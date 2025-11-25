Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή

Οι Πατριώτες για την Ευρώπη, το μεγαλύτερο κόμμα της ακροδεξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει ξεκινήσει τα παζάρια με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Δηλώνει διατεθειμένο να βοηθήσει την πρόεδρο της Ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μέτσολα, να εκλεγεί τρίτη φορά. Ως όρο θέτει να εκπροσωπηθεί στο Προεδρείο.

Η κίνηση αυτή θεωρείται αποτέλεσμα της έως τώρα συνεργασίας του ΕΛΚ, της μεγαλύτερης ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, σε διάφορα θέματα, με αποκορύφωμα τον Κανονισμό για την απλοποίηση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η νομοθεσία πέρασε χάρη στις ψήφους της ακροδεξιάς και επιφέρει σαρωτικές περικοπές στους κανόνες οικολογικής αναφοράς των επιχειρήσεων.

Το γεγονός αυτό στην ουσία οδήγησε σε σπάσιμο της «γραμμής αποκλεισμού» της Ακροδεξιάς στη λήψη αποφάσεων, η οποία πλέον διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο ρόλο.

«Δεν το αποκλείουμε…»

«Δεν έχουμε αποκλείσει το ενδεχόμενο να δώσουμε στη Μετσόλα μια τρίτη θητεία, αλλά εξαρτάται», δήλωσε ο Δανός νομοθέτης Άντερς Βίστισεν, επικεφαλής του πολιτικού επιτελείου των Πατριωτών. Της ομάδας στην οποία συμμετέχουν κόμματα όπως ο γαλλικός ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, υπό τον Ζορντάν Μπαρντελά, και το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

«Εάν είμαστε μέρος μιας συμφωνίας για να δοθεί στη Μετσόλα μια τρίτη θητεία, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε την εκπροσώπησή μας στο Προεδρείο», πρόσθεσε ο Βίστισεν.

Το Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου είναι το διοικητικό όργανο λήψης αποφάσεων του Σώματος, που αποτελείται από 14 αντιπροέδρους, πέντε κοσμήτορες και τον ή την πρόεδρο. Η παρουσία των ακροδεξιών Πατριωτών στο Προεδρείο, επισημαίνει το Euractiv, θα τους έδινε την ευκαιρία να αρχίσουν να τοποθετούν διευθυντές σε σημαντικές θέσεις και να μετατοπίσουν το Κοινοβούλιο περισσότερο προς τα δεξιά από μέσα.

Συνεπώς, οι Πατριώτες έχουν εντοπίσει μια ευκαιρία να σπάσουν τη «γραμμή αποκλεισμού» μια για πάντα. Σύμφωνα με το Euractiv, ζητούν δύο θέσεις αντιπροέδρων και έναν κοσμήτορα, υποστηρίζοντας ότι δικαιούται αυτούς τους ρόλους.

Ο Βίστισεν περιέγραψε τη Μετσόλα –η οποία έχει αναφερθεί στη συνεργασία με την Ακροδεξιά ως κάτι αποδεκτό- ως «την πιο αμερόληπτη» πρόεδρο που έχει δει. «Αλλά δεν τη βλέπουμε ως ιδιαίτερα φιλική προς τις δεξιές ομάδες», είπε.

Κοινοβούλιο σε τεντωμένο σκοινί

Η Ρομπέρτα Μετσόλα, μέλος του ΕΛΚ, που δεν έχει κρύψει τη φιλοδοξία της να εκλεγεί για ακόμη 2,5 χρόνια στη θέση της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Παρά το γεγονός ότι το ΕΛΚ και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) είχαν συμφωνήσει στην αρχή της θητείας του Σώματος ότι θα μοιραστούν τις κοινοβουλευτικές περιόδους. Έτσι η Μέτσολα εξελέγη και με τις ψήφους των Σοσιαλιστών. Η συμφωνία είχε γίνει, ώστε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εξασφαλίσει την εκλογή της ως προέδρου της Κομισιόν.

Πλέον, μετά την εκδήλωση προθέσεων των Πατριωτών να τη στηρίξουν υπό όρους, η Ρομπέρτα Μέτσολα, έως τον Ιανουάριο του 2027, που θα γίνει η ψηφοφορία, βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί. Κάθε κίνησή της θα περνάει από «κόσκινο», μήπως κρύβει προσπάθεια «κατευνασμού» των κομμάτων που εκφράζουν την Ακροδεξιά. Και θα μπορούσε να φέρει ξανά το ΕΛΚ στο στόχαστρο των άλλων κομμάτων, με κριτική ότι στο όνομα των προσπαθειών του να πετύχει νίκες, συνεργάζεται με την Ακροδεξιά.

Παζάρια εν όψει

Βεβαίως, από μόνη της η Ρομπέρτα Μέτσολα δεν μπορεί να δώσει στους ακροδεξιούς Πατριώτες αυτό που ζητούν. Οι αντιπρόεδροι του Ευρωκοινοβουλίου εκλέγονται από την ολομέλεια όλων των ευρωβουλευτών. Δεν θα ήταν εύκολο για τον επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, να κάνει μια τόσο απροκάλυπτη συμφωνία με την Ακροδεξιά.

Επιπλέον, οι Σοσιαλιστές δεν έχουν αποποιηθεί του δικαιώματος να ορίσουν τον επόμενο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Και στην περίπτωση που επιμείνουν στην αρχική συμφωνία με το ΕΛΚ, και παρουσιάσουν δική τους υποψηφιότητα, το ΕΛΚ θα χρειαστεί βοήθεια για να εκλέξει τη Ρομπέρτ Μέτσολα. Συνεπώς, θα πρέπει να στραφεί στο φιλελεύθερο Renew, αλλά και στους Πατριώτες και στην άλλη ακροδεξιά ομάδα, Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR).