 59’ Λάρσον (με πέναλτι), 73’ Ρόμπερτ – 81’ Σατπάεφ, 90’ Μπάιμπεκ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Περέιρα, Χατζηδιάκος, Λόπεζ, Κλάεσον, Λούκας, Σουζούκι (79’ Ζαγκ), Κλεμ (68’ Μάντσεν) , Λάρσον (68’ Ελγιουνουσί), Ρόμπερτ (79’ Μουκοκό), Ντάντασον (90+1’ Γκαρανάγκα).

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ: Αναρμπέκοφ, Μρινσκί, Σιρομπόκοφ, Σοράκιν, Ταπάλοφ, Κασαμπουλά (78΄Σαντιμπέκοφ), Γκλάζερ (64’ Μπάιμπεκ), Γκρομίκο (69’ Στανόγιεφ), Τζορτζίνιο (69’ Ζάρια), Σατπάεφ, Έντμιλσον (78’ Ρικάρντο Βιάννα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

10/12: Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη (19:45)

9/12: Καϊράτ-Ολυμπιακός (17:30)