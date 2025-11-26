Αυτή είναι η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Παναθηναϊκός σάρωσε την Παρτίζαν με σκορ 91-69 και πέτυχε μία σημαντική νίκη στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), για τη 13η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Οι «πράσινοι» με αυτή τη νίκη έπιασαν κορυφή, καθώς με ρεκόρ 9-4 συγκατοικούν με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και πλέον περιμένουν ποιος θα τους κάνει… παρέα εκεί από τον νικητή του Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός αύριο (26/11, 20:30).

Στα άλλα ματς της ημέρας, οι Ντουμπάι, Φενέρμπαχτσε, Ζάλγκιρις Κάουνας, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησαν των Παρί, Βίρτους Μπολόνια, Μπασκόνια, Μπάγερν Μονάχου και Χάποελ Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Τρίτη 25/11

Ντουμπάι – Παρί 90-89

Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 66-64

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μπασκόνια 82-67

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 74-75

Παναθηναϊκός – Παρτίζαν 91-69

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 90-64

Τετάρτη 26/11

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

20:30 Μονακό – Αναντολού Έφες

21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (14η) αγωνιστική:

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 4/12 στις 19:15

Ζάλγκιρις Κάουνας – Μακάμπι Τελ Αβίβ 4/12 στις 20:00

Μονακό – Παρί 4/12 στις 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 4/12 στις 21:05

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 4/12 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπάγερν Μονάχου 4/12 στις 21:45

Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα 5/12 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Βαλένθια 5/12 στις 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι 5/12 στις 21:30

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 5/12 στις 21:30