Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η ιδανική παρέα για έναν γεράκο σκυλάκο είναι ένα κουτάβι – Είναι, έτσι όμως;
Pet Stories 26 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Η ιδανική παρέα για έναν γεράκο σκυλάκο είναι ένα κουτάβι – Είναι, έτσι όμως;

Μήπως στο μυαλουδάκι σας στριφογυρίζει η σκέψη να αποκτήσετε ένα κουτάβι για να κάνει παρέα στον ηλικιωμένο σας σκύλο; Μάθετε όλες τις παραμέτρους.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Spotlight

Ένα κουτάβι είναι η χαρά της ζωής, γεμάτο ζωντάνια και σκέρτσα. Ίσως, λοιπόν, σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα προκειμένου να γίνει «τονωτική ένεση» για τον σκυλάκο σας, που διανύει την τρίτη ηλικία. Ή και για κάποιους άλλους λόγους.

Ωστόσο, η απόκτηση ενός κουταβιού, ή νεαρότερου σκύλου, είναι ένα ζήτημα, που χρειάζεται δεύτερη σκέψη.

Ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής σκύλων, Νίκος Καμπουράκης, αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι όταν συνειδητοποιήσουν ότι ο σκύλος τους μεγαλώνει, σκέφτονται όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο να αποκτήσουν έναν δεύτερο.
Η σκέψη αυτή «πλημμυρίζει» το μυαλό όλων εκείνων που, είτε τους λείπει η χαμένη ζωντάνια και ενεργητικότητα του γέρικου, πλέον, σκύλου τους, είτε θέλουν να χαρίσουν μια νέα παρέα σε αυτόν. Ή πολύ απλά, αναζητούν μια επιπλέον συντροφιά στο σπίτι.

Δεν θα πρέπει να παραμελείτε τον γεράκο σκυλάκο σας

Ένα κουτάβι, μπορεί να γίνει ο αγαπημένος του φίλος

Επίσης, δεν είναι λίγοι κι εκείνοι, συνεχίζει ο κ. Καμπουράκης, που αποκτούν έναν δεύτερο σκύλο για να ξεπεράσουν ευκολότερα την επικείμενη απώλεια του γέρικου σκύλου τους.
Στο σημείο αυτό, ο ειδικός επισημαίνει ότι το κενό που αφήνει πίσω του ο αγαπημένος τους φίλος, δεν αντικαθίσταται με έναν άλλον σκύλο. Κάθε σκύλος είναι ξεχωριστός.

Συχνά, όμως, η συντροφιά ενός νέου σκύλου βοηθά τους κηδεμόνες του να ξεπεράσουν την απώλεια του γηραιότερου, ευκολότερα.

Κατά πόσο είναι, όμως, πραγματικά καλή ιδέα η απόκτηση ενός κουταβιού/νεαρού σκύλου;

Ο κ. Καμπουράκης ξεκαθαρίζει ότι για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα πρέπει, αρχικά, ο καθένας να είναι ειλικρινής, τόσο απέναντι στον εαυτό του όσο και απέναντι στον σκύλο του. Να εξετάσει πρώτα τις παραμέτρους ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Επίσης, αναφέρει ότι είναι γεγονός πως ένας νεαρός σε ηλικία σκύλος, μπορεί να μάθει αρκετά πράγματα από τον γηραιότερο, καθώς υιοθετεί συμπεριφορές και, συχνά, «διορθώνεται» από εκείνον.
Ο μεγαλύτερος σκύλος αποτελεί το πρότυπό του και, κατά κάποιον τρόπο, τον μεγάλο του δάσκαλο.

Ένα κουτάβι, μπορεί επίσης, να χαρίσει ζωντάνια στον γηραιότερο σκύλο του σπιτιού και να γίνει ο αγαπημένος του φίλος.

Κάθε «σκυλογονέας» ενός δεύτερου σκύλου θα πρέπει να θέσει τα εξής ερωτήματα στον εαυτό του, προτού βάλει στη ζωή του ένα κουτάβι. Ή νεαρότερο σκύλο.

Ο ηλικιωμένος σκύλος μου είναι αρκετά υπομονετικός και κοινωνικός, ώστε να δεχτεί έναν νεαρότερο σκύλο; Να αντέξει τα πιθανά «πειράγματά» του και τη ζωηράδα; Ή, μήπως, δεν είναι σε θέση να υποστεί τον ολίγον τι άχαρο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν συνήθως τα κουτάβια;

Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, τονίζει ο κ. Καμπουράκης, και αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους σκύλους με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Αν ο σκύλος σας δεν είναι φιλικός προς άλλα ζώα, αντιδρά και δεν ανέχεται τα «πειράγματα» των ομοίων του, τότε η απόκτηση ενός δεύτερου, ίσως χρειάζεται παραπάνω σκέψη.
Ένα κουτάβι ή ένας νεαρός σκύλος θα έχει, πιθανότατα, αστείρευτα αποθέματα ενέργειας για παιχνίδι, που ο σκύλος σας θα πρέπει να ανεχτεί.


Αν, λοιπόν, ο τελευταίος αντιδρά παραπάνω έντονα από όσο θα έπρεπε, αυτό δεν θα ωφελήσει τον νέο σκύλο σας στις μελλοντικές του σχέσεις με άλλους σκύλους. Θα κουράσει τον μεγαλύτερο σε ηλικία σκύλο και θα δυσχεράνει τη σχέση τους.

Έχετε τον χρόνο και την αντοχή να καλύψετε τις αυξημένες ανάγκες που ενδέχεται να έχουν, τόσο ο νέος όσο και ο «πρωτότοκος» σκύλος σας τώρα που γερνάει;

Η απόκτηση ενός ακόμη σκύλου, αναφέρει ο κ. Καμπουράκης, ισούται με ακόμα περισσότερο απαιτούμενο χρόνο για την κάλυψη των αναγκών του.
Ένα κουτάβι ή ένας νεαρός σκύλος έχει αυξημένες ανάγκες για βόλτα, εκτόνωση, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Καθώς και για πολύωρη ενασχόληση μαζί του στο σπίτι.
Κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί εξουθενωτικό για τον μέσο ιδιοκτήτη, αν κανείς συνυπολογίσει τις ήδη αυξημένες ανάγκες ενός μεγάλου σε ηλικία σκύλου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν.

Ένας γέρικος σκύλος συχνά χρειάζεται αυξημένη προσοχή στη διατροφή και τη φροντίδα του, ικανοποιητικά επίπεδα άσκησης, συχνές προληπτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο. Αλλά και ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στη διατήρηση της σωστής συμπεριφοράς του, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα που δεν υπήρχαν με τον ερχομό του νέου μέλους στην «αγέλη» του.
Ο κηδεμόνας των δύο σκύλων οφείλει να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο στον κάθε έναν ξεχωριστά, ώστε να δομήσει τη σχέση που επιθυμεί με τον νέο του σκύλο, αλλά και να μην παραμελήσει τον γηραιότερο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως με τον ερχομό ενός νέου τετράποδου μέλους στο σπίτι, πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στον γέρικο σκυλάκο μας. Ώστε να εξακολουθεί να αισθάνεται σημαντικός και μοναδικός για εμάς. Έτσι δεν θα μπει στη διαδικασία ανταγωνισμού και διεκδίκησης απέναντι στον νέο σκύλο.

Μπορείτε να θέσετε ξεκάθαρους κανόνες στη σχέση μεταξύ των δύο σκύλων μέσω της εκπαίδευσης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και τριβές μεταξύ τους;

Η εκπαίδευση για τη συνύπαρξη δύο σκύλων στο ίδιο σπίτι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία.
Ο παλαιότερος σκύλος είναι πιθανό να είναι αρχικά αρνητικός στην παρουσία ενός δεύτερου σκύλου στον χώρο του. Καθώς αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει να μάθει να μοιράζεται τα «πράγματά» του. Αλλά και το σπίτι του, τον αγαπημένο του κηδεμόνα, ενώ, επιπλέον, ίσως χάσει τη βολή και την ηρεμία του.

Από την άλλη, ένα νέο κουτάβι μπορεί να προκαλέσει τον παλαιότερο σκύλο με τη συμπεριφορά του. Είτε να τον ενοχλεί την ώρα που κοιμάται είτε διεκδικώντας τα αγαπημένα του παιχνίδια, ή ένα κόκκαλο, ή κυνηγώντας τον για να παίξουν, κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο μπορεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις από τον παλαιότερο σκύλο. Μπορεί να δυσανασχετήσει με τη συμπεριφορά του νεότερου, με αποτέλεσμα το γρύλισμα ή και τον τσακωμό μαζί του. Όπως επίσης, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αγανακτήσει με την ανασφάλεια στον χώρο του.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα τέτοιες καταστάσεις προκειμένου στη σχέση των δύο σκύλων να μην υπάρχουν προβλήματα.

Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν τα έξοδα για την ποιοτική διαβίωση ακόμη ενός σκύλου;

Τα έξοδα διαβίωσης δύο σκύλων, υπογραμμίζει ο κ. Καμπουράκης, είναι σαφώς μεγαλύτερα από αυτά του ενός.
Με τον ερχομό του νέου σκύλου θα ακολουθήσουν και κάποιες αναγκαίες δαπάνες.
Τροφή, βασικός εξοπλισμός (μπολ φαγητού – νερού, κρεβατάκι, παιχνίδια, λουριά), κτηνιατρικά έξοδα για εμβόλια, αποπαρασιτώσεις, τοποθέτηση microchip κ.ά. Καθώς και έξοδα για εκπαίδευση, ώστε ο νέος σκύλος να μάθει να συνυπάρχει αρμονικά με τη νέα του οικογένεια, είναι μερικά μόνο παραδείγματα χρηματικών αναγκών για έναν νεαρό σκύλο.

Από την άλλη πλευρά, ο γηραιός σκύλος είναι πιθανό να χρειάζεται συχνές προληπτικές εξετάσεις και επισκέψεις στον κτηνίατρο. Και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδική διατροφή, συμπληρώματα, ή και φαρμακευτική αγωγή.

Πριν από την απόκτηση ενός δεύτερου σκύλου, λοιπόν, ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης θα πρέπει να συνυπολογίσει πως ένας νεαρός σκύλος, αλλά και ένας γηραιότερος σκυλάκος έχουν αυξημένες ανάγκες. Και, συνεπώς, αυξημένα έξοδα, που οφείλει να καλύψει.

Η επιλογή του δεύτερου σκύλου θα πρέπει να γίνει με σαφή κριτήρια

Εν ολίγοις, το αν θα αποδειχθεί καλή ιδέα η απόκτηση ενός δεύτερου σκύλου, καταλήγει ο κ. Καμπουράκης, αποτελεί ευθύνη του κηδεμόνα. Αλλά σχετίζεται και με τον χαρακτήρα του κάθε σκύλου.
Για παράδειγμα η απόκτηση ενός πολύ δραστήριου, δυναμικού και ομόφυλου με τον πρώτο σκύλου, έχει περισσότερες πιθανότητες να αποβεί προβληματική αν ο τωρινός σας σκύλος έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Εκτός της απαιτούμενης διάθεσης από τον κηδεμόνα, θα πρέπει να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων. Κι έπειτα συνετή επιλογή του δεύτερου σκύλου, ώστε να ταιριάξει με τον πρώτο.
Έτσι, η επιλογή θα πρέπει να γίνει με σαφή κριτήρια και, σε συνεννόηση με κάποιον ειδικό που θα σας κατευθύνει στην ορθότερη επιλογή. Ώστε η συμβίωση των δύο σκύλων να καταστεί αρμονική, κι όχι προβληματική.

Τέλος, ο κ. Καμπουράκης συμβουλεύει: «Η απόκτηση ενός δεύτερου σκύλου είναι απόφαση ζωής. Γι’ αυτό, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, είναι να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και με τον σκύλο σας».

Ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής σκύλων, Νίκος Καμπουράκης

● Ο κύριος Νίκος Καμπουράκης είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων και ζει στην Αθήνα.

Είναι μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε) και αναλαμβάνει κάθε φυλή σκύλων, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όποιο πρόβλημα παρουσιάζουν.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι σπουδές του αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

Eurobank Equities: Στα 62 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο της Metlen

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ζωάκια – Γνωρίζετε πού είναι το «σπίτι» τους για να τα επισκεφτείτε;
Περιποίηση υψηλών προδιαγραφών 19.11.25

Αξιολάτρευτα ζώα φάρμας, λάμα, εμού και άλλα ξεχωριστά πλάσματα σας περιμένουν να τα γνωρίσετε

Αν είστε λάτρης της φύσης και αγαπάτε τα ζώα, έχετε κάθε λόγο να επισκεφτείτε έναν «επίγειο παράδεισο» για διασωθέντα πλάσματα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;
Λανθασμένη αντίληψη 13.11.25

Ποιοι είναι πραγματικά οι σκύλοι Pitbull;

Είναι από τους πιο παρεξηγημένους σκύλους, καθώς το Pitbull εάν πέσει σε λάθος χέρια ή εκπαιδευτεί με λανθασμένο τρόπο παρουσιάζει ανάρμοστες συμπεριφορές, όπως όλοι οι σκύλοι, άλλωστε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
Ελλάδα 26.11.25

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τα στοιχεία που την πρόδωσαν

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε η 46χρονη, η οποία ομολόγησε τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Η 46χρονη, η οποία φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε σκυμμένο το κεφάλι, θα περάσει την πόρτα του γραφείου του Ανακριτή από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία […]

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
4,6 χρόνια 26.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών

Μια νέα γερμανική μελέτη αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της δόξας. Η φήμη μπορεί να «κλέβει» έως και 4,6 χρόνια από τη ζωή των μουσικών, επιβαρύνοντας την υγεία τους όσο και το περιστασιακό κάπνισμα

Σύνταξη
Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Τρεις επιλογές 26.11.25

Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ - Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ειδικοί εκτιμούν ότι προς το παρόν η Χεζμπολάχ είναι απίθανο να απαντήσει στη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της, ενώ πιθανότερη είναι η κατάρρευση της εκεχειρίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
Euroleague 26.11.25

Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στην κάμερα της Nova μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν, τονίζοντας τη φιλοδοξία του να δει τη φανέλα του στην οροφή του γηπέδου.

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό
Champions League 26.11.25

Ρεάλ Μαδρίτης: Τα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (22:00) και ο Τσάμπι Αλόνσο καταστρώνει τα πλάνα του για το σπουδαίο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Οργή στις ΗΠΑ: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά άγρια με ζώνη τον 12χρονο γιο της – Βίντεο
Συνελήφθη 26.11.25

Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της

Η δασκάλα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκου - Το βίντεο του περιστατικού δημοσιοποιήθηκε από τον 24χρονο γιο της, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του κακοποιούσε και τον ίδιο

Σύνταξη
Πληθυσμός: Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου – Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050
Έκθεση του ΟΗΕ 26.11.25

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου - Η πρώτη θέση άλλαξε χέρια και θα ξαναλλάξει μέχρι το 2050

Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βρίσκονται στην Ασία, τη δεκάδα συμπληρώνει το Κάιρο - Πόσο έχουν αυξηθεί οι μεγαλουπόλεις σε σχέση με το 1975 - Η πόλη που κινδυνεύει να βυθιστεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο