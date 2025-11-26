Ένα κουτάβι είναι η χαρά της ζωής, γεμάτο ζωντάνια και σκέρτσα. Ίσως, λοιπόν, σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα προκειμένου να γίνει «τονωτική ένεση» για τον σκυλάκο σας, που διανύει την τρίτη ηλικία. Ή και για κάποιους άλλους λόγους.

Ωστόσο, η απόκτηση ενός κουταβιού, ή νεαρότερου σκύλου, είναι ένα ζήτημα, που χρειάζεται δεύτερη σκέψη.

Ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής σκύλων, Νίκος Καμπουράκης, αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι όταν συνειδητοποιήσουν ότι ο σκύλος τους μεγαλώνει, σκέφτονται όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο να αποκτήσουν έναν δεύτερο.

Η σκέψη αυτή «πλημμυρίζει» το μυαλό όλων εκείνων που, είτε τους λείπει η χαμένη ζωντάνια και ενεργητικότητα του γέρικου, πλέον, σκύλου τους, είτε θέλουν να χαρίσουν μια νέα παρέα σε αυτόν. Ή πολύ απλά, αναζητούν μια επιπλέον συντροφιά στο σπίτι.

Δεν θα πρέπει να παραμελείτε τον γεράκο σκυλάκο σας

Επίσης, δεν είναι λίγοι κι εκείνοι, συνεχίζει ο κ. Καμπουράκης, που αποκτούν έναν δεύτερο σκύλο για να ξεπεράσουν ευκολότερα την επικείμενη απώλεια του γέρικου σκύλου τους.

Στο σημείο αυτό, ο ειδικός επισημαίνει ότι το κενό που αφήνει πίσω του ο αγαπημένος τους φίλος, δεν αντικαθίσταται με έναν άλλον σκύλο. Κάθε σκύλος είναι ξεχωριστός.

Συχνά, όμως, η συντροφιά ενός νέου σκύλου βοηθά τους κηδεμόνες του να ξεπεράσουν την απώλεια του γηραιότερου, ευκολότερα.

Κατά πόσο είναι, όμως, πραγματικά καλή ιδέα η απόκτηση ενός κουταβιού/νεαρού σκύλου;

Ο κ. Καμπουράκης ξεκαθαρίζει ότι για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, θα πρέπει, αρχικά, ο καθένας να είναι ειλικρινής, τόσο απέναντι στον εαυτό του όσο και απέναντι στον σκύλο του. Να εξετάσει πρώτα τις παραμέτρους ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Επίσης, αναφέρει ότι είναι γεγονός πως ένας νεαρός σε ηλικία σκύλος, μπορεί να μάθει αρκετά πράγματα από τον γηραιότερο, καθώς υιοθετεί συμπεριφορές και, συχνά, «διορθώνεται» από εκείνον.

Ο μεγαλύτερος σκύλος αποτελεί το πρότυπό του και, κατά κάποιον τρόπο, τον μεγάλο του δάσκαλο.

Ένα κουτάβι, μπορεί επίσης, να χαρίσει ζωντάνια στον γηραιότερο σκύλο του σπιτιού και να γίνει ο αγαπημένος του φίλος.

Κάθε «σκυλογονέας» ενός δεύτερου σκύλου θα πρέπει να θέσει τα εξής ερωτήματα στον εαυτό του, προτού βάλει στη ζωή του ένα κουτάβι. Ή νεαρότερο σκύλο.

Ο ηλικιωμένος σκύλος μου είναι αρκετά υπομονετικός και κοινωνικός, ώστε να δεχτεί έναν νεαρότερο σκύλο; Να αντέξει τα πιθανά «πειράγματά» του και τη ζωηράδα; Ή, μήπως, δεν είναι σε θέση να υποστεί τον ολίγον τι άχαρο τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν συνήθως τα κουτάβια;

Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός, τονίζει ο κ. Καμπουράκης, και αλληλεπιδρά με τους υπόλοιπους σκύλους με τον δικό του, μοναδικό τρόπο. Αν ο σκύλος σας δεν είναι φιλικός προς άλλα ζώα, αντιδρά και δεν ανέχεται τα «πειράγματα» των ομοίων του, τότε η απόκτηση ενός δεύτερου, ίσως χρειάζεται παραπάνω σκέψη.

Ένα κουτάβι ή ένας νεαρός σκύλος θα έχει, πιθανότατα, αστείρευτα αποθέματα ενέργειας για παιχνίδι, που ο σκύλος σας θα πρέπει να ανεχτεί.



Αν, λοιπόν, ο τελευταίος αντιδρά παραπάνω έντονα από όσο θα έπρεπε, αυτό δεν θα ωφελήσει τον νέο σκύλο σας στις μελλοντικές του σχέσεις με άλλους σκύλους. Θα κουράσει τον μεγαλύτερο σε ηλικία σκύλο και θα δυσχεράνει τη σχέση τους.

Έχετε τον χρόνο και την αντοχή να καλύψετε τις αυξημένες ανάγκες που ενδέχεται να έχουν, τόσο ο νέος όσο και ο «πρωτότοκος» σκύλος σας τώρα που γερνάει;

Η απόκτηση ενός ακόμη σκύλου, αναφέρει ο κ. Καμπουράκης, ισούται με ακόμα περισσότερο απαιτούμενο χρόνο για την κάλυψη των αναγκών του.

Ένα κουτάβι ή ένας νεαρός σκύλος έχει αυξημένες ανάγκες για βόλτα, εκτόνωση, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Καθώς και για πολύωρη ενασχόληση μαζί του στο σπίτι.

Κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί εξουθενωτικό για τον μέσο ιδιοκτήτη, αν κανείς συνυπολογίσει τις ήδη αυξημένες ανάγκες ενός μεγάλου σε ηλικία σκύλου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν.

Ένας γέρικος σκύλος συχνά χρειάζεται αυξημένη προσοχή στη διατροφή και τη φροντίδα του, ικανοποιητικά επίπεδα άσκησης, συχνές προληπτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο. Αλλά και ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στη διατήρηση της σωστής συμπεριφοράς του, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα που δεν υπήρχαν με τον ερχομό του νέου μέλους στην «αγέλη» του.

Ο κηδεμόνας των δύο σκύλων οφείλει να αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο στον κάθε έναν ξεχωριστά, ώστε να δομήσει τη σχέση που επιθυμεί με τον νέο του σκύλο, αλλά και να μην παραμελήσει τον γηραιότερο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως με τον ερχομό ενός νέου τετράποδου μέλους στο σπίτι, πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή στον γέρικο σκυλάκο μας. Ώστε να εξακολουθεί να αισθάνεται σημαντικός και μοναδικός για εμάς. Έτσι δεν θα μπει στη διαδικασία ανταγωνισμού και διεκδίκησης απέναντι στον νέο σκύλο.

Μπορείτε να θέσετε ξεκάθαρους κανόνες στη σχέση μεταξύ των δύο σκύλων μέσω της εκπαίδευσης, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα και τριβές μεταξύ τους;

Η εκπαίδευση για τη συνύπαρξη δύο σκύλων στο ίδιο σπίτι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία.

Ο παλαιότερος σκύλος είναι πιθανό να είναι αρχικά αρνητικός στην παρουσία ενός δεύτερου σκύλου στον χώρο του. Καθώς αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει να μάθει να μοιράζεται τα «πράγματά» του. Αλλά και το σπίτι του, τον αγαπημένο του κηδεμόνα, ενώ, επιπλέον, ίσως χάσει τη βολή και την ηρεμία του.

Από την άλλη, ένα νέο κουτάβι μπορεί να προκαλέσει τον παλαιότερο σκύλο με τη συμπεριφορά του. Είτε να τον ενοχλεί την ώρα που κοιμάται είτε διεκδικώντας τα αγαπημένα του παιχνίδια, ή ένα κόκκαλο, ή κυνηγώντας τον για να παίξουν, κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, κάτι τέτοιο μπορεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις από τον παλαιότερο σκύλο. Μπορεί να δυσανασχετήσει με τη συμπεριφορά του νεότερου, με αποτέλεσμα το γρύλισμα ή και τον τσακωμό μαζί του. Όπως επίσης, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αγανακτήσει με την ανασφάλεια στον χώρο του.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα τέτοιες καταστάσεις προκειμένου στη σχέση των δύο σκύλων να μην υπάρχουν προβλήματα.

Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν τα έξοδα για την ποιοτική διαβίωση ακόμη ενός σκύλου;

Τα έξοδα διαβίωσης δύο σκύλων, υπογραμμίζει ο κ. Καμπουράκης, είναι σαφώς μεγαλύτερα από αυτά του ενός.

Με τον ερχομό του νέου σκύλου θα ακολουθήσουν και κάποιες αναγκαίες δαπάνες.

Τροφή, βασικός εξοπλισμός (μπολ φαγητού – νερού, κρεβατάκι, παιχνίδια, λουριά), κτηνιατρικά έξοδα για εμβόλια, αποπαρασιτώσεις, τοποθέτηση microchip κ.ά. Καθώς και έξοδα για εκπαίδευση, ώστε ο νέος σκύλος να μάθει να συνυπάρχει αρμονικά με τη νέα του οικογένεια, είναι μερικά μόνο παραδείγματα χρηματικών αναγκών για έναν νεαρό σκύλο.

Από την άλλη πλευρά, ο γηραιός σκύλος είναι πιθανό να χρειάζεται συχνές προληπτικές εξετάσεις και επισκέψεις στον κτηνίατρο. Και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδική διατροφή, συμπληρώματα, ή και φαρμακευτική αγωγή.

Πριν από την απόκτηση ενός δεύτερου σκύλου, λοιπόν, ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης θα πρέπει να συνυπολογίσει πως ένας νεαρός σκύλος, αλλά και ένας γηραιότερος σκυλάκος έχουν αυξημένες ανάγκες. Και, συνεπώς, αυξημένα έξοδα, που οφείλει να καλύψει.

Η επιλογή του δεύτερου σκύλου θα πρέπει να γίνει με σαφή κριτήρια

Εν ολίγοις, το αν θα αποδειχθεί καλή ιδέα η απόκτηση ενός δεύτερου σκύλου, καταλήγει ο κ. Καμπουράκης, αποτελεί ευθύνη του κηδεμόνα. Αλλά σχετίζεται και με τον χαρακτήρα του κάθε σκύλου.

Για παράδειγμα η απόκτηση ενός πολύ δραστήριου, δυναμικού και ομόφυλου με τον πρώτο σκύλου, έχει περισσότερες πιθανότητες να αποβεί προβληματική αν ο τωρινός σας σκύλος έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Εκτός της απαιτούμενης διάθεσης από τον κηδεμόνα, θα πρέπει να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση των δεδομένων. Κι έπειτα συνετή επιλογή του δεύτερου σκύλου, ώστε να ταιριάξει με τον πρώτο.

Έτσι, η επιλογή θα πρέπει να γίνει με σαφή κριτήρια και, σε συνεννόηση με κάποιον ειδικό που θα σας κατευθύνει στην ορθότερη επιλογή. Ώστε η συμβίωση των δύο σκύλων να καταστεί αρμονική, κι όχι προβληματική.

Τέλος, ο κ. Καμπουράκης συμβουλεύει: «Η απόκτηση ενός δεύτερου σκύλου είναι απόφαση ζωής. Γι’ αυτό, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, είναι να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και με τον σκύλο σας».

● Ο κύριος Νίκος Καμπουράκης είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων και ζει στην Αθήνα.

Είναι μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε) και αναλαμβάνει κάθε φυλή σκύλων, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όποιο πρόβλημα παρουσιάζουν.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι σπουδές του αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.